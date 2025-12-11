Corrientes: quién es quién en el gabinete del gobernador Juan Pablo Valdés

Juan Pablo Valdés asumió este miércoles como gobernador de Corrientes y dejó el equipo listo para hacer frente a los cuatro años de gestión con la que se propone continuar y profundizar lo ya hecho por su hermano. El exintendente de Ituzaingó llega a la Casa de Gobierno luego de imponerse con contundencia en las elecciones provinciales del 31 de agosto .

Con la presencia de sus pares Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y con las conversaciones por la elección del nuevo titular del Comité Nacional de la UCR como telón de fondo, Gustavo Valdés cerró su ciclo al frente del gobierno entregando el mando y preparándose para el desafío inmediato que se trazó el día que aceptó encabezar la boleta de Vamos Corrientes al Senado provincial.

En el acto de asunción, del que también participó el misionero Hugo Passalacqua , Juan Pablo Valdés reivindicó la gestión de su hermano y trazó los lineamientos principales propuestos para su plan de gobierno, basado en la modernización del Estado provincial con una apuesta central al desarrollo e inclusión.

El elenco del nuevo gobernador cuenta con nombres que debutarán de su mano en el Ejecutivo provincial. Hasta ahora intendente de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli ocupará la Secretaría General de la Gobernación , un área estratégica para la administración de la que depende la coordinación de políticas públicas y áreas de gobierno.

En el plan de continuidad con renovación que encarna el flamante mandatario, Fornaroli es una de las figuras más destacadas. Cumplirá 36 años el 31 de diciembre y gobierna desde 2019 la ciudad ubicada en el sur provincial, cuando con 29 años reemplazó a Henry Fick en la intendencia y se convirtió en el jefe comunal más joven de la provincia.

Gabinete Juan Pablo Valdés Corrientes La primera foto del equipo de gobierno de Juan Pablo Valdés en Corrientes.

El capitalino Emilio Lanari, que el martes había jurado como concejal en Corrientes, reemplazará a Ricardo Cardozo en el Ministerio de Salud; y Ana Miño, una de las protagonistas del batacazo radical en Paso de los Libres, juró al frente del Ministerio de Educación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología quedó en manos de Luciano Cabrera y el Instituto de Cultura de Corrientes estará presidido por Lourdes Sánchez, hasta ahora a cargo de la dirección del Teatro Vera.

La territorialidad de Vamos Corrientes

Juan Enrique Braillard Poccard, presidente del Partido Popular en la capital provincial, pegará el salto al Ministerio de Turismo y representará, junto a López Desimoni, al principal socio del radicalismo en Vamos Corrientes en el gabinete provincial.

Del Partido Nuevo se suma el dos veces intendente de Caá Catí, Jorge Meza, que se hará cargo del Ministerio de Obras Públicas que dejó el nuevo intendente de la Capital, Claudio Polich.

Juan Enrique Braillard Poccard

La llegada de Meza refuerza otro de los conceptos que motorizan el armado del oficialismo, que apuesta a la presencia territorial en áreas sensibles para la gestión. Entre ellas, motorizar las acciones que tiendan a la mejora de la infraestructura provincial.

En ese plan, el exdiputado provincial que había sido intendente de Bella Vista, Walter Chávez, juró al frente del Ministerio de Producción. José Irigoyen, exintendente de Curuzú Cuatiá, será el ministro de Desarrollo Social.

Los funcionarios de Gustavo Valdés

Entre los funcionarios que el menor de los Valdés hereda de la gestión de su hermano se destaca Carlos Vignolo, uno de los más experimentados dentro del radicalismo provincial, que se hará cargo del Ministerio de Coordinación y Planificación. En los papeles, una Jefatura de Gabinete.

Exintendente de la capital correntina entre 2005 y 2009, Vignolo se había desempeñado como ministro de Educación de Corrientes durante la primera gobernación de Colombi y llegó a ocupar un cargo nacional cuando Mauricio Macri lo puso al frente del Plan Belgrano en 2017. En el último tramo de la gestión de Valdés fue secretario general de la Gobernación, cargo que también había ocupado durante las dos últimas gestiones de Colombi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JPValdesok/status/1999127128646861104&partner=&hide_thread=false Les presento a mi equipo de ministros con el que asumiremos la responsabilidad de seguir transformando la provincia #TenemosFuturo — Juan Pablo Valdés (@JPValdesok) December 11, 2025

Marcelo Rivas Piasentini continuará en el Ministerio de Hacienda, Juan José López Desimoni en Justicia y Mariel Gabur en Industria, Trabajo y Comercio.

Adán Gaya, un hombre con conocimiento del territorio que acaba de terminar su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se hará cargo de la cartera de Seguridad. El fiscal de Estado seguirá siendo el experimentado Horacio Ortega.