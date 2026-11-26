La lista ganadora en Neuquén. Fabián Flores, exfiscal de Rincón (en el centro), ejercerá su mandato en el período 2027-2031.

Pluralistas , la lista opositora a la conducción del Colegio de Abogados de Neuquén , ganó las elecciones del Consejo de la Magistratura con el 48,25% y se quedó con uno de los cargos en juego. El sector más cercano al oficialismo, expresado en la lista Litigantes , cosechó el 36,97%, y por el sistema D'Hondt retuvo su lugar.

Apenas el 40,82% de los 2.134 electores en condiciones de participar fueron este jueves a votar a sus representantes en el organismo que elige a jueces, juezas, fiscales y defensores de la provincia más importante de la Patagonia . Se habilitaron siete mesas distribuidas en la capital, Cutral Co, Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Villa La Angostura y Rincón de los Sauces. El escrutinio fue muy rápido, ya que se utiliza el sistema de Boleta Única Electrónica.

La lista Representación del interior , que encarnaba a los colegios de abogados de Junín de los Andes, Zapala, Chos Malal y Cutral Co, quedó tercera. No pudo romper la polarización y acumuló el 14,24% de los votos.

En términos políticos ambos sectores conservan su silla en el Consejo. A diferencia de 2022, cuando Pluralistas quedó a ocho votos de arrebatarle la victoria al oficialismo, esta vez se impuso holgadamente. Quien asumirá por este espacio será Fabián Flores , el exfiscal de Rincón de los Sauces y abogado penalista que intervino como defensor de uno de los imputados en la estafa con Planes Sociales.

Por el lado de Litigantes se sumará Sebastián Fernández , que es secretario en el consejo directivo del Colegio y trabaja en la fiscalía de Estado. Esta agrupación esta directamente relacionada con la administración provincial ya que dentro de sus filas se encuentra Camila Figueroa Vinassa , que participó activamente del proceso electoral. La abogada es síndica del BPN, vicepresidenta del partido Comunidad e hija del gobernador. De hecho ayer mismo el mandatario fue recibido en el Colegio para rendir cuentas de su gestión.

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Los casilleros que faltan completar

El Consejo tiene siete integrantes y lo preside un vocal del Tribunal Superior de Justicia, elegido por sus pares todos los años. El nombre de quien conducirá el cuerpo en 2027 se conocerá en diciembre, antes de la feria judicial.

Los cuatro lugares restantes los ocupan representantes de los bloques mayoritarios de la Legislatura. En función de esta distribución en el próximo período le correspondendos sillas al MPN, una a Comunidad, que están dentro del arco del oficialismo, y una a Cumplir, que hoy se ubica en el interbloque opositor con posibilidades de aliarse a Jorge Sobisch y Carlos Quintriqueo.

Con el escrutinio de este jueves, el gobierno provincial se aseguraría al menos cuatro de los siete votos en el organismo que selecciona a los integrantes del Poder Judicial de Neuquén.

La Constitución provincial prohíbe a los diputados ser al mismo tiempo consejeros. Hay antecedentes de legisladores que renunciaron a sus bancas para sortear este impedimento legal y aterrizar en la Magistratura. El dato es importante porque podrían valerse de esta maniobra. En 2027 convivirán en la práctica dos cámaras: el 14 de febrero, antes del inicio de las sesiones ordinarias de marzo, ya se sabrá quiénes fueron electos y quiénes se quedaron afuera.

Los mandatos vigentes en el Consejo vencen el 28 de febrero, con lo cual es muy probable que los nombres designados por cada bloque se definan con el resultado de las elecciones generales en la mano, para ampliar el margen de negociación.