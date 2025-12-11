ELECCIONES 2027

Luciano Di Nápoli presentó el presupuesto de Santa Rosa en medio de la tensión con un aliado clave por Clarín

Se posiciona como la contracara a Javier Milei apostando a la obra pública. Equilibrio sin auxilio de la provincia y tironeos con la viceintendenta.

Letra P | Juan Pablo Gavazza
Por Juan Pablo Gavazza
El intendente de la capital de La Pampa, Luciano di Nápoli pone la gestión en primer plano. Su vice se pone la camiseta sindical. FOTO: www.radiokermes.com

El intendente de la capital de La Pampa, Luciano di Nápoli pone la gestión en primer plano. Su vice se pone la camiseta sindical. FOTO: www.radiokermes.com

El intendente de la capital de La Pampa, Luciano di Nápoli, eligió un proyecto de Presupuesto para presentarse como la contracara del ajuste nacional de Javier Milei. Con equilibrio y sin deuda, anticipa inversiones en obras públicas. En medio de la tensión con un aliado clave por el desembarco de Clarín, teje para suceder a Sergio Ziliotto en 2027.

La propuesta que ya llegó al Concejo Deliberante de Santa Rosa también marca alguna diferencia con el presupuesto provincial del gobernador, que anticipó recortes burocráticos y achicamientos derivados de la abultadísima deuda que Nación tiene con La Pampa.

Sin pedirle auxilio a Ziliotto

El proyecto de presupuesto municipal es de $100.065 millones, 40,42% mayor al del año que termina. Santa Rosa, como el gobierno provincial, generó un fondo anticíclico del que Di Nápoli destinará $2.000 millones a obra pública, para no paralizar esa actividad. En camino a presentarse como una alternativa al modelo de ajuste que encarna el presidente Javier Milei, el plan promete continuar por esa senda.

“Venimos sosteniendo la gestión en un contexto de restricción financiera y sin fondos nacionales desde 2024”, hizo notar. Pero además, agregó un mensaje para la interna. “No hemos pedido ningún auxilio a Provincia, ni hemos ido a solicitar ninguna ayuda”, aseguró.

ziliotto_di_napoli
Luciano di Nápoli destacó que su Presupuesto 2026 no refleja ninguna ayuda especial del gobierno provincial de Sergio Ziliotto.

Luciano di Nápoli destacó que su Presupuesto 2026 no refleja ninguna ayuda especial del gobierno provincial de Sergio Ziliotto.

Di Nápoli desafió a Ziliotto este año, en un paso para hacerse visible como posible precandidato a gobernador en 2027. Lo quiso enfrentar en una interna por la conducción del PJ pampeano, que finalmente se frustró.

Luciano di Nápoli a los tironeos con aliados

De todos modos, el jefe comunal no la tiene fácil, porque la oposición en el concejo torpedea la mayoría de sus proyectos. El Presupuesto también va a ser mirado con lupa y no está garantizado el acompañamiento de ningún edil que no sea del PJ. El peronismo tiene paridad, ya que sus seis concejales encuentran contrapeso en las tres bancas del radicalismo, las dos del PRO y la de Comunidad Organizada.

Ahí aparece fortalecida la figura de Romina Montes de Oca, la viceintendenta que ya desempató varias discusiones clave, pero que a la luz del conflicto por la expansión del Grupo Clarín aparece tensionada con el intendente.

Montes de Oca es del sector interno Identidad Peronista y es secretaria adjunta del Sindicato de Telecomunicaciones que comanda su padre, el diputado César Montes de Oca. La propia viceintendenta es empleada de Telefónica, la empresa a la que di Nápoli le aplicó multas millonarias por tender postes de manera ilegal.

Un jerarca sindical en la vereda de Clarín

El sindicato hizo lobby para que se facilitara el despliegue de Clarín, aunque hasta ahora se había cuidado de no hacerlo públicamente. El último fin de semana largo, el jerarca sindical Montes de Oca rompió ese silenzio stampa y marcó la cancha con claridad. "Tenemos que ser receptores del cambio tecnológico”, fue el eufemismo que utilizó en un documento que pateó el tablero.

luciano_conferencia_de_prensa_26_demayo_3
El intendente Luciano di Nápoli compartió con el gremialista del Comercio Rodrigo Genoni el anuncio de las inversiones de Carrefour, que se inauguran esta semana.

El intendente Luciano di Nápoli compartió con el gremialista del Comercio Rodrigo Genoni el anuncio de las inversiones de Carrefour, que se inauguran esta semana.

Hizo su propia interpretación, rebuscada, de la decisión del cuerpo legislativo. Dijo que había existido una negativa para instalar el debate y discutir a fondo el tema, todo lo contrario de lo que argumentaron los distintos bloques.

No es casualidad que unas horas antes Di Nápoli mostrara su mayor dureza para con el oligopolio. El jefe comunal anunció nuevas multas y señaló el 13 de diciembre como plazo para que la propia Municipalidad empiece a bajar los postes que se instalaron ilegalmente, si antes Clarín no lo hace por su cuenta.

Pero además, esta vez el intendente no dejó resquicios y dijo que el archivo que el Concejo Deliberante decidió para los proyectos de Clarín los volvía inviables. No dejó ninguna puerta abierta. “No va a haber ampliación de la red”, sentenció.

La viceintendenta desafía a di Nápoli

La viceintendenta, que tampoco había dicho una sola palabra sobre el tema, también rompió el silencio. Desafió al intendente con sutileza al señalar que la discusión a la que se le cerró la puerta “más tarde o más temprano se dará”. Aseguró además que uno de cada tres usuarios de telecomunicaciones en Santa Rosa muestran disconformidad con los servicios.

luciano_di_napoli_romina_montes_de_oca_1
El intendente Luciano di N&aacute;poli junto a los sindicalistas Montes de Oca: diputado y viceintendenta respaldan el despliegue de Clar&iacute;n en Santa Rosa.

El intendente Luciano di Nápoli junto a los sindicalistas Montes de Oca: diputado y viceintendenta respaldan el despliegue de Clarín en Santa Rosa.

Fue un tiro por elevación a la Cooperativa Popular de Electricidad, el otro actor clave de esta historia, proveedor mayoritario de los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía. Romina Montes de Oca también aclaró que no se siente “incómoda” de que la señalen como lobbysta.

El documento del sindicato repasa la historia de las telecomunicaciones en la capital pampeana, pero no hace una sola referencia a la ilegalidad en la que incurrió Clarín en las últimas semanas, pasando por encima de las normativas locales, el espacio público e incluso del Concejo Deliberante que estaba tratando el tema.

Entrevero entre gremios, con ganadores y perdedores

Detrás de esas tensiones hay una construcción sindical que mueve las estanterías. Los Montes de Oca salieron golpeados de un entrevero gremial que sacudió a las 62 Organizaciones Peronistas en La Pampa.

A la salida de esa jugada, Montes de Oca y Jorge Lezcano, secretario general de UPCN y jefe de la línea política de la viceintendenta, perdieron poder. Un conglomerado de sindicatos que respaldan al intendente acordó que el nuevo líder del espacio fuera Rodrigo Genoni, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Santa Rosa.

Di Nápoli elogió en estos días la construcción y gestión de Amusim, la mutual de trabajadores de Comercio, que con Genoni a la cabeza viene haciendo inversiones en hotelería, farmacias e incluso telecomunicaciones.

Esta semana se inaugura en Santa Rosa una inversión multimillonaria en la que el municipio y el CEC también son socios: abre sus puertas el Maxi-Carrefour que anunciaron en conjunto di Nápoli, Genoni y la empresa.

