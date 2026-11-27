Diego Santilli se movió en las últimas semanas en el centro del poder de la Casa Rosada como un profesional del equilibrio. Le prometió a Karina Milei que los números para sancionar la reforma política estarían, mientras otorgaba concesiones a los gobernadores aliados y desmalezaba el camino hacia un muy posible gran acuerdo electoral entre el Gobierno y una docena de provincias.

El jefe de Gabinete , quien mantuvo varias reuniones con mandatarios locales que no fueron difundidas de manera oficial, actuó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , el otro gran articulador del doble triunfo legislativo de la última jornada . La secretaria general, quien fue a último momento al Congreso para seguir en persona las negociaciones, se mantuvo al tanto de todo a través de su operador directo, el vicejefe de ministros Ignacio Devitt .

Respaldado por El Jefe, y escoltado por el karinismo puro, Santilli tocó lo más que pudo los artículos del Presupuesto para contentar a las provincias y al PRO y definió varias reglas en los acuerdos electorales en construcción, que incluye a provincias como Mendoza , Salta , Entre Ríos , Chubut y San Juan .

Pese a haber encontrado un punto de equilibrio, en el que las partes se ven beneficiadas, persisten todavía las desconfianzas entre la Casa Rosada y las provincias. En la extensa jornada de este jueves, tanto a libertarios como a gobernadores, les sirvió que el Presupuesto , la reforma política y las charlas electorales se desarrollen al unísono, y en un mismo lugar físico, pero nadie asegura en un 100% que las cosas marchen exactamente igual en Diputados.

De hecho, en la administración libertaria hay cierto temor en que se sancione la denominada ley de leyes, con todas las modificaciones que pidieron los aliados , y aparezcan ciertas trabas de último momento para suspender las elecciones primarias. Por supuesto, sería un desenlace que enfurecería a la hermana del Presidente, quien tendría en su mano una última jugada: desarmar todos los acuerdos electorales y presentar candidatos propios en las provincias aliadas, aún con el riesgo de perder.

El jueves por la noche se terminó de avanzar en la letra chica de varios acuerdos electorales en Buenos Aires, Mendoza y Salta. En el territorio más poblado del país, en el que se descuenta que Santilli se presentará como candidato a gobernador, se definió que La Libertad Avanza le dará espacio a la Unión Cívica Radical que lidera Maximiliano Abad. El senador radical, los intendentes y dirigentes que le responden le manifestaron a la Casa Rosada cierto temor ante la posibilidad de que la administración bonaerense desdoble los comicios, tal como lo hizo en 2025, y su espacio no encuentre cobijo en ningún frente potente.

El karinismo escuchó al senador bonaerense, quien hace unos días asumió como representante en el Consejo de la Magistratura, y su voto a favor de la reforma política terminó de ampliar los respaldos. En la cúpula libertaria dicen, sin embargo, que Sebastián Pareja deberá definir cómo se dará esa integración y qué porcentajes le tocará a cada sector.

Luis Petri y Alfredo Cornejo.

En Mendoza el contexto político es muy distinto. El gobernador radical, Alfredo Cornejo, reiteró a la mesa karinista el pedido que había hecho en la previa de las 11 firmas del dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales: que el diputado libertario y amigo personal del jefe de Estado Luis Petri no compita por la gobernación. En aquel momento, como volvió a repetir este jueves, el Gobierno le dijo al mandatario que ayudaría a su candidato.

"Alfredo está preocupado por lo que pueda pasar en Mendoza y charlamos la manera de ayudarnos mutuamente, en el que nosotros tengamos su respaldo en el Congreso y él tenga el apoyo de la Casa Rosada en la lista nacional y provincial. Va a poder apalancarse en la imagen del Presidente", aseguró una fuente con despacho en la sede de Gobierno. A Petri le hicieron llegar estas negociaciones que lo excluyen, pero el exministro todavía no las cree.

