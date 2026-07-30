Florencio Varela: el plan A de Andrés Watson y los cuatro nombres del plan B.

El intendente de Florencio Varela , Andrés Watson , es optimista. Cree posible que la ley que pone un tope de dos mandatos consecutivos a los intendentes pueda modificarse en la Legislatura bonaerense y le permita volver a ser candidato. Es su plan A.

De modificarse la ley, volverá a ser candidato a intendente, cargo que ocupa desde 2017 cuando asumió como interino y que renovó en las elecciones de 2019 y 2023. Si no prospera el intento del peronismo de modificar la norma impulsada por María Eugenia Vidal en 2016 -y respaldada por el Frente Renovador de Sergio Massa- , tiene un plan B con un menú de cuatro figuras que podrían sucederlo.

No obstante, el histórico exintendente de Varela, Julio Pereyra , con quien tiene una sociedad política, también juega. En su sector, ponen sobre la mesa nombres distintos a los que impulsa el jefe comunal y avisan que nada podrá hacerse sin su aval.

Desde hace un tiempo, gran parte del peronismo empezó a consustanciarse con la idea de que no podrá modificar la ley que impone un tope de dos mandatos consecutivos a los intendentes. Esa normativa sancionada hace una década se implementará por primera vez en la elección de 2027, y dejará sin la posibilidad de presentarse a 80 intendentes . Sin embargo, algo cambió en los últimos días junto con la avanzada liderada por Axel Kicillof y respaldada por Verónica Magario .

A partir de diversas reuniones y charlas cruzadas, algunos intendentes del peronismo se entusiasman y creen que podrían conseguir los votos para modificar la norma. Uno de ellos es Watson. Ante la consulta de Letra P fuentes de su entorno manifestaron que está confiado en que se pueda resolver la situación y que, en esa línea, él volvería a presentarse como candidato a intendente. “Ese es el plan A”, afirmó la fuente.

Los cuatro nombres de Andrés Watson

Si las cosas no llegaran a resultar como espera, el intendente tiene cuatro nombres para su sucesión. El que más suena es el de Christian Rodríguez, secretario General de Gestión Pública del municipio y su mano derecha.

También aparecen como posibles los de la concejala Sandra Jiménez, la secretaria de Coordinación Técnico Jurídica, Andrea Padial, y Ricardo “Tata” De la Fuente, secretario de Industria del municipio.

De tener que impulsar a alguna de esas figuras, cerca del intendente se muestran confiados: “A quien le levante la mano, tendrá el apoyo en las urnas; Andrés es el que más mide por lejos y tiene un acompañamiento muy fuerte de la gente”, dice un dirigente con despacho en el municipio.

Julio Pereyra también juega

Pereyra, el histórico exintendente, también jugará sus cartas. Quiere a dirigentes más cercanos a su figura en caso de tener que elegir un sucesor o sucesora de Watson. En su sector mencionan al presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Rearte, el concejal Darío D´Aquino, las concejalas Beatriz Domingorena y Laura Ravagni, y la directora de Negociación Colectiva Municipal de la provincia de Buenos Aires, Macarena Kunkel. No falta quien se anima a preguntarse por qué no podría volver el propio Pereyra a competir por la intendencia que tuvo a su cargo entre 1991 y 2017.

En ese sector descartan que Watson pueda definir al candidato o candidata sin el aval de Pereyra. “Nadie tiene ninguna posibilidad en absoluto por fuera de la voluntad o decisión de Julio Pereyra, fue así en los últimos 33 años; hace siete años él lo eligió a Watson y ahora dependerá del acuerdo que hagan entre ellos”, lanzó otro dirigente que se mueve bajo la estructura del exintendente.

La fuente también apunta que la o él elegido depende menos de su nombre propio que de la estructura partidaria local. “Va a ser quien elija la estructura política que en Varela lleva décadas sin perder una sola elección; el que ponemos gana porque el de Varela es un pueblo muy peronista”, afirma el dirigente, aunque aclara: “Eso no quita que la persona elegida no tenga que tener un perfil razonable y respetado”.