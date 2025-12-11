El Presupuesto 2026 de Maximiliano Pullaro sorteó sin obstáculos el trámite en Diputados

El oficialismo logró en la votación general el acompañamiento de casi todo el recinto. Sólo votaron en contra Carlos del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver, el trío de legisladores del Frente Amplio Progresista. Amalia Granata y Emiliano Peralta, del bloque Somos Vida, se ausentaron.
La "responsabilidad institucional" para dar luz verde al Presupuesto 2026
La miembro informante fue la diputada radical Jimena Senn, presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda, responsable principal de la defensa del proyecto oficial. En línea con el mensaje enviado por el Ejecutivo, la legisladora destacó la inversión en seguridad, educación, salud y obra pública.
El mayoritario bloque de Unidos siguió el teorema de Miguel Pichetto: el oficialismo se lleva la ley, la oposición se queda con los discursos. Fue así que también hablaron favorablemente el socialista Mariano Cuvertino y el radical José Corral, pero sin confrontar con las críticas de sus adversarios que se acumularon en volumen significativo.
Con todo, la gran mayoría de los diputados opositores enfatizaron que ponían la prioridad en la responsabilidad institucional de otorgarle al gobierno la herramienta del presupuesto, en tanto hoja de ruta imprescindible para cualquier gestión.
Solamente la bancada del FAS, encabezada por del Frade, se volcó por el rechazo a la iniciativa oficial por considerar que allí estaba expresada una “matriz de resignación”.
El endeudamiento, en la mira de la oposición a Maximiliano Pullaro
Hubo consenso total en el heterogéneo abanico opositor en reprochar especialmente la magnitud de las autorizaciones para tomar deuda. El exministro de Economía de Omar Perotti, ahora diputado de Hacemos Santa Fe, Walter Agosto, advirtió que las solicitudes en ese aspecto eran “desmedidas” y que el potencial endeudamiento de la provincia podía llegar a trepar hasta los 4.500 millones de dólares.
En la misma línea se escucharon sonoros reparos de la legisladora celeste Silvia Malfesi, quien planteó: “Se dice que la provincia tiene bajo endeudamiento, ¿por eso nos vamos a endeudar?”. Y recordó que la Constitución provincial recientemente reformada establece un límite en la materia de hasta un cuarto de la renta pública.
Al respecto, y en un plano más político, la presidenta del bloque perottista, Celia Arena, pasó facturas porque durante la gestión del rafaelino, el actual oficialismo “tuvo cajoneada durante un año y medio” la autorización de endeudamiento que incluía la ley de conectividad.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto de Presupuesto 2026 de Pullaro fue girado a la cámara alta, en donde será aprobado en breve. El pronóstico favorable no sólo se asienta en la mayoría con que cuenta Unidos sino también en la vocación acuerdista del bloque peronista.