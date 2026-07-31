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Neuquén: Rolando Figueroa selló la paritaria estatal y gana tranquilidad hasta la campaña 2027

El acuerdo tendrá vigencia hasta junio del año próximo e incorpora un nuevo piso de $1.560.000. Paz sindical y gestión hasta definir los tiempos electorales.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Imagen a modo de ilustración. Foto: archivo.&nbsp;

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Imagen a modo de ilustración. Foto: archivo. 

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El acuerdo tendrá vigencia desde julio de 2026 hasta junio de 2027 e incorpora un nuevo piso salarial, la continuidad de la actualización automática por inflación, incrementos adicionales, bonos extraordinarios y la continuidad del pago de la compensación por ropa de trabajo.

Horas antes de la definición, el secretario gremial de UPCN, Edgardo Oñate, y el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, habían manifestado una valoración positiva de la oferta presentada por el Ejecutivo provincial.

Un piso salarial de $1.560.000 para los estatales de Neuquén

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de un salario líquido mínimo de $1.560.000, que regirá desde agosto de 2026 para los trabajadores alcanzados por el acuerdo que cumplan una carga horaria mínima de 35 horas semanales. Para quienes perciban un ingreso inferior, el Gobierno otorgará una suma fija remunerativa y no bonificable destinada a completar ese monto.

Oñate explicó que ese complemento "va a tener descuento de ley, va a generar aguinaldo y va a ser fijo en el tiempo", por lo que permitirá sostener el ingreso mínimo garantizado.

La mesa de negociaciones paritarias comenz&oacute; hace tres semanas.&nbsp;

La mesa de negociaciones paritarias comenzó hace tres semanas.

Además, la oferta mantiene el mecanismo de actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre julio de 2026 y junio de 2027. Los ajustes serán trimestrales y se calcularán sobre un IPC ponderado entre el índice provincial y el nacional. A ello se suman dos incrementos acumulativos: un 4% en noviembre de 2026 y un 3% en enero de 2027.

Bonos, ropa de trabajo y asignaciones familiares

La propuesta también incorpora el pago de dos bonos extraordinarios no remunerativos y no bonificables por un total de $890.000: uno de $410.000 durante la segunda quincena de septiembre de 2026 y otro de $480.000 en la segunda quincena de enero de 2027. Ambos alcanzarán también al sector pasivo en las proporciones previstas por la legislación vigente.

Otro de los puntos incluidos es la continuidad del pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas durante el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027, con actualización mediante el IPC ponderado. La propuesta también prevé mantener la actualización de las asignaciones familiares bajo el mismo mecanismo.

Rolando Figueroa gana tranquilidad

El cierre de la discusión partitaria se logró en un tiempo mucho más corto del previsto en un escenario que ya había incluído manifestaciones públicas y movilizaciones por parte de los estatales. Quintriqueo mismo había sido uno de los protagonistas que se había puesto al hombro la oposición a algunos de los proyectos centrales de la administración provincial. La última manifestación en esa dirección fue contra el proyecto que modificó el esquema de regalías para el GNL y que representa una de las grandes apuesta para el desarrollo de Vaca Muerta, más allá de la explotación del Oil and Gas.

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ATE fue protagonista de las últimas movilizaciones opositoras en Neuquén.

Con el acuerdo paritario cerrado, el gobernador gana tranquilidad a largo plazo. Con una relación más aceitada con los trabajadores que dependen directamente de su adminitración se garantiza la paz sindical hasta mediados del año próximo y se aboca a la gestión hasta que llegue el tiempo de volver a la campaña.

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, sostuvo que la neuquina es "la paritaria de mayor protección hacia los trabajadores a nivel nacional". Según explicó, el esquema busca garantizar previsibilidad tanto para los trabajadores como para las cuentas provinciales y asegurar la continuidad de los servicios públicos.

El funcionario destacó además que Neuquén mantiene el IPC como criterio automático de actualización salarial, un mecanismo que, según afirmó, no se replica en el resto de las provincias, y aseguró que la provincia "ha superado ampliamente" los porcentajes de aumento registrados en otras jurisdicciones.

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