Santa Fe: con la tutela de Rossi, Germán Martínez camina la provincia y analiza ser candidato a gobernador

Agustín Rossi y Germán Martínez en un acto, los dos referentes del espacio

El diputado peronista Germán Martínez comenzó a recorrer la provincia de Santa Fe pensando en una eventual candidatura, el año próximo, a la gobernación. El ladero del también legislador Agustín Rossi se anotó en una lista para comandar la Casa Gris que, en el caso del peronismo, ya tiene en carrera a su colega Diego Giuliano .

Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria , analiza como parte de su estrategia robustecer la alianza con el concejal y seguro candidato a la intendencia de Rosario , Juan Monteverde . Busca de esa forma hacerse fuerte en esa ciudad, la más populosa de la provincia.

“Está recorriendo la provincia y para nosotros sin dudas es el mejor candidato que tenemos”, aseguró un histórico colaborador del diputado a Letra P .

En el campamento rossista creen que las chances del peronismo de retornar a la Casa Gris se incrementaron desde que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro , evalúan, comenzó a mostrar signos de debilitamiento.

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Advierten, sin eembargo, que la competitividad del justicialismo dependerá en gran medida de la existencia de un escenario de tercios.

Es por eso que siguen con detenimiento al Gobierno de Javier Milei, ya que un desgaste de su imagen podría reducir las chances de los candidatos de La Libertad Avanza en Santa Fe.

Además, hay otro aspecto que los rossistas consideran clave para vencer en 2027: la amplitud de la alianza justicialista.

Cerca de Martínez y de Rossi hablan de replicar un esquema similar al que coronó a Omar Perotti en 2019. Aquel año, el rafaelino se convirtió en gobernador luego de vencer en las PASO a la arquitecta María Eugenia Bielsa.

Primero Rosario

En la Corriente Nacional de la Militancia, espacio liderado por el diputado Rossi, consideran que la estrategia del peronismo santafesino debe tener a Rosario en el centro.

Caren Tepp Agustin Rossi ok

En el rossismo ven a Juan Monteverde -en 2023 estuvo a punto de vencer a Pablo Javkin- con altas chances de alzarse con la intendencia en el próximo turno electoral y por eso creen que esa candidatura debe moldear la apuesta provincial del peronismo santafesino.

“Tenemos que mirar el diseño provincial desde Rosario. No podemos tener un candidato a gobernador que nos complique la ciudad. Y ese candidato es Omar Perotti”, señalaron con crudeza a Letra P altos dirigentes del espacio.

La tribu del ingeniero nacido en Vera fortificó su alianza con Ciudad Futura a lo largo de 2025. Al momento del cierre de listas de convencionales constituyentes, en abril, el rossismo ofreció a Monteverde que encabezara la nómina.

Luego, en agosto, ambos espacios acordaron que Rossi vaya segundo en la lista de candidatos a diputados nacionales que tuvo en primer lugar a Caren Tepp, en ese entonces edil rosarina por el partido rosarino.

La guerra fría del peronismo santafesino

En el último tiempo, distintas tribus del justicialismo dirigieron críticas a la dirección del PJ santafesino, hoy en manos de Rossi y de Armando Traferri, el líder de los senadores justicialistas.

Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, Perotti o Marcelo Lewandowski son algunos de los actores de mayor peso que comenzaron a reclamar una mayor apertura del partido.

En la vereda de enfrente quedaron, en esta disputa, además del tándem Rossi-Traferri, Ciudad Futura, Vamos -el grupo de intendentes liderado por Pablo Corsalini- y el Frente Renovador, donde ya deslizaron que Giuliano se prepara para pelear por la gobernación.

Aunque en el campamento rossista intentan matizar el conflicto señalando que existe diálogo permanente con los distintos sectores críticos, no desconocen el historial de peleas intertribus.

“Algunos, como Perotti, le votaron la reforma sin PASO a Pullaro. Otros jugaron por afuera en abril, como Lewandowski y otros presentaron la renuncia al PJ y se la frenamos nosotros (en referencia a Toniolli). Que no vuelvan ahora al partido como si nada”, señalan con rabia laderos de Rossi.

Aun así, no cierran la puerta a posibles acuerdos y confían en que la gran cantidad de cargos en juego que habrá en 2027 facilitará la confluencia entre espacios. “Nosotros perdonamos, pero no nos olvidamos”, resumen.