Maximiliano Abad agregará a su banca y a su responsabilidad al frente de la Comisión de Acuerdos del Senado un lugar en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La designación para el período 2026-2030 le permite ampliar su radio de acción y le asegura al radicalismo presencia en las decisiones sobre la Justicia federal y nacional.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el decreto que lo nombra consejero titular por la UCR, con Eduardo Vischi como suplente. El paso pendiente es la jura ante la Corte Suprema: hasta entonces, su incorporación no estará formalizada.

Una silla para negociar La relevancia del movimiento está en las atribuciones del Consejo: selecciona postulantes a jueces, administra recursos del Poder Judicial e interviene en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados. Abad tendrá participación en esa agenda junto con su actividad en la Cámara alta, donde es vicepresidente de Acuerdos, a cargo de la presidencia.

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@susanamaidana pic.twitter.com/dwYwk6irGN — LETRA P (@Letra_P) November 24, 2026 Compartirá la representación del Senado con Wado de Pedro y Florencia López, del peronismo, y Nadia Márquez, de La Libertad Avanza. Dos de las cuatro bancas senatoriales quedarán así en manos de dirigentes bonaerenses.

El Consejo, de veinte integrantes y presidido por Horacio Rosatti, reúne además a diputados, jueces, abogados, académicos y un representante del Ejecutivo. La silla radical será un recurso para intervenir en la construcción de acuerdos entre esos sectores.