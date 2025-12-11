Luis Juez se sumó a La Libertad Avanza y el PRO queda con sólo tres votos

Luis Juez dejó el PRO , armó un monobloque y lo asoció a La Libertad Avanza (LLA), que tendrá 21 miembros y debe buscar 16 aliados para alcanzar la mayoría. Patricia Bullrich intentará acercarse a la UCR y los partidos provinciales, porque el bloque amarillo, con la salida del cordobés, quedó con sólo tres miembros.

Sólo reportará a Mauricio Macri el misionero Martín Goerling Lara -quien será el presidente-, la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina , quien tiene cercanía con el gobernador Ignacio Torres , pero no tiene previsto por ahora mudarse a Provincias Unidas.

Antes de Juez se había ido a LLA su coterránea, Carmen Álvarez Rivero , ambos por gestión de Bullrich, quien informó en sus redes la nueva incorporación, como también la creación de un interbloque oficialista que buscará seguir sumando aliados fijos para conseguir leyes.

"Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita", celebró la exministra en su cuenta de Twitter. Juez había anunciado el cambio este miércoles, primero con la reaparición de su sello, el Frente Cívico.

Juez ya se había alejado del PRO hace un año, cuando dejó la presidencia de la bancada y se la cedió a Alfredo De Angeli , quien dejó su banca este miércoles. El bloque PRO quedó desguarnecido en el Senado porque el acuerdo de Mauricio Macri con LLA lo obligó a ceder los cargos para la cámara alta.

Es así que los amarillos no tendrán representantes por Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires. El radicalismo sí logró retener la banca de la entrerriana Silvana Schneider, electa por la lista violeta. Esto le permitió al partido centenario alcanzar diez bancas y ser árbitro del Senado junto a los partidos provinciales, que en sus diferentes vertientes suman la misma cantidad de votos.

El PRO quedó disminuido con tres bancas, que no le permitirán tener representantes en las comisiones y menos aún podrá incidir en el recinto. Huala y Goerling Lara no responden a ningún gobernador y serán los únicos enlaces fijos de Macri, quien sí buscará jugar esos votos para completar la Corte Suprema, para lo que se requieren los dos tercios.

La mira en 2027

Juez justificó su cambio a los medios locales de Córdoba, donde explicó que trasladará al Senado "la alianza" con LLA en distritos y la Legislatura local. Es por esa razón que el exalcalde prefirió no competir este año en las elecciones legislativas a la espera de un acuerdo en 2027 que lo tenga como protagonista.

Ese año Juez terminará su mandato como senador y deberá definir si pelea por la continuidad en el Congreso o disputa una vez más la gobernación. LLA puede ser su aliado para esa tarea. Por ahora no tiene un candidato decidido a disputar por la silla más importante del Panal, aunque su referente es el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni.

En LLA no tienen decidido si en 2027 van a dar pelea por las gobernaciones o si prefieren seguir sin dirigentes locales. Por si acaso, Juez ya se puso el buzo violeta. Uno de sus rivales será el exdiputado radical, Rodrigo De Loredo.