Armando Traferri y Agustín Rossi tienden puentes con Omar Perotti y promueven la unidad del PJ de Santa Fe

Así lo confirmó a Letra P una relevante fuente partidaria, quien aseguró que habrá, por un lado, una contestación formal a la catarata de notas ingresadas al partido en los últimos días de distintos segmentos opositores internos, y por el otro, una convocatoria a la Mesa de Acción Política, en fecha a definir, para los primeros días de abril. Luego de ese proceso, estarían dadas las condiciones para llamar a reunión del Consejo Superior, la instancia partidaria que vienen exigiendo los críticos .

Tal cual lo había adelantado este medio , el secretario de Organización del PJ santafesino y dirigente perottista, Juan Manuel Pusineri , hizo el viernes pasado una presentación ante el presidente del partido, el exsenador Guillermo Cornaglia , en la cual advierte que “cualquier apelación a la unidad requiera antes que nada de un proceso de apertura, de democratización y participación en los proyectos partidarios”.

En ese sentido, el escrito propone varias líneas de acción, entre ellas la defensa de las PASO tanto a nivel nacional como provincial, designación de apoderados según la representatividad de cada sector interno, integración con el mismo criterio de la Junta Electoral, constitución de una Mesa Política “legitimada por las instancias más representativas del partido” y, para el supuesto que se caiga la legislación de primarias, convocatoria a “elecciones internas de afiliados o abiertas para la selección de candidatos y propuestas”.

No fue la única corriente interna que avanzó en esa dirección. Con los mismos puntos de reclamo, el senador Marcelo Lewandowski aseveró en su nota que “resulta preocupante observar que, en distintos momentos, prevalecen intereses sectoriales por sobre una mirada integral del justicialismo santafesino, debilitando así la construcción colectiva que históricamente ha caracterizado a nuestro movimiento”.

Con idénticas exigencias, el exdiputado provincial Leandro Busatto, la concejala rosarina Norma López y el concejal de Santo Tomé Rodrigo Alvizo, todos ellos referentes del sector Comunidad, afirmaron en su presentación que “en los últimos tiempos se observa una utilización meramente formal y forzada de la legalidad constitutiva de las autoridades partidarias que, lejos de fortalecer la institucionalidad del partido, termina conduciendo al ejercicio de dichas autoridades a un proceso de deslegitimación creciente”.

También hicieron lo propio la exsenadora y dirigente del Instituto Patria, María de los Ángeles Sacnun, el Movimiento Evita y La Cámpora. Las últimas dos corrientes optaron por el bajo perfil, al menos en este caso.

La reacción del PJ Santa Fe

La respuesta formal de la conducción partidaria provincial a las presentaciones de los sectores críticos se concretará en breve, tal vez en las próximas horas. “Estamos en eso”, confió una fuente determinante a este medio.

Además de la contestación por escrito, está prevista la convocatoria a la Mesa Política vigente del PJ santafesino, en donde “están todos los sectores representados, o por lo menos los que quisieron”, según el mismo dirigente, quien también anticipó que luego de ese encuentro se convocará a un cónclave del Consejo Superior.

GPZXfMXWEAA2PFj.jpg El presidente del peronismo en Santa Fe, Guillermo Cornaglia, junto a parte de la mesa de conducción partidaria.

“A la reunión del Consejo la Íbamos a hacer el 10 (de abril) pero muchos quieren que hagamos primero la reunión con la mesa de Acción Política”, explicó la fuente, tras lo cual agregó: “estamos tratando de que les coincida una fecha a todos y la hacemos”. Hasta el cierre de esta nota, los sectores críticos negaban contactos con la conducción.

-Respecto de los cinco puntos que se plantean, ¿ustedes ven viables algunos, todos o ninguno?- preguntó este medio.

-En líneas generales, todos queremos lo mismo: que el justicialismo vuelva a ser gobierno. Y eso puede darse si vamos todos juntos- fue la respuesta.

Tercera posición

“Prescindentes”. Esa fue la definición que brindaron a Letra P sobre el conflicto desde Vamos, la agrupación de intendentes peronistas cuya máxima referencia es Pablo Corsalini, de la ciudad de Pérez. A esta corriente se la suele caracterizar como aliada a la conducción del tándem Traferri-Rossi.

Corsalini Pablo Corsalini, intendente de Pérez y líder de una de las tríbus del PJ.

“Nosotros seguimos planteando lo mismo que siempre: unidad con renovación, siempre dentro del PJ, sin echar culpas y mirando al futuro, en concreto a 2027”, explicaron. En ese sentido, recordaron el intento por “juntar los pedazos” en un asado que se realizó a fin del año pasado en la casa de Corsalini.

En cualquier caso, en esa corriente destacan su “fortaleza territorial”, las “visitas a todos los departamentos” y una actividad que, se prevé, se concretará en un par de semanas en la ciudad capital de Santa Fe.