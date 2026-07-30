Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
SUCESIÓN 2027

Florencio Varela: el plan A de Andrés Watson y los cuatro nombres del plan B

El intendente cree que podrá competir por la reelección. Las figuras que maneja si no puede postularse. En el peronismo local, la tropa de Julio Pereyra también juega.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Florencio Varela: el plan A de Andrés Watson y los cuatro nombres del plan B.

Florencio Varela: el plan A de Andrés Watson y los cuatro nombres del plan B.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, es optimista. Cree posible que la ley que pone un tope de dos mandatos consecutivos a los intendentes pueda modificarse en la Legislatura bonaerense y le permita volver a ser candidato. Es su plan A.

Notas Relacionadas
Encuesta en PBA: Axel Kicillof supera a Javier Milei por 2,6 puntos en un mano a mano.
DISCUSIÓN 2027

Encuesta en PBA: Kicillof supera a Milei por 2,6 puntos en un mano a mano

Por 
Letra P | Susana Maidana
Susana Maidana

De modificarse la ley, volverá a ser candidato a intendente, cargo que ocupa desde 2017 cuando asumió como interino y que renovó en las elecciones de 2019 y 2023. Si no prospera el intento del peronismo de modificar la norma impulsada por María Eugenia Vidal en 2016 -y respaldada por el Frente Renovador de Sergio Massa-, tiene un plan B con un menú de cuatro figuras que podrían sucederlo.

No obstante, el histórico exintendente de Varela, Julio Pereyra, con quien tiene una sociedad política, también juega. En su sector, ponen sobre la mesa nombres distintos a los que impulsa el jefe comunal y avisan que nada podrá hacerse sin su aval.

Soy yo: el plan A de Andrés Watson

Desde hace un tiempo, gran parte del peronismo empezó a consustanciarse con la idea de que no podrá modificar la ley que impone un tope de dos mandatos consecutivos a los intendentes. Esa normativa sancionada hace una década se implementará por primera vez en la elección de 2027, y dejará sin la posibilidad de presentarse a 80 intendentes. Sin embargo, algo cambió en los últimos días junto con la avanzada liderada por Axel Kicillof y respaldada por Verónica Magario.

A partir de diversas reuniones y charlas cruzadas, algunos intendentes del peronismo se entusiasman y creen que podrían conseguir los votos para modificar la norma. Uno de ellos es Watson. Ante la consulta de Letra P fuentes de su entorno manifestaron que está confiado en que se pueda resolver la situación y que, en esa línea, él volvería a presentarse como candidato a intendente. “Ese es el plan A”, afirmó la fuente.

Los cuatro nombres de Andrés Watson

Si las cosas no llegaran a resultar como espera, el intendente tiene cuatro nombres para su sucesión. El que más suena es el de Christian Rodríguez, secretario General de Gestión Pública del municipio y su mano derecha.

También aparecen como posibles los de la concejala Sandra Jiménez, la secretaria de Coordinación Técnico Jurídica, Andrea Padial, y Ricardo “Tata” De la Fuente, secretario de Industria del municipio.

De tener que impulsar a alguna de esas figuras, cerca del intendente se muestran confiados: “A quien le levante la mano, tendrá el apoyo en las urnas; Andrés es el que más mide por lejos y tiene un acompañamiento muy fuerte de la gente”, dice un dirigente con despacho en el municipio.

Julio Pereyra también juega

Pereyra, el histórico exintendente, también jugará sus cartas. Quiere a dirigentes más cercanos a su figura en caso de tener que elegir un sucesor o sucesora de Watson. En su sector mencionan al presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Rearte, el concejal Darío D´Aquino, las concejalas Beatriz Domingorena y Laura Ravagni, y la directora de Negociación Colectiva Municipal de la provincia de Buenos Aires, Macarena Kunkel. No falta quien se anima a preguntarse por qué no podría volver el propio Pereyra a competir por la intendencia que tuvo a su cargo entre 1991 y 2017.

En ese sector descartan que Watson pueda definir al candidato o candidata sin el aval de Pereyra. “Nadie tiene ninguna posibilidad en absoluto por fuera de la voluntad o decisión de Julio Pereyra, fue así en los últimos 33 años; hace siete años él lo eligió a Watson y ahora dependerá del acuerdo que hagan entre ellos”, lanzó otro dirigente que se mueve bajo la estructura del exintendente.

La fuente también apunta que la o él elegido depende menos de su nombre propio que de la estructura partidaria local. “Va a ser quien elija la estructura política que en Varela lleva décadas sin perder una sola elección; el que ponemos gana porque el de Varela es un pueblo muy peronista”, afirma el dirigente, aunque aclara: “Eso no quita que la persona elegida no tenga que tener un perfil razonable y respetado”.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof suma un nuevo frente judicial en Nueva York por deuda heredada de María Eugenia Vidal. 
DEUDA HEREDADA

Un fondo buitre alemán reabre una batalla judicial que Kicillof daba por saldada en Buenos Aires

Desde Economía lo calificaron como un reclamo pequeño. Pero el caso pone en alerta a la provincia por un posible efecto contagio entre los bonistas.
CFK y Axel Kicillof.
DIPLOMACIA DE CAL Y ARENA

Kicillof banca el reclamo de CFK, pero advierte que hablar de candidatura es prematuro

El gobernador cree que la condena es una "aberración jurídica". En el plano político "respeta" el pedido de Máximo Kirchner, aunque no acuerda.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

CFK lanzó su candidatura desde el balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria. 
¿SIN CRISTINA NO SE PUEDE?

Desde el balcón

Por  Marcelo Falak
Cristina Fernández de Kirchner, en el balcón de su departamento donde cumple prisión domiciliaria.
DISCUSIÓN 2027

Cristina candidata: por qué CFK recurre a la ONU para poder competir en las elecciones

Por  Gabriela Pepe
Javier MIlei apuesta a didivir el PJ con CFK 2027.
OPERATIVO REELECCIÓN

CFK 2027: Milei dice que compite contra sí mismo, pero apuesta a la división del peronismo

Por  Pablo Lapuente
CFK y Axel Kicillof.
DIPLOMACIA DE CAL Y ARENA

Kicillof banca el reclamo de CFK, pero advierte que hablar de candidatura es prematuro

Por  Macarena Ramírez