Jorge Macri se encamina a aprobar el presupuesto en la Legislatura porteña con apoyo a LLA pese a las fricciones entre ambos espacios

La Legislatura porteña dictaminó este miércoles el proyecto de presupuesto 2027 y se encamina a tratar en el recinto el proyecto el próximo 3 de diciembre. Para aprobar su iniciativa, el jefe de gobierno, Jorge Macri , deberá limar las asperezas que mantiene con La Libertad Avanza (LLA) y que hoy quedaron en evidencia durante la reunión de comisión en la que el sello violeta buscó marcarle la cancha al alcalde.

El oficialismo prevé contar con el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR) y la bancada libertaria para sancionar el texto del Ejecutivo con una mayoría ajustada de 31 votos. En comisión, la iniciativa del mandatario amarillo recibió el respaldo del bloque radical que conduce Manuela Thourte , mientras que LLA firmó el dictamen en disidencia en un intento por asegurarse un mayor alivio fiscal antes de la sesión. De fondo, hay una tensa disputa por quién lidera la agenda de desregulación en la ciudad de Buenos Aires rumbo a las elecciones de 2027.

En la previa de la presentación del presupuesto en la Legislatura, LLA había anticipado que condicionaría su apoyo a una mayor baja impositiva en el distrito y un achicamiento de la estructura estatal en sintonía con los lineamientos que viene impulsando Javier Milei a nivel nacional. Por eso, la semana pasada, el oficialismo capitalino convocó a una mesa de negociación tripartita entre Gustavo Arengo, ministro de Economía de Macri; Silvia Lospennato , presidenta del bloque PRO en el parlamento local; y su par de la bancada violeta, Pilar Ramírez .

La titular del espacio libertario y mano derecha de Karina Milei en la ciudad ratificó los reclamos de LLA por una reducción del ABL en términos reales para todas las personas físicas y una baja de Ingresos Brutos para monotributistas e industrias y locales gastronómicos radicados en la ciudad. En LLA confirmaron que hubo un compromiso "de palabra" del macrismo para avanzar en esta dirección, pero que aún mantienen algunas diferencias con la propuesta del Ejecutivo que buscarán saldar en los próximos días.

Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, se reunió con Silvia Lospennato y Gustavo Arengo para acercarles las propuestas de LLA para achicar el Estado y bajar impuestos en el distrito

Además, esperan ver la versión final del texto para garantizar la incorporación de sus demandas antes de comprometer sus 14 votos. Por eso, decidieron firmar en disidencia.

Recortes en el gabinete, la moneda de cambio

La Libertad Avanza también venía reclamando por un achicamiento del Estado porteño. El martes por la noche, a horas de la reunión de comisión, Macri anunció cambios en su gabinete, que incluyen la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y unos 118 cargos jerárquicos dentro del gabinete local. "Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños", escribió el jefe de Gobierno en sus redes sociales, para luego aclarar que los recortes fueron "aportes" de Ramírez.

Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de @PilarRamirezmpr como presidenta del Bloque de LLA.



En particular la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y… https://t.co/X74JclGJ87 — Jorge Macri (@jorgemacri) November 24, 2026

La primera publicación del alcalde había generado malestar en la tropa libertaria, que se encontraba en plena negociación con Arengo cuando llegó el anuncio. El mensaje no llegó a bloquear el entendimiento entre ambos partidos, pero enrareció la discusión, lo que motivó el tuit rectificatorio del titular del PRO porteño. En redes sociales, la legisladora libertaria Rebeca Fleitas salió a cruzar a Macri por la autoría de las iniciativas, aunque en los despachos del sello violeta aclaran que el traspié del mandatario no influyó en la posición que adoptó LLA en la comisión.

"Siempre sostuvimos que la baja de impuestos tiene que estar acompañada de baja de gastos para que sea sostenible y duradera en el tiempo. Por eso, celebramos que ayer el jefe de Gobierno haya tomado una propuesta que vino de nuestro bloque y se hayan dado de baja 118 cargos jerárquicos", sostuvo el libertario Nicolás Pakgojz durante la reunión de la comisión de Presupuesto. Aunque se muestran conformes con los cambios anunciados, la bancada libertaria insistirá con la reestructuración de otra área de gobierno: el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Hoy presentamos nuestro dictamen en disidencia del Presupuesto 2027.



La única verdad es que @LLA_CABA está consolidando su proyecto propio en CABA y lo reforzamos día a día desde nuestro lugar en la Legislatura.



El oficialismo aún nos debe respuestas definitivas sobre baja en… https://t.co/lVq4fJQwME — Nicolas Pakgojz (@nicolaspakgojz) November 25, 2026

Tras la reunión de comisión, Pakgojz envió a la Legislatura porteña un proyecto para transformar el organismo que se encarga de diseñar y aplicar las políticas habitacionales en la capital. La propuesta plantea renombrar la entidad como Agencia de Financiamiento e Inversión en Vivienda (AFIV) y reformular sus objetivos para "facilitar el acceso a la vivienda, priorizando el financiamiento de la demanda, la ampliación del acceso al crédito y la participación del sector privado".

En LLA cuestionaban que la mayoría de las partidas del IVC se destinaran a sostener una estructura sobredimensionada y no a políticas de financiamiento para la clase media.

El proyecto se trataría el 10 de diciembre, en la última sesión antes del cierre del período ordinario y formaría parte de la negociación con el partido amarillo por la sanción de la ley de leyes porteña.

Una mayoría ajustada

Con la firma del dictamen, y pese a las fricciones con LLA, el oficialismo capitalino se encamina a aprobar el presupuesto 2027 con los votos justos. Con las 14 voluntades libertarias y los cinco escaños de Ciudadanos Unidos (UCR), alcanzaría una mayoría de 31 votos y podría prescindir de Fuerza por Buenos Aires, la bancada peronista, y Confianza y Desarrollo, el espacio que lidera el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.

Estos dos últimos bloques decidieron no acompañar el dictamen oficialista por discrepar con las prioridades del jefe de Gobierno. En el peronismo cuestionaron el "desfinanciamiento" de la política de vivienda y la desactualización de los salarios de docentes y profesionales de la salud de la ciudad. El espacio que conduce Claudia Neira también volvió a reclamar por la eliminación de Ingresos Brutos para monotributistas y la baja de ese impuesto para hoteleros y gastronómicos, que aún no han sido formalmente incorporados al proyecto del Ejecutivo.

Además, el peronismo cuestionó los recientes cambios en el gabinete porteño y calificaron el anuncio de Macri como un "ejemplo de subordinación vergonzosa del jefe de gobierno a LLA". Neira cruzó a Macri por eliminar, en medio de la discusión por la ley de leyes, dependencias estatales para las que ya estaban contempladas partidas presupuestarias. Así, por ejemplo, el proyecto que había remitido en septiembre el Ejecutivo contemplaba un total de $918.200 millones para el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.