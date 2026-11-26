CIUDAD DE MÉXICO (Enviada especial) Para Mario Riorda , el desgaste del gobierno de Javier Milei empieza cuando las políticas públicas dejan de sostener la transformación prometida. El consultor advierte que gobernar con "la lógica del espectáculo", "propia de una campaña electoral", agranda esa distancia y quiebra las expectativas que llevaron al oficialismo al poder.

Riorda fue decano en la Universidad Católica de Córdoba y dirigió la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral . Trabajó en más de 190 procesos electorales y asesoró a más de 90 gobiernos. En diálogo con Letra P , analizó el papel del voluntariado en las campañas y explicó por qué el peronismo necesita resolver su liderazgo antes de pensar en copiar el despliegue de Luiz Ináco Lula da Silva en WhatsApp.

La charla tuvo lugar en el marco de la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política , se desarrolla en esta ciudad .

—¿Qué pasa cuando un gobierno como el de Milei promete una transformación y los resultados no aparecen?

La Cumbre Mundial de Comunicación Política se inició en Ciudad de México con una agenda clave para entender las campañas que vienen en la región.

—Se quiebran las expectativas. Los gobiernos que prometen demasiado y se manejan con la lógica del espectáculo, más propia de una campaña, empiezan a erosionarse cuando el relato pierde coherencia con las políticas públicas. Es lo que suele pasarles a los gobiernos que arrancan bien y terminan mal.

—¿Por qué definís al de Milei como un “gobierno a espejo”?

—Uso esa idea también para el gobierno de Donald Trump. Empiezan a excluir a más gente de la que incluyen y orientan las políticas públicas hacia los propios. En el caso de Milei, el rechazo es de dos a uno, 60 a 30. El problema alcanza a sus ministerios y a casi todas sus políticas.

—¿La política necesita comunicar mejor o necesita algo que decir?

—La comunicación es inherente al acto político. Si la política necesita legitimidad, la comunicación ayuda a construirla. Ordena y organiza la acción y es el punto de contacto con la ciudadanía. Un acto político profesional es también un buen acto comunicativo.

—¿La campaña argentina de 2027 se va a jugar en las redes o en los medios tradicionales?

—Los medios convencionales también disputan atención dentro del mundo digital. En campañas recientes, como las de Brasil y las de los demócratas en Estados Unidos, hubo una articulación eficaz entre la actividad en redes y la movilización en la calle, sostenida por voluntarios.

Mario Riorda.

—¿Axel Kicillof puede replicar el modelo del “ejército de Lula”?

—Fue una estructura interesante, con rasgos propios de esa campaña. Pero atribuirle la victoria de Lula y creer que por eso le daría chances al peronismo es un reduccionismo. WhatsApp ya se había usado en la elección que ganó Bolsonaro. El voluntariado organizado existe en muchas campañas.

Los desafíos del peronismo

—¿Qué condiciones necesita el peronismo para organizar un voluntariado así?

—Hace falta una campaña en marcha, un liderazgo y consignas que movilicen. Hoy el peronismo discute sus liderazgos y todavía no se sabe con qué sistema electoral se va a votar en la Argentina. Pensar primero en una herramienta tecnológica es reducir la complejidad de una campaña a WhatsApp.

—¿Qué más explica la victoria de Lula?

—Entre las dos vueltas, Lula amplió sus equipos, cambió el eje de la campaña y endureció su discurso contra el clan Bolsonaro. También pesaron las respuestas del Estado sobre el costo de vida y el apoyo de votantes de derecha que veían en el bolsonarismo una falta de límites.