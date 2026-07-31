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PERONISMO PARA ARMAR

Marcelo Lewandowski y Germán Martínez, un encuentro sui generis que no despeja la interna del PJ de Santa Fe

Al senador y al diputado esta semana los unió el espanto a Milei, pero nada más. Las heridas del cierre de 2025. Las miradas, diferentes y no tanto, para 2027.

Letra P | Bruno Correa
Por Bruno Correa
Marcelo Lewandowski y Germán Martínez: un encuentro sui generis que no despeja la interna del PJ de Santa Fe

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La coincidencia de dos dirigentes con gravitación propia en el peronismo de Santa Fe, pero que suelen transitar carriles distintos, generó alguna expectativa de sintonía más allá del hecho puntual que los unió, pero que en ambos campamentos se preocuparon por no alentar. Todavía las diferencias de criterio respecto del manejo de la lapicera en el PJ provincial y las heridas del cierre de listas de 2025 pesan más.

Un encuentro “más informal de lo que parece”

Lewandowski estaba en su auto, entrando a la ciudad de Buenos Aires el lunes por la noche, cuando le sonó el teléfono. Era Martínez, quien le contó que tenía “mucha demanda de los compañeros de armar algo desde el PJ en contra de la ley de tierras”. Les llevó minutos ponerse de acuerdo y la actividad quedó fijada para el miércoles.

La escena que pudo reconstruir Letra P muestra la facilidad con la que ambos dirigentes pudieron ponerse de acuerdo frente al enemigo común: el gobierno libertario. “Fue todo más informal de lo que parece, la actividad se tejió sin ningún tipo de especulación”, aclararon los entornos de ambos legisladores.

Martínez y Lewandowski representan espacios que en los últimos años mantuvieron diferencias y que incluso podrían volver a enfrentarse en una eventual interna por la candidatura del peronismo a la gobernación de Santa Fe en 2027. Incluso, ambos ya manifestaron su deseo de pelear por la Casa Gris. Por eso la foto común no pasó desapercibida.

“No pensamos que iba a ser tan observado como un mensaje de unidad”, se sorprendieron en ambos campamentos. Sincera o no, la observación busca bajarle el precio a las especulaciones, porque todavía las diferencias al interior del peronismo de Santa Fe no están saldadas y nadie parece querer, todavía, ponerle el cascabel al gato.

La eterna interna del peronismo de Santa Fe

Así como el rechazo a la ley de tierras les insumió una breve llamada telefónica para ponerse de acuerdo, la realidad del PJ santafesino -y, especialmente, la mirada sobre las formas de quienes lo conducen- sigue siendo una grieta entre Martínez y Lewandowski.

El jefe del bloque de UP en la cámara baja es un soldado de La Corriente de la Militancia, la tribu de Agustín Rossi. El Chivo hoy sintoniza sin interferencias con Armando Traferri y su tropa de senadores provinciales que ostentan la conducción del partido en la provincia a través de Guillermo Cornaglia.

Marcelo Lewandowski exploró en 2025 un espacio por fuera del peronismo de Santa Fe llamado Activemos.

Marcelo Lewandowski exploró en 2025 un espacio por fuera del peronismo de Santa Fe llamado Activemos.

Lewandowski, en cambio, tiene profundas diferencias con los dueños de la lapicera, principalmente por el monopolio que ejercen a la hora de manipularla. La sangre llegó al río en 2025, cuando el senador decidió jugar por afuera del PJ para ser candidato a convencional constituyente. Le fue mal: terminó quinto y perdió su batalla personal con Juan Monteverde, el referente de Ciudad Futura que eligió el peronismo como cabeza de su lista oficial.

“Todos hacemos aprendizaje de estas cosas. Marcelo hizo la experiencia por afuera del PJ y no le fue bien, esa decisión lo hizo pasar del 20% al 8% del electorado, me parece que ese dato lo registra”, acicatean cerca de Martínez. “El PJ puede gustarle más o menos a algunos, pero no parece ser un momento donde cotice ir por afuera. Lo están viendo todos”, apuntan.

En las huestes del senador no esquivan el bulto. “La intención de Marcelo es jugar por adentro del PJ, incluso se lo están pidiendo”, afirman y, por las dudas, aclaran: “Cada elección es distinta”.

2027: cuestión de nombres y de estrategias

Cerca de Martínez advierten, sin eufemismos, que “el clima de la militancia es ‘todos por adentro o los cagamos a trompadas’. No hay margen para que nadie haga nada raro”. Consideran que, en ese contexto, “hay que trabajar para la unidad”.

La tribu del diputado rossista considera que “hay que repetir la estrategia de 2019”, la última experiencia exitosa del peronismo en Santa Fe que llevó a Omar Perotti a la Casa Gris tras enfrentar, y vencer, a María Eugenia Bielsa en las PASO. Lo traducen, palabras más, palabras menos, así: candidatos moderados y división salomónica para el armado de listas para garantizar representación de todas las tribus en ambas propuestas.

“Si nos ponemos de acuerdo en la estrategia, después hablaremos de los nombres”, dicen, aunque aclaran que “si se dan las condiciones”, Martínez podría ser candidato a gobernador.

Germán Martínez, soldado de Agustín Rossi, no oculta sus ganas de ser candidato a gobernador de Santa Fe.

Germán Martínez, soldado de Agustín Rossi, no oculta sus ganas de ser candidato a gobernador de Santa Fe.

En la vereda de Lewandowski cunde la desconfianza. “Hay que ver qué ideas tienen los que manejan la lapicera del partido. Si quieren ganarle a Pullaro o quieren negociar con él”, chicanean. “El PJ no ha emitido ni un solo comunicado en contra del gobierno provincial, parecería que están de acuerdo”, suman leña al fuego.

La hipótesis de la tribu de Lewandowski es que, cada vez más, Pullaro y Milei se acercan a una síntesis. “El coqueteo del gobernador con los libertarios puede transformarse en una unidad”, dicen e, incluso, consideran que “a la hora de los bifes, acompañan a un gobierno que destruye la industria santafesina”. “Tenemos que darnos cuenta de que el enemigo está afuera y empezar a tender puentes”, cierran la idea.

Por eso, para el entorno del senador, todo se reduce a una pregunta. "¿El peronismo discute poder o supervivencia? Si queremos discutir poder, si queremos ser gobierno, esa es la primera discusión. Ahí jugarán los nombres, las encuestas, si hay una sola lista o más de una”, especulan.

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