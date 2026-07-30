Javier Milei quiere un Banco Central a la peruana para blindar el modelo

Javier Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con un objetivo que va más allá de impedir el financiamiento monetario del Tesoro: busca construir una institución capaz de garantizar la continuidad del programa económico, gobierne quien gobierne. La principal referencia es el Banco Central de Reserva del Perú ( BCRP ), conducido desde 2006 por Julio Velarde .

El proyecto, que será enviado al Congreso en los próximos días tras su presentación por cadena nacional, propone restringir la asistencia del Banco Central al Tesoro , concentrar el mandato de la entidad en la estabilidad de la moneda y endurecer las condiciones para remover a su presidente y al directorio. La apuesta oficial es replicar el esquema institucional que convirtió al BCRP en uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica peruana.

En el Gobierno reconocen que el caso peruano es el modelo a seguir. Mientras Perú atravesó seis presidentes desde 2016 y una década de fuertes crisis políticas, Velarde se mantuvo al frente de la entidad monetaria, ratificado por administraciones de distinto signo. Esa continuidad consolidó al BCRP como un ancla de credibilidad para los mercados y evitó que la inestabilidad política se trasladara a la moneda.

La intención oficial es que Santiago Bausili ocupe un lugar equivalente en Argentina, y que sea el garante de la continuidad del régimen monetario, aun cuando cambie el signo político del Gobierno.

Para ello, la reforma buscará dificultar su eventual remoción mediante la exigencia de que requiera mayorías compuestas de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. En una columna en el diario Clarín, el primer mandatario sostuvo que pretende "blindar al presidente del BCRA y al Directorio de los atropellos de la política".

Milei sostiene que la estabilidad institucional es una condición necesaria para evitar que futuras administraciones vuelvan a utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal, una práctica que considera responsable de la "inflación crónica argentina".

Las diferencias con el caso peruano

Sin embargo, especialistas advierten que la comparación con Perú encuentra un límite en la independencia que efectivamente tiene el Banco Central en la actualidad.

"El BCRA está presidido por el socio comercial del ministro de Economía, así que no sería muy independiente", cuestionó el exdirector del Banco Central Jorge Carrera, en referencia al vínculo entre Bausili y Toto Caputo, con quien comparte la consultora Anker.

La estrategia de Toto Caputo y Santiago Bausili frente al dólar. NA

Para Carrera, la iniciativa busca alinear metas técnicas con requerimientos externos mientras alejar la atención de la coyuntura económica: "Cumple con el Fondo y de paso desvía el debate de lo que pasa con la economía que ahora no la están pudiendo resolver. El modelo de Julio Velarde es una referencia para este gobierno, pero no tiene nada que ver Velarde con Bausili; se tiene que encontrar por consenso y no que sea una herencia de este gobierno".

También recordó que en Perú la fortaleza institucional se construyó sobre acuerdos políticos que trascendieron a las administraciones de turno. "El directorio tiene que estar aprobado por el Congreso", remarcó.

Una reforma que genera consenso, pero con reparos

El proyecto recibe una valoración favorable entre buena parte de economistas por limitar el financiamiento monetario del déficit y fortalecer la autonomía formal del Banco Central.

Un informe de MAP señaló que la iniciativa "va en la dirección correcta", porque restringe la asistencia al Tesoro, concentra el mandato de la entidad en preservar el valor de la moneda y otorga mayor estabilidad a sus autoridades. Sin embargo, advirtió que "la verdadera prueba de autonomía no es la ausencia de coordinación, sino la capacidad de sostener límites institucionales cuando aparecen tensiones entre los objetivos del Gobierno y los del Banco Central".

El informe añade que durante una estabilización es razonable que exista coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, como ocurre actualmente con Bausili y Caputo. El desafío llegará cuando cambie el gobierno y esas reglas deban respetarse aun bajo otra administración.

El FMI también respalda la reforma

La iniciativa también recibió el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que había pedido en varias oportunidades un paso en este sentido. La vocera del organismo, Julie Kozack, afirmó este jueves que la modificación de la Carta Orgánica "ayudará a respaldar la baja sostenida de la inflación", además de mejorar "la rendición de cuentas y la transparencia y reducir vulnerabilidades institucionales".

El exministro de Economía y expresidente del BCRA Alfonso Prat-Gay también celebró la orientación del proyecto. "Hay que modificar la Carta Orgánica de CFK (Cristina Fernández de Kirchner) y garantizar la independencia del BCRA dándole estabilidad institucional a su directorio, todos están a tiro de decreto hoy, lo contrario a la Independencia declamada", posteó.

El debate político

Las críticas se concentran en la forma elegida para garantizar esa estabilidad. El director del Instituto Consenso Federal, Topo Rodríguez, advirtió que "Milei optó por designarlos y mantenerlos 'en comisión' sin el aval del Senado. Es raro: propone blindaje frente a los atropellos de la política pero tiene a toda la conducción del Banco Central a tiro de sus propios decretos".

Desde su mirada, el riesgo es que la reforma fortalezca la permanencia de funcionarios nombrados por decreto sin resolver previamente el mecanismo de designación previsto por la Carta Orgánica que está vigente.

Rodríguez advirtió sobre el desbalance constitucional de la propuesta: "Milei propone que la remoción requerirá de dos tercios, no solo en el Senado sino también de la Cámara de Diputados. Si la propuesta se aprobara, remover a un director podría requerir un consenso comparable o más difícil que destituir al propio Presidente de la Nación".