Florencio Varela: el plan A de Andrés Watson y los cuatro nombres del plan B.
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, es optimista. Cree posible que la ley que pone un tope de dos mandatos consecutivos a los intendentes pueda modificarse en la Legislatura bonaerense y le permita volver a ser candidato. Es su plan A.
De modificarse la ley, volverá a ser candidato a intendente, cargo que ocupa desde 2017 cuando asumió como interino y que renovó en las elecciones de 2019 y 2023. Si no prospera el intento del peronismo de modificar la norma impulsada por María Eugenia Vidal en 2016 -y respaldada por el Frente Renovador de Sergio Massa-, tiene un plan B con un menú de cuatro figuras que podrían sucederlo.
No obstante, el histórico exintendente de Varela, Julio Pereyra, con quien tiene una sociedad política, también juega. En su sector, ponen sobre la mesa nombres distintos a los que impulsa el jefe comunal y avisan que nada podrá hacerse sin su aval.
A partir de diversas reuniones y charlas cruzadas, algunos intendentes del peronismo se entusiasman y creen que podrían conseguir los votos para modificar la norma. Uno de ellos es Watson. Ante la consulta de Letra P fuentes de su entorno manifestaron que está confiado en que se pueda resolver la situación y que, en esa línea, él volvería a presentarse como candidato a intendente. “Ese es el plan A”, afirmó la fuente.
Los cuatro nombres de Andrés Watson
Si las cosas no llegaran a resultar como espera, el intendente tiene cuatro nombres para su sucesión. El que más suena es el de Christian Rodríguez, secretario General de Gestión Pública del municipio y su mano derecha.
También aparecen como posibles los de la concejala Sandra Jiménez, la secretaria de Coordinación Técnico Jurídica, Andrea Padial, y Ricardo “Tata” De la Fuente, secretario de Industria del municipio.
De tener que impulsar a alguna de esas figuras, cerca del intendente se muestran confiados: “A quien le levante la mano, tendrá el apoyo en las urnas; Andrés es el que más mide por lejos y tiene un acompañamiento muy fuerte de la gente”, dice un dirigente con despacho en el municipio.
Julio Pereyra también juega
Pereyra, el histórico exintendente, también jugará sus cartas. Quiere a dirigentes más cercanos a su figura en caso de tener que elegir un sucesor o sucesora de Watson. En su sector mencionan al presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Rearte, el concejal Darío D´Aquino, las concejalas Beatriz Domingorena y Laura Ravagni, y la directora de Negociación Colectiva Municipal de la provincia de Buenos Aires, Macarena Kunkel. No falta quien se anima a preguntarse por qué no podría volver el propio Pereyra a competir por la intendencia que tuvo a su cargo entre 1991 y 2017.
En ese sector descartan que Watson pueda definir al candidato o candidata sin el aval de Pereyra. “Nadie tiene ninguna posibilidad en absoluto por fuera de la voluntad o decisión de Julio Pereyra, fue así en los últimos 33 años; hace siete años él lo eligió a Watson y ahora dependerá del acuerdo que hagan entre ellos”, lanzó otro dirigente que se mueve bajo la estructura del exintendente.
La fuente también apunta que la o él elegido depende menos de su nombre propio que de la estructura partidaria local. “Va a ser quien elija la estructura política que en Varela lleva décadas sin perder una sola elección; el que ponemos gana porque el de Varela es un pueblo muy peronista”, afirma el dirigente, aunque aclara: “Eso no quita que la persona elegida no tenga que tener un perfil razonable y respetado”.