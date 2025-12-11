Santiago del Estero: quién es quién en el gabinete del sucesor de Gerardo Zamora

Desde 2005 hasta este miércoles 10 de diciembre, se alternaron en el Poder Ejecutivo santiagueño Gerardo Zamora , quien gobernó durante dos periodos de ocho años, y su esposa Claudia Ledesma Abdala durante el interregno. Suárez, sin embargo, es alguien de extrema confianza de la familia del poder local y hasta el martes fue jefe de Gabinete del lider comarcano y ahora senador.

Suárez garantiza la continuidad del zamorismo en el gobierno de Santiago del Estero. Lo avala una victoria contundente en las urnas y una mayoría parlamentaria abrumadora. El ahora gobernador acompañó a Zamora desde su asunción en la intendencia de la capital provincial en el ajetreado 2001, cuando todavía ambos formaban parte de la Unión Cívica Radical .

Desde 2005, ocupó el cargo de jefe de Gabinete en la gobernación, donde se mantuvo aún durante el mandato de Ledesma Abdala entre 2013 y 2017. En estos años, jugó un rol clave en la construcción del Frente Cívico que se acercó al kirchnerismo en el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y que hoy mantiene una posición hegemónica en la política provincial.

Te dejamos el resumen de la ceremonia de traspaso de mando. @EliasSuarezSDE asume como gobernador de Santiago del Estero y @CSilvaNederSDE como vicegobernador por el período 2025-2029

Carlos Silva Neder seguirá al frente de la vicegobernación, cargo que ya ocupó en anteriores mandatos de Zamora. Su figura es otra señal de la continuidad política del espacio que gobierna Santiago del Estero con una confluencia de radicales y peronistas. Su sobrino Emilio, senador hasta hace horas, asumió como legislador provincial y podría ser designado en la mesa directiva dentro de la línea sucesoria de la gobernación.

El gabinete de Elías Suárez

Tras jurar y recibir los atributos de mando del gobernador saliente, Suárez confirmó un equipo de trabajo con claro sello zamorista. La novedad es la incorporación de Víctor Araujo como jefe de Gabinete. El joven abogado renunció a la intendencia de Fernández, ciudad cabecera del departamento Robles conocida como “la capital del agro santiagueño”, para asumir un rol clave en el nuevo gobierno provincial.

Araujo, fanático hincha de Boca Juniors, reporta directamente al ahora exgobernador, pero tiene un origen político distinto: viene del peronismo. En la política santiagueña forma parte del grupo que se conoce como “PJ Z”, no precisamente por El Zorro.

El estratégico Ministerio de Desarrollo Social seguirá al frente de Angel Niccolai, un exdirigente radical que también abreva en el zamorismo desde sus comienzos.

También habrá continuidad en el área económica, que seguirá bajo el comando de Atilio Chara, otro correliginario de Zamora desde sus tiempos juveniles. El hombre que controla las finanzas santiagueñas fue una de las voces más críticas con la gestión de Javier Milei en estos dos años.

Gerardo Zamora, el hombre de las diez bancas

Aldo Hid, de origen peronista, seguirá como ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua. El cargo es clave en el armado político del poder zamorista, que sostiene fuerte presencia territorial con trabajos de infraestructura en el extenso territorio santiagueño. Para concretar varios planes en marcha los tres funcionarios necesitarán aportes extras del gobierno nacional y para ello será clave la tarea del ahora senador Zamora en su vínculo con la administración mileísta.

#PactoDeMayo Por qué el gobernador de Santiago del Estero se abrió de sus pares de UP y fue a Tucumán

As de espadas en el Congreso y la negociación con el Gobierno



As de espadas en el Congreso y la negociación con el Gobierno



— LETRA P (@Letra_P) July 10, 2024

En su vínculo con la Casa Rosada, el zamorismo corre con ventaja: tiene una alforja con siete bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado que se mueven sin fisuras.

Suárez podria incorporar algunos retoques con su estilo austero y de control del gasto, pero el rumbo seguirá marcado por lo que defina Gerardo Zamora desde el Congreso. Sin embargo, un avezado analista de la política santiagueña mostró un dato de la nueva conformación del gabinete provincial: el sector peronista renovó figuras y el radical sigue sin cambios. ¿Será la pelea que se viene en Santiago?