Si bien no juntó las firmas para dictaminar este martes, la Casa Rosada confía en avanzar este miércoles con la reforma política, que tambaleaba desde hace tiempo por la falta de respaldos tanto externos como internos. Para destrabarla, negoció el apoyo del PRO , a través de una fuerte presión de los gobernadores sobre Mauricio Macri , y logró la promesa de Patricia Bullrich de dar marcha atrás en su rechazo a la iniciativa oficialista.

Fuentes de Balcarce 50 y del bloque de La Libertad Avanza en el Senado le dijeron a Letra P que "los votos están" para que se firme la reforma política en un despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales este mismo miércoles, luego de un cuarto intermedio de unas 24 horas. Una vez conseguido ese objetivo, el oficialismo pretende llevar la iniciativa al recinto la siguiente semana, el mismo día que el jefe de Gabinete, Diego Santilli , brinde su primer informe de gestión.

Si bien el artículo que incluye la posibilidad de adherir listas colectoras a la nómina nacional generó cierta resistencia, distintas fuentes del Gobierno coinciden en que el proyecto avanzará. De hecho, el poroteo que entusiasma al oficialismo se puso sobre la mesa política de este martes, que se desarrolló después de más de mes y medio de postergaciones derivadas de las internas entre los funcionarios.

Por eso, si bien en un comunicado oficial sostuvieron que esperaban que la "discusiones continúe durante los próximos días", en la práctica confían en que podrán adelantar ese desenlace y mostrar cierta fortaleza política de cara a los debates que se vienen en la Cámara de Diputados .

El primero en cambiar de postura fue el líder del partido amarillo , quien probablemente en contra de su voluntad le terminó dando aire a la administración de Javier Milei . La definición de Macri, comunicada por el partido durante la mañana de este martes, fue empujada por dos actores claves alrededor de la suspensión de la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: Santilli y su socio político, el presidente del bloque amarillo en la cámara baja, Cristian Ritondo .

Ambos, ambos trabajaron juntos para que tanto los mandatarios provinciales como los diputados nacionales le expliquen al expresidente que era necesario no sólo suspender las elecciones primarias para beneficiar al Gobierno, sino también a sus propias provincias, muchas de las cuales tendrán elecciones adelantadas. La única voz disonante fue la del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que no deseaba cambiar la modalidad de votación tan cerca del calendario del 2027.

Siempre dije, y lo sostengo, que las PASO son importantes por tres razones: 1) que a los candidatos los elija la gente, no la casta; 2) cambiar las normas en el vestuario es lo contrario a tener reglas claras: 3) si competir es bueno para producir y consumir, más lo es para… — Hernán Lacunza (@hernanlacunza) November 17, 2026

El cambio del expresidente contrasta con lo dicho hace tan sólo 24 horas por el jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, quien había ratificado la defensa de las primarias. Esa postura ya estaba bajo presión de los gobernadores: Ignacio Torres, de Chubut, y Rogelio Friguerio, de Entre Ríos, fueron determinantes para llegar a esta definición. Ambos mandatarios blanquearon en varias oportunidades que venían negociando el tema con la cúpula libertaria, y que le habían ordenado a los legisladores que le responden a acompañar con sus votos.

Patricia Bullrich se alineó a Karina Milei y firmará el dictamen

Luego del respaldo a regañadientes del jefe del partido amarillo, llegó también otro apoyo sorpresivo, el de la exdama de hierro de Juntos por el Cambio. "El dictamen sale mañana. Ella también lo va a firmar y está trabajando muy encima del tema", aclararon a este medio en el entorno de Bullrich. Hace un día, unos de sus asesores, Gerardo Milman, se había mostrado en contra del uso de las colectoras; sin embargo, este martes, el mismo exdiptuado posteó que la reforma política obtendrá dictamen.

Nada de todos los rumores, divisionistas, rupturistas o tremendistas terminó pasando, y abra dictamen en poco tiempo de la Reforma Política que contenga las inquietudes de las mayorías requeridas por la Constitución Nacional.@PatoBullrich @JMilei — Gerardo Milman (@gmilman) November 17, 2026

De esta forma, todo indica que el rechazó de la senadora al proyecto del Ejecutivo llegó a su fin. Bullrich era quizá la única integrante del oficialismo interesada en sostener las PASO, algo que era visto con cierta suspicacia en la mesa política de la secretaria general Karina Milei, pero algo cambió en la reunión de selectos funcionarios de este martes.

Tanto en el bullrichsismo como en el karinismo coincidieron en que la reunión de hora y media transcurrió "con total normalidad y armonía". De hecho, la senadora y la funcionaria coincidieron en darle al proyecto de reforma política 24 horas más para ver si están los votos para sumar las colectoras, o no. "Los votos los tenemos, deberían ser también para las colectoras", sostuvieron en uno de los despachos de la Casa Rosada.

En síntesis, el dictamen que comenzó a discutirse esta tarde, y se extenderá durante las próximas horas, es el que habilita a tener colectoras dentro de la Boleta Única de Papel, un mecanismo que permitiría competir con dos o más listas legislativas debajo de la nómina presidencial. Una modalidad que le podría dar volumen territorial a las aspiraciones reeleccionistas de Milei, como una posibilidad a los gobernadores de tener más bancas bajo su control después del 2027.