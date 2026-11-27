El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto a la presidenta del bloque de legisladores del PRO, Silvia Lospenatto.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto a la flamante presidenta del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Paola Michielotto.
Ferrario, junto al vicepresidente de la Legislatura, Matías López, y Fernando Straface.
El gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín Etchevers.
La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto a la legisladora radical Manuela Thourte.
El legislador porteño Leandro Santoro.
El dirigente peronista y presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos.
El ex ministro de Cultura de la Ciudad, Jorge Telerman.
El ex Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto al sacerdote Guillermo Marco.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto al Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta, y Genovena Ferraro, Secretaria de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto al Jefe de Gabinete porteo, Gabriel Sánchez Zinny.
Emiliano Yacobitti, directivo de la UBA y dirigente de la UCR.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto al consejero de la Magistratura porteña, Diego García Vilas.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto al legislador porteño Darío Nieto.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto al periodista Carlos Pagni.
El legislador porteño Emmanuel Ferrario reunió a buena parte del sistema político de la Ciudad de Buenos Aires en el brindis de fin de año de A1000, la fundación que conduce. Por el encuentro, que se realizó este jueves en Palermo, desfilaron referentes del PRO, el peronismo, el radicalismo y el larretismo.
Además de Horacio Rodríguez Larreta, participaron la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; y el jefe de Gabinete de Jorge Macri, Gabriel Sánchez Zinny. También estuvieron el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López, y la presidenta del Ente Regulador de Servicios Públicos, Paola Michielotto.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto a la flamante presidenta del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Paola Michielotto.
Roscapalloza en la Ciudad de Buenos Aires
La convocatoria de Ferrario tuvo su correlato en el mundo judicial. Se sumaron al brindis el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta; la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial, Genoveva Ferrero; y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Diego García Vilas.
El presidente de la Fundación A1000, Emmanuel Ferrario, junto al periodista Carlos Pagni.
Entre los colegas del anfitrión estuvieron por el bloque peronista Leandro Santoro y Claudia Neira; la radical Manuela Thourte; los macristas Silvia Lospennato y Darío Nieto; y la larretista Guadalupe Tagliaferri. También participaron los periodistas Carlos Pagni y Luis Novaresio; el ejecutivo del Grupo Clarín, Martín Etchevers; el empresario Manuel Santos de Uribelarrea Duhau y el sacerdote Guillermo Marcó.
La agenda de Emmanuel Ferrario para 2027
Ferrario aprovechó el encuentro para presentar el balance de A1000, una fundación que cuenta con 180 voluntarios activos, trabaja con 50 organizaciones de la sociedad civil y busca elaborar mil propuestas para Buenos Aires.
Con el objetivo de atender lo que el legislador definió como una "crisis de representatividad", el espacio incorporó a su agenda de trabajo para 2027 cuestiones vinculadas con la vivienda, el empleo, la inteligencia artificial, la salud mental y la participación ciudadana.