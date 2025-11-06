La Pampa: el Concejo de Santa Rosa cintureó y el conflicto de Clarín quedó en manos de Luciano di Nápoli

Luciano di Nápoli, intendendente de la capital de La Pampa, junto a la vice Romina Montes de Oca: tensiones en el vínculo con el Grupo Clarín.

El intendente de la capital de La Pampa , Luciano di Nápoli , quedó entre dos fuegos. El Concejo Deliberante de Santa Rosa , con el aval del propio bloque oficialista, se sacó de encima los proyectos para autorizar el despliegue del Grupo Clarín en la ciudad y dejó al jefe comunal peronista en el ojo de la tormenta.

A través de la firma Telefónica , el multimedios intenta volver a copar el mercado de la prestación de internet, donde pisa fuerte la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) , aliada del intendente . El desembarco es avalado por el Sindicato de Telecomunicaciones , otro aliado central del municipio cuya cara visible es la viceintendenta Romina Montes de Oca .

La puja ya estaba cargada de tensiones . Disparó un nuevo enfrentamiento del intendente con el gobierno provincial , pero además hubo circunstancias que potenciaron la disputa. La propia municipalidad le labró a Clarín al menos 23 actas porque la pescó in fraganti haciendo obras sin autorización y por fuera de las normativas vigentes.

La disputa tiene altísimo volumen político. El gobernador Sergio Ziliotto intervino sin medias tintas y se plantó en la vereda de enfrente del desembarco centralista que “viene a colonizar la rentabilidad y a colonizar las conciencias”. En su primera gestión, inmortalizó una embestida contra los medios de Buenos Aires, cuando los señaló como "los porteños que le sobran a la Argentina que trabaja".

El movimiento cooperativo de La Pampa es potente y trabaja junto al Estado porque tiene la concesión del servicio de energía eléctrica. Desde la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual , además, las empresas de la economía solidaria empezaron a prestar servicios de televisión por cable, telefonía e internet en varios puntos de la provincia.

El gobernador Sergio ZIliotto y el intendente Luciano di Nápoli fueron ganadores en la elección del 26 de octubre: disputan poder. FOTO: www.radiokermes.com

En Santa Rosa, pero también en General Pico y en otras localidades, el buen servicio de las cooperativas, a precios accesibles, modificó el mercado y dejó a Clarín como un jugador minoritario. Hoy son socias de la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EmPaTel), con mayoría estatal.

Con todo, a la luz de los nuevos tiempos políticos y económicos, el gigante tramó un nuevo desembarco con la idea de ahogar primero que nada a la CPE de Santa Rosa. Para eso proyectó tender 112 kilómetros de fibra óptica en 2.293 manzanas de la ciudad y colocar 2.704 postes.

El Concejo, contra el avance de Telefónica

Este miércoles, la decisión del Concejo Deliberante modificó el tablero. La comisión de Obras Públicas había abierto la puerta a que la empresa explicara su proyecto, con respaldo del peronismo y del PRO. El avance de Clarín, que empezó a colocar postes y tender fibra óptica sin autorización, llevó al cuerpo legislativo a cerrar ese camino.

luciano concejo pj Luciano di Nápoli junto al bloque del PJ: Lorena Guaiquián, Francisco Bompadre, Rocío Olguín, el intendente, la vice Romina Montes de Oca, Lucas Ovejero y Mariano Alfageme.

Al final, de modo unánime, el cuerpo decidió seguir el rumbo que el radicalismo había marcado desde un principio y mandar la propuesta al archivo. Ahora, el intendente deberá tomar la decisión política de avalar la iniciativa de Clarín o de cerrarle el paso. Las ordenanzas vigentes le otorgan facultades para eso, aunque Di Nápoli dijo que quería facilitar la participación del Concejo.

Con la medida, ediles de las distintas fuerzas también se sacan de encima la responsabilidad de decidir y ponen a Di Nápoli en un brete. El radicalismo aprovechó la situación y le refregó en la cara al intendente que en estas semanas actuó como “cómplice” del despliegue ilegal de Clarín, que sin ordenanza vigente igual colocó postes y desplegó ofertas masivas en los barrios de la ciudad.

Luciano di Nápoli en su laberinto

Cuando la expansión intempestiva de Clarín se hizo evidente y las fotografías de las cuadrillas trabajando poblaron las redes sociales, el área jurídica del municipio capitalino advirtió a la empresa con sanciones, le labró al menos 23 actas y le exigió que cesara en sus acciones y que retirara las obras que había consumado sin autorización.

Telefónica ni se mosqueó. Desoyó las órdenes e hizo de cuenta que las notificaciones formales no habían existido. El director general de Asuntos Jurídicos, Maximiliano Cheli, advirtió que esa respuesta de la empresa podría derivar en una pena grave que directamente le prohíba a Clarín hacer obras como consecuencia de su desidia y su postura desafiante.

luciano concejo Luciano di Nápoli en su laberinto: el Concejo Deliberante se sacó de encima la decisión y le devolvió la pelota. FOTO: www.radiokermes.com

Di Nápoli tiene que definir en un escenario complejo, donde además una porción de la población de Santa Rosa también reclama competencia en el sector. Lo hace en un contexto en el que es indisimulable que se posiciona para ser candidato a gobernador en 2027, en medio de intensos movimientos en el PJ, con fracturas sonoras y pujas de poder entre actores pesados. Además, “Copete” le dio un portazo a La Cámpora y se esfuerza por desmarcarse del kirchnerismo.

Di Nápoli quiso enfrentar a Ziliotto por la presidencia del PJ, pero esa interna no sucedió. En las elecciones del domingo 26 de octubre los dos salieron fortalecidos. Ziliotto fue uno de los únicos ganadores del peronismo a nivel nacional y el triunfo del PJ en la provincia hizo base en la Santa Rosa de Copete, donde obtuvo una diferencia superior a los diez puntos.

La pelea en el Concejo Deliberante

El bloque del PJ en el Concejo es variopinto. Como contó Letra P, la viceintendenta tiene juego propio, es sindicalista, empleada de Telefónica e hija del secretario general del gremio del sector, el diputado César Montes de Oca. El sindicato también metió presión en Pico, donde golpeó la puerta de la intendenta peronista, Fernanda Alonso, para advertir sobre un proyecto parecido.

En un Concejo empardado, Di Nápoli tiene apenas dos ediles que le responden: el presidente de bloque, Francisco Bompadre, y Rocío Olguín.

Tras el estallido de la interna por la presidencia del PJ, aparece más distante Lucas Ovejero, del Nuevo Espacio de Participación, alineado con la UOCRA y además presidente del consejo local de unidades básicas que el intendente ya no preside. Lorena Guaiquián responde al marinismo de Convergencia y Mariano Alfageme, de Patria Grande, sostuvo desde el minuto cero su resistencia contra Clarín.