La Cumbre Mundial de Comunicación Política y el desafío de recuperar la confianza en tiempos de IA y polarización.

CIUDAD DE MÉXICO (Enviada especial) La XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política cerró su última edición del año con un debate atravesado por los límites de la tecnología, la necesidad de construir credibilidad en la sociedad y transformar los mensajes en confianza.

Durante tres días más de 250 especialistas de 25 países debatieron en el Sheraton María Isabel sobre inteligencia artificial (IA), polarización, redes sociales, encuestas y la gestión de crisis.

Detrás de las distintas experiencias de los expositores apareció una coincidencia: ni los algoritmos ni la viralización de contenidos pueden reemplazar una estrategia política, un liderazgo o una gestión capaz de responder a las demandas sociales.

El presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus , planteó desde el comienzo la necesidad de “combinar redes sociales, medios tradicionales y contacto territorial”. “La multiplicación de canales obliga a construir equipos profesionales y creíbles para conseguir que los dirigentes sean escuchados”, señaló durante una entrevista con Letra P .

“No porque tengas más comunicación vas a poder ocultar la realidad”, sostuvo Ivoskus, al marcar los límites de las estrategias que pretenden compensar con mensajes los problemas concretos de una administración.

El límite de la tecnología

La IA fue otro de los temas que ocupó buena parte de las discusiones. Su capacidad para segmentar audiencias, automatizar tareas y acelerar procesos abrió interrogantes sobre el futuro de las campañas, pero también sobre el riesgo de convertir la comunicación política en una sucesión de contenidos sin una estrategia que los sostenga.

“La tecnología sin idea no camina”, sentenció la consultora Shila Vilker durante su exposición en el Salón Independencia, junto a su colega Juan Courel. A modo de ejemplo puso el video de Horacio Rodríguez Larreta donde se lo ve derrumbando la avenida General Paz.

Vamos a derribar el muro pic.twitter.com/XyEReB3Vns — Larreta (@horaciorlarreta) November 17, 2026

Por su parte, el estratega colombiano Luis Duque cuestionó la sobrevaloración de las plataformas digitales y dejó una definición durante su exposición: “La moda pasa, la estrategia no”. También rechazó la idea de atribuir triunfos electorales exclusivamente al uso de Tik Tok o WhatsApp.

La mexicana Renata Reyes, por su parte, puso el acento en la escucha como condición para construir influencia. "La influencia empieza cuando escuchás lo suficiente para decir algo que de verdad le importa a alguien", planteó.

Javier Milei, Axel Kicillof y el desafío de construir liderazgos

Las discusiones también tuvieron una lectura argentina. En un escenario atravesado por la proyección electoral de 2027, los reportajes de Letra P con consultores argentinos permitieron analizar los desafíos del oficialismo y del peronismo.

Mario Riorda puso el foco en el riesgo que enfrentan los gobiernos cuando las promesas de campaña dejan de encontrar correspondencia en las políticas públicas. “Los gobiernos que prometen demasiado y se manejan con la lógica del espectáculo empiezan a erosionarse cuando el relato pierde coherencia con las políticas públicas”, advirtió.

Sobre Axel Kicillof y la posibilidad de replicar el modelo de voluntariado digital que acompañó a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Riorda señaló que no alcanza con importar herramientas tecnológicas. Para construir una estructura de movilización hacen falta una campaña en marcha, liderazgo y consignas capaces de convocar. La discusión interna del peronismo, en ese sentido, constituye un condicionante previo.

LETRA P EN MÉXICO REPORTAJE



Mario Riorda, sobre Milei y "los gobiernos que prometen demasiado": "Arrancan bien y terminan mal"



"Empiezan a erosionarse cuando el relato pierde coherencia con las políticas públicas"



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La comunicación frente a las crisis

Otro de los puntos centrales fue la preparación de los equipos de comunicación para enfrentar situaciones críticas. Carolina Bartel advirtió que “las crisis no avisan, no esperan y no dejan margen para improvisar”.

Después de tres jornadas de exposiciones e intercambios, la Cumbre Mundial de Comunicación Política dejó planteado un desafío que atraviesa a consultores, gobiernos y fuerzas políticas de distintas orientaciones: en un escenario donde comunicar resulta cada vez más sencillo, conseguir que la ciudadanía escuche, crea y se identifique con un proyecto político sigue siendo la tarea más compleja.