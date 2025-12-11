Rogelio Frigerio eligió a sus dos nuevos ministros: Carlos Cuenca a Educación y Hernán Jacob a Planeamiento

Rogelio Frigerio sumará dos nuevos nombres a su gabinete en el gobierno de Entre Ríos . Se trata de Carlos Cuenca y Hernán Jacob , que ingresarán en reemplazo de Alicia Fregonese y Darío Schneider , quienes asumieron este miércoles en la Cámara de Diputados .

En la Casa Gris aseguran que los nuevos perfiles garantizan continuidad de gestión en los equipos de trabajo. Este viernes Cuenca y Jacob participarán a las 10 de su primera reunión de gabinete y jurarán a las 10.30.

El gobernador apostó para estos cambios obligados a figuras que se empalmaran a la gestión sin ningún tipo de sobresaltos. Cuenca asumirá al frente del Consejo General de Educación ( CGE ), que en la práctica oficia de Ministerio de Educación. Reemplazará a Fregonese, su actual presidenta. Jacob, jefe de Gabinete del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, quedará al frente de esa cartera en lugar de Schneider.

Cuenca es decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos ( UADER ). Fue reelecto en su cargo en mayo de 2024 y tiene mandato hasta 2028.

El contador es el segundo referente de esa casa de altos estudios que desembarca en la gestión de Frigerio. El primero fue el mentor político de Cuenca, el rector Luciano Filipuzzi , quien tuvo un paso fugaz por la administración provincial y regresó al ámbito académico.

vdf02517-2025_02_21-frigerio-uader-campus-inauguracion Cuenca, Frigerio y Filipuzzi.

En rigor, Filipuzzi dejó la rectoría por unos meses a principio de este año para asumir como secretario de Articulación Educativa, un rol ad hoc que le crearon para secundar a Fregonese. En abril decidió volver a su cargo de rector y renunció al sueldo de funcionario. Dijo que seguiría en su rol público en la Casa Gris, pero ad honorem.

Su vínculo con el gobernador data de sus tiempos de diputado. En 2022 el Frigerio legislador anunció que Filipuzzi y parte de su team se sumaban a los equipos técnicos de quien por entonces aspiraba a la gobernación. Cuenca fue uno de ellos y se sumó a la Fundación ERA. El pase le costó críticas a Filipuzzi, principalmente provenientes de la gestión peronista con quien el rector tenía por entonces buenas migas. Con la llegada de Cuenca al Gabinete el rector reafirma su pisada, ahora de manera directa, en el ámbito de la Educación en la gestión.

Un comodín de Rogelio Frigerio

Jacob fue el elegido por Frigerio para quedar al mando del ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Es actualmente jefe de Gabinete de esa cartera y es hombre de máxima confianza de Schneider, el ministro saliente que asumió como diputado. Ambos se conocen de la militancia de la UCR en Crespo, una pequeña localidad al sur de Paraná, donde formaron parte del gobierno local que comandó el ahora ministro saliente.

hernan jacob

Jacob es una figura que despierta aceptación casi con unanimidad en la Casa Gris. Se ganó la valoración dentro del gobierno entrerriano y en los hechos ya funciona como la sucesión de Schneider. A principio de mes fue el responsable de presentar el presupuesto de la cartera ante la Legislatura.

Su relación con el diputado tiene años de militancia común. Cuando Schneider fue intendente, Jacob ocupó el cargo de responsable del área de Economía. Dejó su ciudad para acompañar a Schneider en su gestión provincial. También lo apoyó cuando el ahora diputado respaldó la precandidatura a gobernador de Pedro Galimberti en la interna de Juntos que perdieron ante Frigerio.

Según confiaron a Letra P fuentes del palacio de gobierno, el nombramiento de Jacob fue parte del acuerdo que Schneider cerró con el gobernador para aceptar su candidatura a diputado en agosto pasado.