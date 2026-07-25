Chubut: la sucesión en Comodoro Rivadavia condiciona los planes del peronismo para 2027

El peronismo de Chubut siempre mira a Comodoro Rivadavia , el histórico bastión que representa el 40% del padrón provincial y donde se asienta la principal fortaleza del partido. Ahora, en la antesala del año electoral, la sucesión del intendente Othar Macharashvili en la ciudad petrolera se ha transformado en un nudo que condiciona los planes para las elecciones provinciales.

Othar, como todo el mundo llama al intendente del sombrero, está impedido de pelear por otro mandato y su sucesión es un problema mayúsculo para el PJ provincial, que necesita poner los patitos en fila en Comodoro para no arrancar con el pie izquierdo su proyecto de disputar el poder provincial el año próximo.

Sin embargo, la tarea no es sencilla, porque no faltan aspirantes al sillón principal del municipio, lo que preanuncia tironeos internos de alto impacto. Si la Caja de Pandora de la interna se abre, se amplía el riesgo de debilitar las chances del peronismo provincial de cara a 2027 .

Con ese escenario temido, la opinión mayoritaria en el peronismo es que la postulación del diputado Juan Pablo Luque a la intendencia es el único modo de ordenar la transición comodorense. "Si Luque no es candidato a intendente no se ordena el peronismo de cara a 2027", sube la apuesta una fuente chubutense.

Luque es el antecesor de Othar en la intendencia y fue candidato a gobernador en 2023, cuando perdió con Ignacio Torres . El año pasado encabezó la boleta del peronismo en las legislativas y obtuvo su banca en la Cámara de Diputados .

Esa foja de servicios a nivel provincial ubicaba al exintendente casi como candidato natural a la gobernación en 2027, pero al mismo tiempo en los tinglados peronistas sostienen que si Luque va por el municipio le garantizaría al PJ seguir gestionando la ciudad más importante de la provincia que, a la vez, es la base de sustentación del espacio en Chubut.

Hay sectores que dan por hecho que quienes hoy se precandidatean en Comodoro bajarían sus aspiraciones si Luque fuera candidato a intendente y que el diputado además se fortalecería como jefe del peronismo provincial si tomara la decisión de volver al municipio.

Cerca del presidente del PJ de Chubut, Gustavo Fita, matizan el fervor de la dirigencia y señalan que “todavía es temprano para reducir la discusión a un nombre”. No obstante, comparten la idea de que “Comodoro es determinante para cualquier estrategia provincial del peronismo”. No por nada, semanas atrás distintos dirigentes del justicialismo se pelearon a cielo abierto con Nacho Torres por los efectos del impacto ambiental tras la salida de YPF de la ciudad y por las viviendas para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte.

@otharmach tiene razón en plantarse. Esto no se arregla con tweets del Gobernador que gestiona el traspaso a la Provincia como si Comodoro fuera una moneda de cambio.



Lo que hacen YPF e Ignacio Torres en Comodo Rivadavia es un resumen del modelo que proponen para Chubut:… https://t.co/7RNhLaBfQr — José Glinski (@jglinski) June 25, 2026

“Por su peso político, productivo y electoral, Comodoro tiene que ocupar el lugar que le corresponde y volver a sentarse en la mesa donde se toman las decisiones. Y justamente por eso, tiene que elegir al mejor candidato de acuerdo con las necesidades de la ciudad”, dicen en el entorno del dirigente sindical comodorense.

El dilema de la sucesión en Comodoro

La sucesión de Othar se complejiza un poco más porque la relación con Luque siempre estuvo plagada de tensiones. Además, en varios sectores del PJ son muy críticos de la gestión del intendente.

Cerca de Fita eligen no cargar las tintas, pero afirman que “Comodoro no necesita solamente un candidato competitivo. Necesita conducción, rumbo y una propuesta que vuelva a entusiasmar a una ciudad que hoy está golpeada”.

En cada encuentro con vecinos, como el que tuvimos en la parte alta del barrio San Martín, lo primero que surge es la preocupación por la falta de trabajo o por haberlo perdido, el alto costo de alimentos y servicios y la certeza de no llegar a fin de mes.



Hace algunos años,… pic.twitter.com/bHY2XDvtRN — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) July 22, 2026

En los últimos días, la tensión sumó un nuevo episodio ante la posibilidad de que Othar evalúe desdoblar los comicios municipales en 2027. Con la lapicera en la mano, el intendente sabe que posee allí una carta de negociación, porque sin el empuje de los votos de Comodoro el domingo de los comicios provinciales cualquier candidato peronista a la gobernación correría en desventaja.

Sin embargo, un dirigente del peronismo chubutense en estricto off the record cree que la sangre no llegará al río, porque esa capacidad de daño del intendente provocaría solo eso: daño. “Si desdobla, Othar no gana nada, pero los jode a todos. En cambio, si acuerda una transición ordenada, puede ganar algo”, desliza.

Como contó este medio semanas atrás, en 2027 la disputa electoral en Chubut incluye el Poder Ejecutivo provincial, las bancas de la Legislatura y del Congreso, tanto para Diputados como para el Senado. Ese pozo acumulado de candidaturas puede ensanchar las posibilidades de encontrar una salida al atolladero de Comodoro.

El desafío de la gobernación de Chubut

Si el peronismo ordena la transición en Comodoro a partir de la postulación de Luque a la intendencia, la candidatura a la gobernación aparece como el siguiente desafío. ¿Manta corta? En un campamento peronista del valle sostienen que no.

Por un lado, afirman que la prioridad del peronismo es ordenarse para, una vez cohesionado, tratar de cerrar la fractura con el sector del partido que tiene acuerdos con el gobernador. Esa mirada encuentra concidencias en otra voz justicialista del sur provincial.

Por otro, apuntan nombres de dirigentes que pueden llevar el estandarte para disputar con Nacho Torres y con el candidato que determine Karina Milei para competir en nombre de La Libertad Avanza. Uno es el intendente de Dolavon, Dante Bowen, quien lanzó su candidatura a gobernador antes que nadie. Otro es el diputado José Glinski, que también viene de Comodoro y tiene diálogo con todos los sectores.

TEMPORADA DE ROSCA El peronismo de Chubut apuesta a zanjar la grieta interna con la calculadora en la mano



Actores clave y el sendero para saltar las reyertas



https://t.co/wKWPy8UUyo pic.twitter.com/O2n9hfjRWP — LETRA P (@Letra_P) June 30, 2026

En el PJ de Chubut, cerca de Fita no dan por cerrada ninguna puerta e insisten con la prudencia. Ponderan a Luque porque “tiene experiencia de gestión y seguramente va a tener un papel relevante en la construcción provincial”, pero se muestran cautos e inscriben la decisión que pueda tomar el dirigente en el contexto de la dinámica del partido.

“Dónde jugará electoralmente será una decisión de él y del conjunto del peronismo”, dicen, en sintonía con lo que el propio Luque dejó traslucir en un posteo en las redes sociales esta semana tras visitar el barrio San Martín.

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Más allá de los nombres, afirman que "el peronismo tiene dirigentes con capacidad para encabezar un proyecto provincial, pero primero tiene que construir una propuesta para Chubut: cómo recuperar el trabajo, defender nuestros recursos, integrar las distintas regiones y volver a representar una alternativa para la provincia".

¿Con qué método se dirimirá esa candidatura a la gobernación? "Más que el instrumento, sea un consenso o una interna, lo importante es llegar a una síntesis que permita ofrecerle a la gente la mejor opción del peronismo para gobernar Chubut", apuntan.