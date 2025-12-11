El Presupuesto 2026 de Maximiliano Pullaro sorteó sin obstáculos el trámite en Diputados

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el Presupuesto 2026 de Maxmiliano Pullaro.

La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves en general con 44 votos a favor, y apenas tres en contra (hubo dos ausencias) el proyecto de Presupuesto 2026 que confeccionó el gobierno de Maximiliano Pullaro en sesiones extraordinarias. Ahora, el Senado deberá debatir su sanción.

El oficialismo logró en la votación general el acompañamiento de casi todo el recinto. Sólo votaron en contra Carlos del Frade , Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver , el trío de legisladores del Frente Amplio Progresista . Amalia Granata y Emiliano Peralta , del bloque Somos Vida , se ausentaron.

La miembro informante fue la diputada radical Jimena Senn , presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda , responsable principal de la defensa del proyecto oficial. En línea con el mensaje enviado por el Ejecutivo , la legisladora destacó la inversión en seguridad, educación, salud y obra pública.

Con amplia mayoría la @CamaraDipSF dio media sanción a la Ley de Presupuesto 2026 del @GobSantaFe , con las premisas de dinamizar la actividad económica e impulsar la obra pública como motor de desarrollo. Una nueva herramienta, indispensable para la gestión de @maxipullaro pic.twitter.com/lrcd2753MU

El mayoritario bloque de Unidos siguió el teorema de Miguel Pichetto : el oficialismo se lleva la ley, la oposición se queda con los discursos. Fue así que también hablaron favorablemente el socialista Mariano Cuvertino y el radical José Corral , pero sin confrontar con las críticas de sus adversarios que se acumularon en volumen significativo.

Con todo, la gran mayoría de los diputados opositores enfatizaron que ponían la prioridad en la responsabilidad institucional de otorgarle al gobierno la herramienta del presupuesto, en tanto hoja de ruta imprescindible para cualquier gestión.

Solamente la bancada del FAS, encabezada por del Frade, se volcó por el rechazo a la iniciativa oficial por considerar que allí estaba expresada una “matriz de resignación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1999204490411454489&partner=&hide_thread=false Nuestro voto en contra del presupuesto santafesino 2026.https://t.co/ql72MfX7o5 — Carlos del Frade (@delfradecarlos) December 11, 2025

El endeudamiento, en la mira de la oposición a Maximiliano Pullaro

Hubo consenso total en el heterogéneo abanico opositor en reprochar especialmente la magnitud de las autorizaciones para tomar deuda. El exministro de Economía de Omar Perotti, ahora diputado de Hacemos Santa Fe, Walter Agosto, advirtió que las solicitudes en ese aspecto eran “desmedidas” y que el potencial endeudamiento de la provincia podía llegar a trepar hasta los 4.500 millones de dólares.

Walter Agosto Omar Perotti El ministro de Economía Walter Agosto y el gobernador Omar Perotti armaron un plan de pagos temporal.

En la misma línea se escucharon sonoros reparos de la legisladora celeste Silvia Malfesi, quien planteó: “Se dice que la provincia tiene bajo endeudamiento, ¿por eso nos vamos a endeudar?”. Y recordó que la Constitución provincial recientemente reformada establece un límite en la materia de hasta un cuarto de la renta pública.

Al respecto, y en un plano más político, la presidenta del bloque perottista, Celia Arena, pasó facturas porque durante la gestión del rafaelino, el actual oficialismo “tuvo cajoneada durante un año y medio” la autorización de endeudamiento que incluía la ley de conectividad.

Último paso: el Senado de Santa Fe

Con la aprobación en Diputados, el proyecto de Presupuesto 2026 de Pullaro fue girado a la cámara alta, en donde será aprobado en breve. El pronóstico favorable no sólo se asienta en la mayoría con que cuenta Unidos sino también en la vocación acuerdista del bloque peronista.

SenadoRecinto.jpg El Senado de Santa Fe aprobó la convocatoria a la Convención Constituyente.

De hecho, este mismo jueves, el Senado aprobó la sensible ley tributaria, que ahora deberá ser tratada en la cámara baja, donde también el oficialismo cuenta con mayoría.