Un pacto para vivir: la foto de Karina Milei y Pullaro dispara la rosca por un acuerdo en Santa Fe

La Libertad Avanza (LLA) se encamina a un tercer puesto en Santa Fe , en las elecciones provinciales de 2027. Ese es uno de los motivos por los cuales la Casa Rosada acercó posiciones con el gobernador Maximiliano Pullaro . Un pacto entre ambos le provocaría una herida de consideraciones al peronismo y el mileísmo sufriría magullones de rápida curación. Win/win.

Se abrió una nueva era en el vínculo de Pullaro con la gestión de Javier Milei . A partir del ingreso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, el radical empezó a ver cumplidas sus demandas . La foto de este miércoles es fruto de dicho reverdecer. El gobernador no tiene problemas en compartir una imagen con la secretaria General de la Presidencia Karina Milei si debajo del brazo se trae el expediente para el traspaso de la ruta nacional A012 .

Ahora bien, en el intento de la Casa Rosada de recomponer su relación con los gobernadores, Santa Fe representa una posta esquiva para LLA. Porque a diferencia de provincias cercanas, de la Región Centro por ejemplo, la Bota tiene hoy – a siete meses de las PASO provinciales – un escenario complicado para las intenciones electorales del Gobierno.

Desde la Casa Rosada, el gobernador Pullaro celebró el traspaso de la ruta nacional A012 a la órbita provincial de Santa Fe “Es un paso enorme para la producción santafesina”, celebró el radical Mañana arrancan las obras de reparación en la arteria https://t.co/Gc0NrII4wL

En Córdoba , el gobernador Martín Llaryora necesita un acuerdo con LLA porque es su principal adversario político. En Entre Ríos , por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio necesita sostener su alianza con Karina Milei y Javier Milei para impedir que el peronismo retorne al poder. En Santa Fe , en cambio, Pullaro necesita que el mileísmo se apague para quedarse con toda la franja no peronista y reelegir en 2027 sin mayores dificultades.

La realidad política de LLA en la Bota, de todos modos, es de mala para peor. No tiene fortaleza propia, ni es socia de la Casa Gris . Ni chicha ni limonada. La referente del partido, la diputada Romina Diez , está más concentrada en Buenos Aires y no recorre la provincia. “No tenemos una figura provincial para competir”, se sinceró un actor de la coalición ante la consulta de Letra P .

Familia ampliada: funcionarios y legisladores libertarios junto a sus pares de Santa Fe y Provincias Unidas en la Casa Rosada este miércoles

No obstante, cabe la pregunta, ¿cuánto le aportaría Diez a LLA como candidata a gobernadora? La diputada no tiene despliegue, carece de conocimiento pleno y tendría puesto el foco más en la elección nacional de 2027 (¿buscará ser senadora?), que en la partida provincial.

La baja intensidad de La Libertad Avanza en la Bota

Ante dicho escenario, LLA no tiene ni para sacar un conejo de la galera en la categoría gobernador. Puede apelar a una candidatura de baja intensidad, como el caso del exconvencional Marcos Peyrano, como ya publicó Letra P, quien realmente tiene intenciones, pero sufre los mismos males que Diez. “No tenemos en la provincia algo que le pueda hacer sombra a Pullaro”, se confiesa la fuente libertaria.

La última carta, para evaluar una real competencia, es la de una figura outsider, como Alejandro Fantino o Gabriel Batistuta, pero desde adentro, en LLA, le bajan el precio a la posibilidad.

La posibilidad de que La Libertad Avanza no presente candidatura a gobernador no está sobre la mesa, es algo que – por el momento – está desechado. Todo se encamina, entonces, a una candidatura de baja intensidad.

Ahora bien, con ese panorama sombrío, a LLA le conviene un acuerdo electoral con Pullaro. Y al gobernador también le conviene. Milei evita hacerse cargo de una derrota de dimensiones, a unas semanas del cierre de listas nacional, y Pullaro se saca de encima a la fuerza que puede comerle votos.

Rosario, la meca para el mileísmo

Dónde sí LLA tiene deseos de victoria es en Rosario. Allí, el concejal Juan Pedro Aleart sacó 29 puntos y terminó a dos del ganador Juan Monteverde en las legislativas locales de 2025. Si el periodista realmente quiere competir, Pullaro y Unidos tienen un problema porque las dos coaliciones comen en la misma pecera y, de esa manera, el líder de Ciudad Futura, aliado al peronismo, resulta beneficiado.

Entonces, si LLA cree que puede ganar Rosario, ¿cómo se articularía un acuerdo entre Pullaro y Milei en la ciudad más poblada para no entregarle una victoria en bandeja a Monteverde? Será parte de la rosca que el gobernador y la Casa Rosada ejecuten de acá a fin de año. Una negociación pareja para que ninguno de los dos salga perjudicado.