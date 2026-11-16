Pese a la interna a cielo abierto entre la secretaria general Karina Milei y la senadora Patricia Bullrich , hay un punto de encuentro : la candidatura de Diego Santilli a gobernador bonaerense no está en discusión. Así lo confirmaron a Letra P fuentes de ambos sectores, que se disputan buena parte de la agenda de la Casa Rosada.

Desde octubre del año pasado, cuando La Libertad Avanza (LLA) revirtió en la elección nacional la derrota que había sufrido un mes antes en los comicios provinciales, el oficialismo comenzó a construir la candidatura bonaerense del actual jefe de Gabinete. Tanto el presidente Javier Milei como su hermana, a cargo del armado nacional, le dieron su bendición para que intente volver a ganarle al peronismo en 2027.

Los desafíos de la jefa del bloque libertario en el Senado, que no oculta su malestar con el rumbo económico y político, alimentaron las especulaciones en el ecosistema libertario. Una de ellas era que Bullrich no sólo intentaría pelear por la Presidencia, sino también disputar Buenos Aires , que concentra el 38% del padrón electoral y resulta clave para cualquier competencia nacional.

Sin embargo, dos fuentes de su mesa política confirmaron a Letra P que no está en sus planes -al menos por ahora- construir un candidato propio a la gobernación. Sí tiene previsto impulsar postulantes en varios municipios: en La Plata, al concejal y director del Renar, Juan Pablo Allan , quien ya empapeló media ciudad; y en Tres de Febrero, a la secretaria local Daniela Reich , que busca instalarse con la ayuda de su esposo, el intendente en uso de licencia Diego Valenzuela .

“El Colorado no está en discusión”, coincidieron voces del karinismo y el bullrichismo. Si ese punto de encuentro se sostiene de cara a la campaña del próximo año, resta saber qué lugar le tocará a Valenzuela, enfrentado desde hace tiempo con Santilli y con intenciones siempre latentes de competir por la gobernación de la provincia que administra el peronista Axel Kicillof .

La coincidencia bonaerense no modifica los objetivos de la ex dama de hierro del PRO. A principios de este mes, Bullrich les pidió a los integrantes de su mesa política -entre ellos, Damián Arabia, Gerardo Milman, Juan Pablo Arenaza y el propio Valenzuela- que se sumaran a la rebeldía que ella misma comenzó a marcar hace algunos meses frente a Balcarce 50.

Con ese movimiento, la senadora busca que el Gobierno cambie el rumbo de la gestión antes de que sea demasiado tarde. En privado, compara este momento de Milei con el que atravesó Mauricio Macri en 2017, cuando muchos le advertían que no llegaría bien a las elecciones de 2019 y que debía elegir a un sucesor propio. Con ese antecedente, Bullrich aspira a ser la candidata del oficialismo para darle continuidad al modelo libertario.

Desde mi perspectiva la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional.

•Sistema de mayorías y minorías: En cada distrito electoral se eligen las 3 bancas de forma conjunta:

2 bancas corresponden al partido político o coalición que obtenga el mayor número de… — Gerardo Milman (@gmilman) November 15, 2026

Es en ese marco que la discusión sobre la suspensión o no de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales divide al oficialismo. Bullrich prefiere que se mantengan para dejar abierta la chance de presentar competencia dentro del oficialismo. Como contó Sebastián Iñurrieta en Letra P, el presidente Milei tiene un menú de tres PASO.

La aspiración de la jefa del bloque libertario en el Senado ayuda a explicar sus desmarques en temas como la ley de emergencia en discapacidad, que Milei quiere frenar para sostener el déficit cero, y varios puntos de la reforma electoral. Entre ellos, la posible implementación de listas colectoras, que Bullrich considera inconstitucionales. La senadora, Karina y Santilli volverán a verse este martes en una reunión de la mesa política.