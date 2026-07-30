Martín Llaryora eligió a Fernando Sibilla como nuevo ministro de Producción de Córdoba

Martín Llaryora avanza en el diseño del gabinete para el sprint final de su mandato con la inminente designación de Fernando Sibilla al frente del Ministerio de Producción del gobierno de Córdoba .

Según confirmaron fuentes del Centro Cívico, el anuncio oficial sería inminente y esta cartera tendría un titular que combinaría experiencia en el cargo y muñeca política. Desde la salida del exmacrista Pedro Dellarossa , el ministerio era subrogado por el schiarettista Sergio Busso , a cargo de la cartera de Bioagroindustria.

Sibilla, un técnico de perfil dialoguista y estrecha vinculación con los sectores privados, ganó la pulseada a los nombres de la política que circularon desde que se comunicó el ascenso de Manuel Calvo a la jefatura de Gabinete provincial y otros reacomodamientos que delegaron en Gustavo Brandán el rol con las autoridades municipales y el control exclusivo de las tensiones entre superávit y obra pública que deberá administrar el ministro de Economía, Guillermo Acosta .

Como contó Letra P , el diputado Ignacio García Aresca y el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas , sonaron en un primer momento. En la pelotera de nombres surgió también el del intendente de Villa María , Eduardo Accastello . Sin embargo, altas fuentes del Panal admitían que Llaryora quería un perfil técnico y que no estuviera asociado como cuadro del peronismo.

Si bien Sibilla ya tiene lazos con el oficialismo provincial, pese a su breve paso por el organigrama libertario, el futuro ministro cuenta con una larga trayectoria en la articulación público-privada de la provincia.

En su paso más reciente por la gestión nacional, se desempeñó como presidente y ceo de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), cargo que ocupó hasta febrero de 2025 tras liderar un proceso de reestructuración operativa y proponer un esquema de articulación mixta para la planta, que el presidente Javier Milei no puso en práctica.

Sibilla fue otro de los tantos cordobeses que dejaron el gobierno nacional. Justificó su salida por razones personales. “Me despido con la tranquilidad de haber mantenido firme mis convicciones, de haber entendido la necesidad de cambio hacia un nuevo modelo de negocio y de haber trabajado incansablemente hasta quedarme sin aliento, como esta fábrica se lo merece. Estoy seguro que el Directorio que continua en gestión podrá profundizar los logros conseguidos”, escribió Sibilla al dejar FADEA.

Fernando Sibilla y Luis Macario, directivo de la Unión Industrial de Córdoba

Fue uno de los directivos que impulsó de la idea de que la empresa pasara a manos del gobierno de Córdoba y fuera gerenciada por privados, en un proyecto conjunto con referentes de la Unión Industrial de Córdoba. Llaryora se ofreció para tomarla a su cargo, pero la idea no prosperó.

Hasta hace una semana, el personal de la fábrica realizó sonoras protestas por sueldos impagos, que comenzaron a abonarse en las últimas horas a cuentagotas.

El inicio cordobesista con Juan Schiaretti

Previamente, durante el mandato del exgobernador Juan Schiaretti, Sibilla fue secretario de Industria de la provincia y el primer presidente de la Agencia Competitividad Córdoba, una sociedad de economía mixta creada específicamente para potenciar la productividad empresarial.

Su experiencia también incluye roles de peso institucional en el llano, habiendo ejercido como director ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y director de la Agencia ProCórdoba.

Recibimos la visita del CEO de Etihad Engineering, uno de las empresas líderes a nivel mundial en el mantenimiento comercial de aviones. Seguimos profundizando nuestra alianza estratégica en búsqueda de nuevas oportunidades comerciales en la región @fadea_oficial_ pic.twitter.com/Pv2i83TK28 — Fernando Sibilla (@fernandosibilla) May 28, 2024

Licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales por la Universidad Siglo 21, Sibilla complementó su formación con un MBA en el IAE Business School y estudios de posgrado en el INCAE Business School de Costa Rica.

Actualmente avanza en su doctorado en la Universidad de Deusto (España), orientando su investigación hacia los procesos de innovación y competitividad territorial.