La Iglesia le propinó un duro golpe en el Senado a la industria del juego. Por unanimidad, la cámara alta convirtió en ley el proyecto para prevenir la ludopatía y una iniciativa complementaria del Gobierno , que el peronismo logró modificar para evitar que los empresarios del sector suavizaran las exigencias.

Como explicó Letra P , las dos quejas principales actores del juego sobre la nueva ley eran las restricciones a la publicidad y al uso de tarjetas de créditos. En su versión original, la iniciativa que ahora tratará la cámara baja no limitaba medios de pago y dejaba abierta la puerta para flexibilizar las promociones de las apuestas. Se limitaba a combatir el juego ilegal.

El peronismo, que cumplió con el compromiso de habilitar su tratamiento, reclamó sobre estas dos trampas del texto y lograron que fueran modificados. Fue después de un cuarto intermedio que habilitaron la jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , y el de la UCR, Eduardo Vischi .

El acuerdo alcanzado contempla aclarar en artículos referidos a los temas polémicos, que se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de prevención de juegos de azar, que aún no tiene número, porque no fue promulgada. Sólo prosperó el resto del proyecto alternativo, que contempla bloqueos a cuentas ilegales y penas a intermediarios.

Siento una inmensa alegría de que hoy se haya votado por UNANIMIDAD una ley que es para combatir el flagelo del juego que hace estragos en nuestro pueblo argentino. pic.twitter.com/LVQsG9BwgD

El proyecto convertido en ley fue congelado durante dos años en el Senado por la presión de las agencias de lotería de las provincias y los concesionarios más poderosos, que influían en el Congreso. Hubo un borrador escrito con cambios para que sea dictaminado el miércoles, pero no prosperó.

La presión de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) logró torcer la historia, sobre todo después de la visita del papa León XIV. Durante el plenario de comisiones cuando, en una inesperada maniobra, Bullrich acordó con su par del peronismo, José Mayans, que sea sancionado este jueves.

Con esta decisión, la senadora arrastró a su bloque y a los aliados a avalar la nueva ley contra su voluntad. El Gobierno intentó bajarla hasta último momento. Hubo funcionarios de la Casa Rosada que le pidieron este jueves a senadores libertarios convencer a la exministra de dar marcha atrás, pero no pudieron.

MEDIA SANCIÓN CONTRA EL JUEGO ILEGAL



Aprobamos un segundo proyecto para combatir el juego ilegal: un mecanismo que permita clausurar de inmediato los casinos clandestinos, penas más severas para quienes cometen fraudes y nuevas herramientas para actuar contra las empresas que… https://t.co/KPSOub9PpK — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2026

La presión por una norma complementaria la hicieron la UCR, el PRO y los partidos provinciales, pero el texto alteró al peronismo. "Si se aprueban las dos, podría ser interpretado que el segundo deroga el primero. Es lo que establece la Constitución. Con los 17 mil millones de pesos que mueve el juego, vamos a ver qué interpretan los jueces", alertó Martín Soria, del Partido Justicialista.

Los cambios decisivos

Los artículos sobre publicidad de los proyectos, sin la aclaración final, eran contrapuestos. El artículo octavo de la nueva ley prohíbe la publicidad en medios de comunicación, en formato tradicional o PNT y en redes sociales, o "a través de influencers, programas infocomerciales, publicidad onerosa, testimonios de deportistas o de personajes de ficción".

Tampoco permite la publicidad y los patrocinios en vía pública, festivales, camisetas de fútbol, estadios y a través de influencers y deportistas. Ni habilita bonos de bienvenida a agencias de juego. El proyecto complementario plantea restricciones mucho menores. Sólo prohíbe publicidad en medios de comunicación a "juegos de azar en línea no autorizados". Con la aclaración de que las prohibiciones de la nueva ley prevalecen, nadie quedará a salvo.

Para llegar a ese cambio, la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti explicó que esta contradicción provoca una derogación de la ley más vieja. "No es así, porque no se deroga", se defendió Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza. "Es un principio del derecho que, si se contradice, se aplica la ley anterior. Tomemos ", insistió la mendocina.

Vischi propuso borrarlo y Luis Juez, del La Libertad Avanza, saltó de la silla para pedir un acuerdo. "Esta discusión genera sospecha", gritó. Soria, en tanto, explicó que la nueva propuesta habilitaba el uso de tarjetas de crédito, que la nueva ley prohíbe. Tampoco permite apostar desde cuentas vinculadas a prestaciones sociales.

Además, para las tarjetas de débito y billeteras virtuales se establece un tope diario disponible, con límites de extracciones. Este fue uno de los artículos más resistidos por las agencias de juego de las provincias, que emitieron un comunicado para rechazar la norma. Estas restricciones quedaron intactas.

La nueva ley

La ley contra la ludopatía tiene restricciones que deberán cumplirse luego de la promulgación. Además de la prohibición de publicidad, se establece un control biométrico obligatorio para impedir el acceso a menores de 18 años. Se le exigirá una verificación facial vinculada al Registro Nacional de las Personas (Renaper). Es uno de los capítulos más exigentes, que también se contradice con el complementario.

Con 71 votos afirmativos queda aprobado por unanimidad el proyecto de ley de combate contra el juego ilegal — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 27, 2026

Hay penas de entre tres y ocho años para quienes organicen juegos sin autorización, incluidos los operadores con licencia, que tendrán que cumplir. No podrán ser adjudicatarios quienes tengan deudas con el Estado, hayan recibido condenas penales con cinco años o presidan entidades deportivas, como fue el caso del expresidente de Boca Daniel Angelici.

También hay límites a los apostadores: no podrán participar jueces, árbitros, deportistas, funcionarios y deudores alimentarios. "Esta ley es una herramienta que, si nosotros los padres la utilizamos, sirve; si nosotros no estamos presentes en la vida de nuestros hijos, no sirve", la minimizó la libertaria Nadia Márquez.

"Hoy vamos a darle una satisfacción a mucha gente por el hecho de que el conjunto del pueblo argentino va a decidir trabajar para terminar con un flagelo importante para la ciudadanía", cerró el jefe peronista José Mayans el debate. Luego logró cambiar el proyecto del Gobierno.

El texto complementario

A los concesionarios, el proyecto que tratará Diputados les exige mejorar el control biométrico para impedir que accedan los menores de edad a los juegos en línea. El resto del texto busca impedir las apuestas ilegales, mediante bloqueos digitales realizados por el Ente Nacional de Comunicación (Enacom) y financiero, que debería llevar a cabo el Banco Central. "Eso sí es complementario", comparó Anabel Fernández Sagasti.

El proyecto termina con un proceso de verificación de identidad de usuario, castiga a los intermediarios e invita a la adhesión a las provincias, que en verdad son las principales concesionarias.

"Queremos ir muy fuerte contra el juego ilegal con un mecanismo efectivo para bloquear los sitios ilegales. Sólo los que tienen en Argentina son 2500", celebró Bullrich. Destacó además que el texto tiene la figura de extinción de dominio y decomiso, "para que todos los bienes puedan pasar para el combate de este flagelo". Bullrich cerró el discurso con una propuesta. "Queremos que la ley sancionada se llame León XIV", pidió la senadora.