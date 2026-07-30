Ley de tierras: el rechazo al proyecto de Milei juntó en Rosario a Germán Martínez y Marcelo Lewandowski

Germán Martínez y Marcelo Lewandowski compartieron la actividad en la sede del peronismo en Rosario.

El rechazo al proyecto de ley de tierras impulsado por el gobierno de Javier Milei reunió en Rosario a Germán Martínez y Marcelo Lewandowski , dos dirigentes que suelen transitar carriles distintos dentro del peronismo santafesino. Ambos encabezaron una actividad en la sede del Partido Justicialista para cuestionar la iniciativa que el Senado debatirá el próximo miércoles.

La coincidencia tuvo una fuerte lectura política. Martínez , jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, y Lewandowski , integrante del bloque Justicialista en la cámara alta, representan espacios internos que en los últimos años mantuvieron diferencias y que incluso podrían volver a enfrentarse en una eventual interna por la candidatura a gobernador de Santa Fe en 2027.

La actividad se desarrolló bajo la consigna "Extranjerización de tierras: Soberanía Nacional en riesgo" . Allí, ambos legisladores analizaron las consecuencias que, según sostuvieron, tendría el proyecto oficialista denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" , al que consideran un instrumento que facilitaría la venta de tierras estratégicas a capitales extranjeros.

Durante el encuentro, Martínez llamó a aprovechar la semana previa al tratamiento parlamentario para instalar el debate en la agenda pública.

"Tenemos que aprovechar al máximo este tiempo para la acción militante y así cumplir el objetivo común de frenar el avance de esta ley nefasta", afirmó. Además, sostuvo que "este es un tema que tiene al 75% de la sociedad en contra" y consideró que el debate representa "una oportunidad para que el peronismo vuelva a empatizar con el pueblo argentino".

Por su parte, Lewandowski definió la iniciativa como "un estatuto tecno-legal del coloniaje" y advirtió que la modificación de la actual Ley de Tierras favorecería una mayor concentración de la propiedad rural.

"La ley de tierras no es solamente una cuestión de soberanía limítrofe. Es también la tierra de nuestra pampa húmeda. Imagínense cuando vengan con el dinero a comprar de a 500 o de 800 hectáreas. Van a quedar grandes pooles de siembra, grandes corporaciones que van a determinar cómo vamos a sembrar en nuestra pampa", señaló.

Una foto con mensaje para el peronismo de Santa Fe

Más allá del contenido del encuentro, la imagen compartida entre Martínez y Lewandowski dejó una señal hacia el interior del peronismo santafesino. Ambos encabezan construcciones políticas diferentes y, en distintas oportunidades, quedaron ubicados en posiciones contrapuestas dentro de la discusión partidaria.

Martínez, como parte del sector que conduce el también diputado Agustín Rossi, es uno de los actores que talla en la conducción formal del PJ santafesino junto a los senadores provinciales y a un grupo de intendentes.

El experiodista, en cambio, forma parte de los espacios -al que se suman Omar Perotti y el Movimiento Evita- que reclama apertura para la toma de decisiones dentro del partido.

La actividad mostró, sin embargo, que frente a iniciativas del gobierno nacional que consideran estratégicas, esas diferencias pueden quedar relegadas para construir una posición común.

Del encuentro también participaron el diputado provincial Miguel Rabbia, la concejala rosarina Norma López, la concejala de Funes Soledad Míguez, la titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Silvana Teisa, y el secretario general del Sindicato de Correos, Walter Palombi, entre otros dirigentes y militantes que llamaron a sostener la movilización de cara al tratamiento del proyecto en el Senado.