Salta es la otra provincia en la que las charlas entre el gobernador y el oficialismo avanzan. Si bien no tan claro como en las jurisdicciones anteriormente mencionadas, el hecho de que que Gustavo Sáenz le haya ordenado a Flavia Royón que votara a favor de la suspensión de las PASO fue tomado de muy buena manera por la cúpula de La Libertad Avanza. Qué hacer con la senadora Emilia Orozco, cada vez mejor instalada en la provincia, sigue siendo una incógnita para el oficialismo.

Las habilitaciones para competir a todo o nada

Además de estos acuerdos en construcción, bajo la mirada de Santilli, todo indica que también se replicarán al menos en Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, Chubut, con Nacho Torres y San Juan, con Marcelo Orrego. Esta postura acuerdista contrasta con las habilitaciones que recibieron varios dirigentes libertarios para competir en sus localidades. Por caso, el vocero presidencial Adrián Ravier, en La Pampa, y el diputado Diego Hartfield, en Misiones, tienen la validación de Balcarce 50 para reunir detrás de sus candidaturas a todos los sectores dispuestos a enfrentar a Sergio Ziliotto y Hugo Passalacqua, respectivamente.

Lo mismo sucederá en La Rioja, donde Menem es la figura indiscutida para competir contra Ricardo Quintela. Pero un comentario aparte merecería la Ciudad de Buenos Aires, un punto clave en el mapa nacional donde la secretaria general de la Presidencia todavía no bajó el martillo en ningún sentido. La única orden que dio, al menos por ahora, es que la legisladora Pilar Ramírez siga al frente de la estrategia de campaña y la búsqueda de un candidato propio para enfrentar a Jorge Macri, a quien cada cierto periodo de tiempo le marca la agenda de gestión de Uspallata.

Las únicas conversaciones entre Ramírez y Macri fueron para acordar cambios en el Presupuesto de la Ciudad y no mucho más. En el oficialismo aseguran que de haber alianzas entre violetas y amarillos porteños se evaluarán recién en marzo, en una conversación que se deben Karina y Mauricio Macri. "Nosotros vamos primero a construir solos, pero no nos cerramos a nada. Tenemos que charlar primero con Mauricio", apuntan en el karinismo.

Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de @PilarRamirezmpr como presidenta del Bloque de LLA.



En particular la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y… https://t.co/X74JclGJ87 — Jorge Macri (@jorgemacri) November 24, 2026

La búsqueda de un gran acuerdo para calmar a los mercados

Como todas estas conversaciones todavía no están cerradas, ya que faltan todavía largos meses hasta el cierre de listas, es que en el Ejecutivo calculan el amor y desamor de sus aliados hasta en el tono de sus intervenciones en el Congreso. Se comenta incluso, que en el Gobierno siguieron hasta las preguntas que le enviaron a Santilli para su primer informe de gestión. "Aprovecharon para presionar, hacer reclamos, sabiendo que al otro día se iba a votar la reforma electoral", comentó un operador libertario, que celebró el avance de los proyectos.

Los caciques provinciales presionan no sólo para obtener obtener algo a cambio en lo inmediato, sino también para demostrar que sin ellos la economía mileísta no responde de la misma forma. Incluso el titular del Palacio de Hacienda, Toto Caputo, lo cree así, y varios otros integrantes del gabinete empezar a convencerse de lo mismo: que era necesario un gran acuerdo político para bajar la incertidumbre económica que, aseguran, desembocó en una recesión técnica y elevó el riesgo país y el dólar.

Lo último que quiere que veas el kirchnerismo: baja el Riesgo País en la Argentina. https://t.co/ViHetygObH — Diego Santilli (@diegosantilli) November 27, 2026

No por nada, Santilli destacó en sus redes sociales la baja del índice que mide, entre otras cosas, la capacidad de pago de deudas y compromisos de Argentina en el exterior. Una suerte de celebración del primer efecto económico de haber logrado la aprobación en el Senado de la reforma política. "El Colo demostró en la última semana que es un profesional", repiten en la Jefatura de Gabinete. El segundo test será en Diputados durante las extraordinarias que serían convocadas este mismo viernes por Milei.