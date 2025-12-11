Reforma laboral: Patricia Bullrich sale a la caza de dos votos decisivos para aprobarla antes de fin de año

Patricia Bullrich armó un cronograma para tratar la reforma laboral y lograr su aprobación en el Senado antes de fin de año. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) intentará iniciar el miércoles los plenarios de comisiones y espera que los aliados aporten sugerencias para dictaminar antes del fin de semana. Busca sumar dos votos para llegar tranquila al recinto.

La sesión, de haber consenso, sería entre el 27 y el 30 de diciembre. Incluiría el Presupuesto 2026, con la expectativa oficialista de tener ya acordado el voto de los gobernadores. Ni siquiera está descartado abrir el recinto de la cámara alta el sábado, si así lo decide una mayoría capaz de enviar la reforma a Diputados. El primer objetivo de Bullrich es garantizar los 37 votos para abrir el recinto y aprobar el proyecto.

La suma de propios y aliados otorga una base de 36 votos. Se incluye a LLA (21 votos), UCR (diez), PRO (tres) y la dupla misionera que responde a Carlos Rovira . Pero en el oficialismo hay dudas sobre la pampeana del PRO Victoria Huala , quien este año votó casi toda la agenda de la oposición.

Por si acaso, en el oficialismo buscan asegurarse dos votos y no es fácil, porque el volumen del proyecto no invita a colaborar. Tal es así que hay mesura de la dupla de Provincias Unidas (PU), que integran el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo .

"Hay acuerdo en discutir una reforma, pero lo que mandó el gobierno es difícil. Muchos títulos, muchos puntos y se pierde el foco", sostuvo ante Letra P una fuente con acceso a ese bloque. Tampoco se mostró entusiasmada en acelerar el tratamiento la salteña Flavia Royón , cercana al gobernador Gustavo Sáenz .

La senadora sostuvo que "Argentina necesita una reforma laboral que modernice los métodos y mecanismos de contratación acorde a los nuevos trabajos de hoy" y logre que "el empleo informal pase a ser empleo de calidad" y se evite "la industria del juicio".

Pero Royón consideró "un error tratar un proyecto de esta magnitud con apuro e improvisación. Si no damos una discusión seria, técnica y responsable, podemos perder una oportunidad histórica para generar trabajo formal, atraer inversiones y proteger tanto a trabajadores como a empleadores".

Sin los 28 de Unión por la Patria (UP), que se unieron en el rechazo y este jueves recibieron a las autoridades de la CTA, el oficialismo tiene que apelar a los bloques de partidos provinciales y nadie quiere dar el primer paso.

Los aliados que no llegan

Con la dupla de Santa Cruz decidida por ahora a votar en contra, Bullrich necesita ablandar al resto de los gobernadores con representación en el Senado. Es clave la posición que tomen los gremios petroleros, por su incidencia en el voto de Chubut y Neuquén, cada provincia con un monobloque. Otro eslabón suelto es la tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, aliado eventual del Gobierno.

Fuentes del Senado contaron a Letra P que por ahora los sindicatos australes no se plegaron a la resistencia de la CGT, que armó una marcha el 18 de diciembre. De hecho, ninguno integra la central obrera ni participó de la reunión que los representantes mantuvieron con UP en el Senado este miércoles.

Otra expectativa entre los potenciales aliados era el silencio de gremios estatales alternativos, que celebren la eliminación de la cuota solidaria compulsiva. De todos modos, para Martín Menem lo mejor era no incorporar temas sindicales y centrar la reforma en las relaciones de empleo.

Trató de imponer esa teoría a Federico Suturzenegger, pero lo logró a medias. Se mantiene la posibilidad de que las empresas sean agentes de retención de cuotas sindicales, pero no así de otros aportes que no incluyan a quienes no sean afiliados de los gremios. No alcanzó para que la CGT retorne a la negociación.

Los debates en comisiones

Los posicionamientos se irán conociendo en detalle cuando avancen los debates y se discuta la letra chica del proyecto. Los debates en comisión se fijarán después de la reunión que tendrán los jefes de bloque en la reunión de labor parlamentaria, convocada por Victoria Villarruel para el martes 16 a las 11.

Algunos eventuales aliados del Gobierno no entienden por qué la reunión no se hizo este jueves. "Cada vez que un senador se va a su provincia, vuelve con más planteos", repetían los más incrédulos por los tiempos de la vice. Además, no está claro si habrá acuerdo por el reparto de los lugares en las comisiones.

Ese día también debería conocerse el cronograma de tratamiento de la reforma. Por ahora, sólo la UCR está al tanto de los planes de Bullrich. Sus referentes aclararon que pedirán cambios y la jefa de LLA pidió un anticipo para negociar con el Gobierno.

El resto de los bloques por ahora prefirió la cautela. "Estamos estudiando" y "nos tomaremos un tiempo" es la respuesta elegida por la mayoría de los senadores consultados. No será un debate fácil.