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Javier Milei presentó la reforma del Banco Central y acusó a CFK de robarle 10 mil millones de dólares a la entidad

Apuntó contra la "alta política" en un discurso técnico, pero de tono electoral. Grillete fiscal y cambios en el mercado financiero, otros proyectos.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Javier Milei presenta en cadena nacional la reforma del Banco Central.

Javier Milei presenta en cadena nacional la reforma del Banco Central.

En su cadena nacional número 11, Javier Milei anunció una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una regla de déficit cero y cambios en los mercados de capitales y seguros. Acompañado por parte del Gabinete, en un discurso técnico pero en tono electoral, al apuntar contra "la alta política" y Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente afirmó que el paquete busca cerrar una etapa de emisión monetaria y desequilibrio fiscal.

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"El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", afirmó, antes de detallar la iniciativa. El mandatario habló unos 20 minutos y presentó los proyectos como “el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años” y concentró sus críticas en la denominada “alta política”. Dijo que la emisión de dinero para financiar al Estado funciona como un impuesto inflacionario que permite aumentar la recaudación sin autorización del Congreso.

Para respaldar su diagnóstico, Milei afirmó que la inflación acumulada desde la creación del Banco Central, en 1935, asciende a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, en sintonía con su cálculo de que el IPC "viajaba al 15 mil por ciento anual" cuando asumió la presidencia, en diciembre de 2023.

Reforma del Banco Central: los cambios anunciados por Javier Milei

El Presidente sostuvo que la creación del organismo provocó una modificación de la paridad del oro disponible en las reservas, un aumento de la emisión y una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. También cuestionó la salida de la convertibilidad y calculó que los 15.000 millones de dólares que respaldaban los pesos equivaldrían a 30.000 millones a valores actuales.

En otro tramo del discurso, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y la extitular del BCRA Mercedes Marcó del Pont: "Le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares", sostuvo, en referencia a la constitución del Fondo del Bicentenario, en 2010, y vinculó esa decisión con la reforma de la Carta Orgánica aprobada en 2012.

Frente a ese escenario, anunció que el objetivo principal del BCRA volverá a ser la preservación del valor de la moneda. La propuesta eliminará las funciones incorporadas en 2012 y adoptará como criterio que la inflación responde a un exceso de oferta monetaria o a una caída de la demanda de dinero.

La segunda modificación prohibirá de manera expresa el financiamiento del Tesoro Nacional, las provincias y los municipios. La restricción también alcanzará la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

El proyecto también busca blindar al presidente, actualmente Santiago Bausili, y al directorio del Banco Central. Aunque conservará el actual mecanismo de designación, una remoción requerirá el respaldo de dos tercios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Según el mandatario, esa exigencia evitará desplazamientos motivados por la intención de flexibilizar la política monetaria.

Los resultados obtenidos por la administración de la cartera del BCRA solo podrán transferirse al Tesoro Nacional para cancelar deuda. La reforma también eliminará las letras intransferibles y revertirá otros cambios incluidos en la Carta Orgánica de 2012.

El grillete fiscal y el shutdown de áreas del Estado

El segundo eje del paquete será una regla permanente denominada “grillete fiscal”, destinada a impedir que el Congreso apruebe o sostenga un presupuesto deficitario. Milei justificó la propuesta con críticas al parlamento, al que responsabilizó por impulsar aumentos del gasto sin asumir las consecuencias económicas.

El mecanismo se activará cuando el resultado fiscal permanezca en terreno negativo durante varios meses consecutivos. En ese caso, el Congreso de la Nación contará con un plazo para restablecer el equilibrio. Si no lo consigue, comenzará de forma automática un shutdown de las actividades no esenciales del Estado.

"Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown: se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias", describió Milei.

Y completó: "Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente".

Mercado de capitales y seguros: las otras reformas

Milei sostuvo que las políticas aplicadas durante las últimas décadas empujaron a la población a guardar dinero fuera del sistema financiero, en cajas de seguridad, domicilios o cuentas del exterior. Lo dijo con el ministro Toto Caputo y parte del equipo económico a su lado, que como contó Letra P, atesoran gran parte de su patrimonio fuera del país.

El Presidente propone modificar distintas leyes para reducir la intervención estatal y facilitar el acceso al financiamiento. Entre otros puntos, permitirá emitir bonos corporativos en moneda extranjera, unidades de valor y otras unidades de medida. También flexibilizará las reglas del financiamiento colectivo.

El último proyecto que revelo el mandatario buscar reformar el mercado de seguros. Las compañías podrán diseñar y ofrecer productos sin autorización previa del regulador, que concentrará sus controles en la solvencia de las empresas y en la protección de los usuarios frente a posibles estafas.

"Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas", afirmó Milei, antes de agregar: "El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad".

Al cerrar el mensaje, el Presidente pidió el acompañamiento del Congreso y aseguró que el paquete pondrá fin a “91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”. También reiteró que su objetivo es convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo”.

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