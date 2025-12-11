Colegio de Abogados de Rosario: el peronismo se juntó y apunta a destronar a Unidos y La Libertad Avanza

El año electoral no terminó en Rosario . El Colegio de Abogados va a las urnas este viernes para definir su conducción para los próximos dos años. El oficialismo, que integran Unidos y La Libertad Avanza , enfrenta su parada más difícil tras dos mandatos por la reciente unidad del peronismo que quiere volver.

Unos siete mil profesionales están en condiciones de elegir a la nueva conducción de la entidad que nuclea a los abogados. Consenso Gremial , que viene manejando los hilos de la mano de Lucas Galdeano -hermano del secretario de Vinculación Institucional del gobierno de Maximiliano Pullaro , Julián Galdeano -, apostó por la renovación y confió en Alejo Molina para continuar su dominio. El espacio llegó al poder en 2021, cuando fue leído como un globo de ensayo de lo que en ese entonces se denominaba frente de frentes y terminó siendo, meses después, Unidos para Cambiar Santa Fe .

En Consenso Gremial se jactan de su heterogeneidad. Allí confluyen expresiones de la UCR , el PRO , el socialismo y CREO -los socios mayoritarios de Unidos -, pero también figuras de La Libertad Avanza vinculadas principalmente a Nicolás Mayoraz , el diputado libertario con una amplia trayectoria en los pasillos de los tribunales santafesinos. Hasta hay una pata peronista, llamada Abogados por Massa , donde tributan Pablo Cerra , representante legal de la UOM, el abogado polirrubro Juan Manuel Constantini y el secretario de Gobierno del municipio de Funes, Martín Papini .

La de este año es la parada más difícil para el oficialismo. No solo porque eligieron optar por la renovación y cambiar caras, sino porque la oposición logró sellar la unidad. Así las cosas, nació Más Abogacía , la alianza que nuclea a la mayor parte del peronismo, algunos sectores del socialismo que responden a Rubén Giustiniani y otras agrupaciones independientes. Al frente de ese espacio quedó Hernán Finos , quien ya fue candidato hace dos años. El otro postulante de ese entonces, Carlos Ensinck , va ahora como candidato a secretario.

La unidad del peronismo es lo que hace atractiva la elección. En ambos campamentos coinciden en que será una elección peleada, que se definirá por pocos votos. En Consenso Gremial reconocen en Finos a un buen candidato, conocido por la mayoría de los abogados tras su paso de varios años al frente de la Caja de la Seguridad Social de Abogados y Procuradores . “Ahí le hizo favores a todos”, reconocen. La apuesta del oficialismo es que la controvertida figura de Ensinck, que fue presidente del Colegio entre 2019 y 2021, desaliente a algunos votantes de centro.

galdeano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.

Los dardos de la oposición

La principal crítica de la oposición a Consenso Gremial es que “son todos funcionarios” y no están inmiscuidos en “el día a día de los abogados litigantes”. Galdeano fue convencional constituyente por Unidos y ese rol le valió varios dardos en contra que lo acusaron de haber “usado políticamente al Colegio”.

“Están comprometidos con el poder, por eso en estos cuatro años no reclamaron nada”, sostienen. Principalmente, les achacan cierta pasividad a la hora de plantarse frente a dos proyectos caros al sentimiento letrado: el de divorcios administrativos y el de sucesiones notariales. Entre sus principales proyectos figura una ley de licencias para los abogados, similar a las licencias de la ley de contrato de trabajo: “Hoy no te podés enfermar porque te perdés una audiencia”, fundamentan.

La gestión, la apuesta del oficialismo

En Consenso Gremial esquivan la polémica. “A nuestro modo, nos pusimos al frente de todos los reclamos”, dicen. “Una forma es hacer comunicados y llamar la atención, pero nosotros queremos que el reclamo llegue a la mesa del que tiene que solucionarlo y que entienda qué es lo que está mal”. Hasta señalan haber tenido un rol preponderante en el lobby contra los dos proyectos mencionados del gobierno de Javier Milei. “Que vayan a preguntar a Córdoba y Buenos Aires, los dos colegios más numerosos, cómo trabajó Rosario para frenarlos”.

Lo que el oficialismo busca destacar son sus logros de gestión. Resaltan que al asumir se encontraron con un Colegio sin caja y que hoy tiene $500 millones de superávit con “la misma cuota que hace cuatro años a valores actualizados”; que solucionaron los juicios laborales que la institución tenía en contra -generado durante la gestión de Ensinck, dicen-; que se encararon grandes reformas edilicias para mejorar los servicios que brinda la entidad; y que se implementaron las guardias temáticas, donde los profesionales pueden hacer consultas frente a casos complejos.