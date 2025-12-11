EL NUEVO CONGRESO | SENADO

Luis Juez se sumó a La Libertad Avanza y el PRO queda con sólo tres votos

El cordobés formará parte de un interbloque. La bienvenida de Bullrich. Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina, los amarillos sobrevivientes.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Luis Juez.&nbsp;

Luis Juez. 

Luis Juez dejó el PRO, armó un monobloque y lo asoció a La Libertad Avanza (LLA), que tendrá 21 miembros y debe buscar 16 aliados para alcanzar la mayoría. Patricia Bullrich intentará acercarse a la UCR y los partidos provinciales, porque el bloque amarillo, con la salida del cordobés, quedó con sólo tres miembros.

Notas Relacionadas
Rodrigo de Loredo y Luis Juez
Todo roto

De Loredo le pidió a Juez que se baje de la carrera por la gobernación de Córdoba

Por  Yanina Babiachuk

Antes de Juez se había ido a LLA su coterránea, Carmen Álvarez Rivero, ambos por gestión de Bullrich, quien informó en sus redes la nueva incorporación, como también la creación de un interbloque oficialista que buscará seguir sumando aliados fijos para conseguir leyes.

"Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita", celebró la exministra en su cuenta de Twitter. Juez había anunciado el cambio este miércoles, primero con la reaparición de su sello, el Frente Cívico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1999152240913735710&partner=&hide_thread=false

El camino de Luis Juez

Juez ya se había alejado del PRO hace un año, cuando dejó la presidencia de la bancada y se la cedió a Alfredo De Angeli, quien dejó su banca este miércoles. El bloque PRO quedó desguarnecido en el Senado porque el acuerdo de Mauricio Macri con LLA lo obligó a ceder los cargos para la cámara alta.

Es así que los amarillos no tendrán representantes por Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires. El radicalismo sí logró retener la banca de la entrerriana Silvana Schneider, electa por la lista violeta. Esto le permitió al partido centenario alcanzar diez bancas y ser árbitro del Senado junto a los partidos provinciales, que en sus diferentes vertientes suman la misma cantidad de votos.

El PRO quedó disminuido con tres bancas, que no le permitirán tener representantes en las comisiones y menos aún podrá incidir en el recinto. Huala y Goerling Lara no responden a ningún gobernador y serán los únicos enlaces fijos de Macri, quien sí buscará jugar esos votos para completar la Corte Suprema, para lo que se requieren los dos tercios.

La mira en 2027

Juez justificó su cambio a los medios locales de Córdoba, donde explicó que trasladará al Senado "la alianza" con LLA en distritos y la Legislatura local. Es por esa razón que el exalcalde prefirió no competir este año en las elecciones legislativas a la espera de un acuerdo en 2027 que lo tenga como protagonista.

Ese año Juez terminará su mandato como senador y deberá definir si pelea por la continuidad en el Congreso o disputa una vez más la gobernación. LLA puede ser su aliado para esa tarea. Por ahora no tiene un candidato decidido a disputar por la silla más importante del Panal, aunque su referente es el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni.

En LLA no tienen decidido si en 2027 van a dar pelea por las gobernaciones o si prefieren seguir sin dirigentes locales. Por si acaso, Juez ya se puso el buzo violeta. Uno de sus rivales será el exdiputado radical, Rodrigo De Loredo.

Temas
Notas Relacionadas
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. 
EL NUEVO CONGRESO

Senado: Bullrich presiona a Villarruel para que la ayude a acelerar la reforma laboral

La vice retorna de un foro parlamentario en Madrid. Abdala, presidente. La jefa de LLA quiere armar comisiones para iniciar los debates esta semana.
Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado. 
LA CANCHA PARA 2027

El nuevo Senado: La Libertad Avanza necesita de la UCR y los partidos provinciales para tener cuórum

Sin interbloque, el oficialismo cuenta 20 propios. Necesita 17 para tener cuórum. La UCR se fortaleció con 10. Qué partidos locales serán decisivos.

Las Más Leídas

Más Sobre Congreso

También te puede interesar

Elon Musk convirtió a Twitter en su juguete rabioso.
Ricos y villanos

Twitter, el juguete rabioso de Elon Musk

Por  Martín Becerra
Santiago del Estero: quién es quién en el gabinete del sucesor de Gerardo Zamora
SIGA SIGA

Santiago del Estero: quién es quién en el gabinete del sucesor de Gerardo Zamora

Por  Ramiro Garrocho
Juan Pablo Valdés asumió como gobernador de Corrientes. 
SIGA SIGA

Corrientes: quién es quién en el gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés

Por  César Pucheta
Luis Juez. 
EL NUEVO CONGRESO | SENADO

Juez se sumó a La Libertad Avanza y el PRO queda con sólo tres votos

Por  Mauricio Cantando