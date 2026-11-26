Para Lucas Malaspina , el desgaste del Gobierno abre una oportunidad para el peronismo , aunque Javier Milei conserva un piso de apoyo que lo mantiene en carrera para ganar en primera vuelta. El estratega digital ve, sin embargo, margen para que una candidatura peronista se imponga en un balotaje.

Malaspina llegó a la comunicación política desde la militancia y el marketing digital. Se formó en comunicación política y opinión pública en FLACSO . En diálogo con Letra P , explicó por qué las comunidades digitales del peronismo todavía no se articulan detrás de una candidatura y qué ventaja tiene el oficialismo en ese terreno.

La charla se produjo en el marco de la XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política , que se desarrolla en esta ciudad .

—¿El peronismo puede aprovechar el desgaste del Gobierno en las elecciones de 2027?

—Creo que sí. Aun con el deterioro de la economía y una imagen negativa fuerte, Milei se mantiene alrededor de los 38 puntos (de intención de voto). El Gobierno va a intentar mover algunas palancas. Puede ganar en primera vuelta y, bajo ciertas condiciones, un candidato peronista podría ganarle en el balotaje.

—¿Quién tiene la mejor estrategia digital de cara a 2027?

—Para tener una estrategia digital hace falta una estrategia política. Hoy el peronismo no la tiene. Hay comunidades con fuerza propia, como las de Tomás Rebord y Pedro Rosemblat, que no responden necesariamente a un candidato. Esos espacios se van a ordenar cuando el peronismo defina su candidatura.

—¿Qué ventaja tiene el oficialismo en ese terreno?

—Tiene una organización política más centralizada. Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo son figuras de peso, aunque todavía no está claro hacia dónde van a ir. Algunos intentos de captar la atención, como el de Malvinas, no dieron demasiado resultado.

Las redes sociales no alcanzan

—¿Alcanza con una campaña digital para ganar una elección? ¿Qué papel tendrán los medios tradicionales?

—Los medios digitales solos no alcanzan. Milei surgió de la televisión. Sus recortes circularon en redes y conectaron con influencers, youtubers y comunidades libertarias, anticuarentena y de criptomonedas. Esas colaboraciones lo acercaron a nuevos públicos y ayudaron a construir su fuerza política.

—¿Qué lugar tendrá el territorio en la campaña?

—Las redes ayudan a que recuerdes a un candidato y tengas una mejor opinión de él. Lo más determinante es que te lo encuentres en el territorio. Milei ganó en provincias sin haber estado ahí, en un momento de crisis del sistema político. Hoy la campaña combina lo territorial y lo digital.