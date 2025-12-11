Las cuatro claves que dejará la Convención de la UCR

La elección que celebrará la UCR este viernes marcará mucho más que el reemplazo de Martín Lousteau al frente del partido: definirá qué perfil tomará el radicalismo frente al gobierno de Javier Milei , si se alinearán sus tribus o seguirán sin conducción unificada y, sobre todo, si buscará volver a ser la fuerza que alguna vez apoyaron millones de argentinos.

Este 12 de diciembre, 106 delegados definirán el apellido de quien manejará el partido los próximos años, entre diferentes corrientes y posicionamientos políticos respecto al rol que el radicalismo debe tomar, mientras sigue perdiendo representatividad legislativa a nivel nacional y en las provincias. Lo mismo sucede con sus gobernadores, que se dividen entre aliados de La Libertad Avanza y críticos moderados.

Allí radica una de las claves para tratar de recomponer la unidad del partido con sus referentes nacionales apuntando a necesidades y objetivos distintos. Los nombres que definirán la tendencia partidaria serán el exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés , los mandatarios provinciales Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza), el senador bonaerense Maximiliano Abad , el jujeño Gerardo Morales , el cordobés Rodrigo De Loredo , Lousteau, y otros referentes boina blanca.

La gestión Lousteau, desde diciembre de 2023, ha mostrado un perfil sumamente crítico al Gobierno de Milei. Su postura respecto al desfinanciamiento de las universidades, el vínculo con los Estados Unidos , el rumbo de la economía y al ajuste que cayó sobre sectores como jubilados o discapacitados fueron banderas que el legislador no dejó de blandir, aunque ello se tradujo en serios cuestionamientos internos, por parte de una dirigencia que mayoritariamente no compartía esa visión.

Como senador nacional, no fueron pocas las veces que Lousteau votó en soledad dentro del bloque presidido por Eduardo Vischi , como en la ley Bases que sí apoyó el resto del radicalismo. En parte, mucho tuvo que ver que algunos de sus críticos fueron gobernadores necesitados de recursos nacionales que pretendían bajar un par de cambios, como el caso de Zdero y Cornejo, aliados electorales de Milei en los comicios de este año, y en el nuevo mapa legislativo que configuró el Congreso este 10 de diciembre.

Otros, como Pullaro y Valdés, ensayaron propuestas de centro. El primero jugó en Provincias Unidas, junto a Lousteau, mientras que algún sector mostró cierta ambigüedad entre la crítica y la buena convivencia con el Ejecutivo. Mucho de eso pasó en Buenos Aires, donde las expresiones del radicalismo se dividieron en octubre entre PU y la Coalición Cívica. Antes, en septiembre, hubo un intento de sintetizar a todos en Somos, experiencia fallida con final infeliz.

javier milei alfredo cornejo mendoza.jpg Javier Milei y Alfredo Cornejo

2. El rol de la UCR en la política nacional

Valdés asoma como el candidato que naturalmente debería conducir a la UCR, ya sin su responsabilidad como gobernador -lo hará su hermano Juan Pablo-. Distinto a lo que pasó dos años atrás, cuando el correntino buscó firmemente presidir el partido en una negociación que terminó perdiendo con Lousteau, no se le nota una fuerte convicción de presidir a la UCR. Hay quienes indican que podría llegar al segundo piso de la calle Alsina un intendente del interior, con Leonel Chiarella picando en punta. Quien sea, tendrá que definir la posición política del partido para tratar de alinear a sus diferentes expresiones.

Por caso, en la Cámara de Diputados, Lousteau, Mariana Coletta, Pablo Juliano y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán están en Provincias Unidas; Karina Banfi tiene un monobloque; y los otros seis correligionarios sí están en el bloque UCR. En el Senado, en cambio, el bloque radical no tiene fisuras.

Como contó Letra P, en las distintas tribus radicales pareciera predominar el consenso de apoyar a Valdés, el único radical que ganó las elecciones en su distrito sin armar una alianza con la Casa Rosada. Tendría el respaldo del exlegislador Emiliano Yacobbitti, Morales, Pullaro y Abad. Son nombres que no siempre compartieron la misma tribuna interna, sobre todo, en el posicionamiento frente a la Casa Rosada.

El exmandatario provincial dijo en las últimas semanas que no quiere presentarse, pero dio algunas señales que indican que podría aceptar el pedido. Es una incógnita saber dónde se pararía en una eventual presidencia del partido si se piensa que forma parte de Provincias Unidas, pero dejó en el bloque radical a la dirigencia que le responde en Diputados.

Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés.

3. El impacto en Buenos Aires

Hay quienes dejan correr el nombre de Abad, de buena relación con varios sectores del radicalismo y de reciente reconciliación con Lousteau en Buenos Aires. Los representantes legislativos de ambos se unificaron en un bloque, tras dos años de distanciamiento y diferencias en la estrategia política. No obstante, el senador podría ser la síntesis de la mayor parte del radicalismo bonaerense para regresar a la conducción del partido provincial, tras un año y medio de crisis institucional que tiene al partido en una conducción de contingencia.

En 2026 volverá a haber elecciones partidarias en el comité provincia que se ahogó en un pantano político tras los comicios del año pasado que terminaron en la Justicia tras el enfrentamiento entre Miguel Fernández (entonces abadista) y Pablo Domenichini (Lousteau). Todo se derrumbó tras la aventura de Somos Buenos Aires, que le hizo perder concejos deliberantes y legisladores al radicalismo. Abad y Lousteau retomaron el diálogo y habría acuerdo para volver a impulsar al senador.

En ese camino, tras la renovación del Comité Nacional, habrá que ver qué lugar toman otros dirigentes históricos del radicalismo bonaerense como el del exintendente de San Isidro Gustavo Posse; el exvicegobernador Daniel Salvador; Federico Storani y los hermanos Gastón y Facundo Manes, críticos de la gestión Milei y alejados de la toma de decisiones partidaria en Buenos Aires.

Maximiliano Abad Maximiliano Abad.

4. ¿Hay 2027?

Quien sea la figura elegida por el cuerpo de delegados, tendrá el desafío de alinear a la mayor parte de las expresiones boina blanca detrás de su figura y conducirlas: se verá si con destino filo libertario, como proponen algunos, o si vuelve a levantar las banderas de la socialdemocracia, como reclaman otros. En cualquier caso, la UCR intentará volver a tener un rol decisor en la política nacional, en la que hace tres elecciones presidenciales que no presenta candidato propio.

En la última década la UCR ha ido detrás de candidatos mejor posicionados de partidos aliados. La convención nacional del 2015 resolvió conformar la alianza Cambiemos con el PRO y la Coalición Cívica que llegó hasta 2023, cuando la dura derrota que significó el ascenso de Milei dinamitó aquellos acuerdos. Los amarillos se aliaron rápidamente a la administración libertaria y los radicales quedaron sin norte, aunque gobernando cinco provincias.

El plenario de delegados está integrado por cuatro representantes por provincia, más dos representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad. De allí saldrá la nueva mesa directiva del Comité Nacional, integrada por 15 dirigentes: un presidente, tres vicepresidentes, nueve secretarios, un tesorero y un protesorero, que forman el órgano ejecutivo del partido. Pero este viernes se definirá mucho más que estos cargos: el partido plasmará qué 2027 imagina.