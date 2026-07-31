Un data center en Trelew busca convertir a Chubut en el segundo polo de infraestructura digital del país

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, durante el evento "Modelando el futuro de la IA a través de la energía: El centro global de datos en Argentina".

El gobierno de Chubut avanza en una de sus principales apuestas para el reperfilamiento productivo de la provincia y oficializó un proyecto para instalar un data center en la Zona Franca de Trelew , una iniciativa que contempla una inversión de U$S 3.300 millones y que busca convertir al distrito en uno de los principales polos de infraestructura digital de la Argentina .

La propuesta, elaborada junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y empresas tecnológicas, fue presentada por el gobernador Ignacio Torres durante el evento "Modelando el futuro de la IA a través de la energía: El centro global de datos en Argentina", realizado en la Embajada de Polonia .

La iniciativa prevé la construcción de un data center en la Zona Franca de Trelew y el desarrollo de la infraestructura necesaria para el tendido de fibra óptica, con el objetivo de conectar a Chubut con el resto del mundo y constituir un segundo punto de anclaje nacional para las telecomunicaciones. El principal está en Las Toninas , donde se amarran los cables submarinos de fibra óptica por los que ingresa y sale más del 85% a 90% del tráfico global de internet de Argentina.

El emprendimiento, bautizado Atlas GigaHub , es impulsado por la empresa polaca Green Capital , dedicada al desarrollo de infraestructura digital para inteligencia artificial y de sistemas de energías renovables. La compañía firmó en la Embajada de Polonia un memorándum de entendimiento con Schneider Electric, Wärtsilä, Envision Energy y Ore Energy para avanzar con la iniciativa.

Para desarrollar el proyecto, Green Capital alquiló hace un año y medio 130.000 hectáreas pertenecientes a 14 propietarios en el sur de Trelew, donde ya realizó los estudios de impacto ambiental y el proceso de due diligence sobre los terrenos. La empresa no compró las tierras, sino que firmó un contrato que contempla seis años para el desarrollo y otros 60 años para la operación, bajo la figura del derecho de superficie.

Durante su exposición, el gobernador aseguró que Chubut reúne condiciones diferenciales para albergar este tipo de industrias.

En una primera etapa prevé generar 300 MW de potencia, con una inversión estimada entre USD 3.000 y USD 5.000 millones, mientras que el objetivo final es alcanzar 3.000 MW destinados a infraestructura para inteligencia artificial.

El complejo funcionará con energía eólica y solar producida por el propio proyecto y aprovechará el futuro segundo punto de amarre de fibra óptica que impulsa el programa Chubut Hub Digital 2030. Según la empresa, las negociaciones con inversores buscan cerrarse en 2027 para iniciar la construcción del centro de datos en 2028.

El impacto que se proyecta en Trelew

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, afirmó que la inversión posicionará a la ciudad como un hub regional de inteligencia artificial y demandará mano de obra tanto para la construcción de las estructuras edilicias como para las tareas de mantenimiento y operación.

Gerardo Merino, intendente de Trelew.

En declaraciones a una radio local, el jefe comunal sostuvo que el proyecto es el resultado de dos años de trabajo para generar las condiciones de confianza institucional y seguridad jurídica necesarias para atraer inversiones de esta magnitud.

Merino también explicó que la elección de Trelew respondió a factores estratégicos, entre ellos la calidad de los vientos para abastecer con energía eólica al complejo y las bajas temperaturas de la región, que favorecen la refrigeración de los equipos necesarios para el funcionamiento del Data Center.

Las razones de Ignacio Torres

Durante su exposición, el gobernador aseguró que Chubut reúne condiciones diferenciales para albergar este tipo de industrias. "Nuestra provincia cuenta con ventajas comparativas muy importantes para ese tipo de industrias, entre ellas los mejores rindes de viento del mundo, extensión territorial y energía a buen costo, las cuales no tendrían ningún valor si no tuviéramos lo fundamental, que son los cimientos de la calidad institucional", afirmó.

El mandatario de la Patagonia sostuvo, además, que el crecimiento de la inteligencia artificial representa una oportunidad económica para la provincia y remarcó que inversiones de esta magnitud también contribuirán a resolver parte de la infraestructura necesaria para el transporte de energía.

Destacó, también, el impacto económico que tendrá el proyecto. "Toda inversión tiene un impacto positivo, que es la generación de trabajo", sostuvo, y agregó que "la infraestructura que viene aparejada de esta inversión viene acompañada de más proyectos, los cuales también hay que pensar a mediano y largo plazo".