La sesión en Diputados de este jueves expuso un nuevo escenario para el Gobierno , que marcará el pulso de las discusiones legislativas de diciembre. El bloque Provincias Unidas (PU), con 18 integrantes de distintos orígenes y varias jefaturas provinciales, se convirtió en árbitro de las votaciones y se mostró dispuesto a marcarle la cancha al oficialismo.

La bancada que conduce la santafesina Gisella Scaglia controló los tiempos: definió el cuórum un minuto antes del plazo límite y fijó los ejes de la negociación del Presupuesto. Su peso creció porque los votos vinculados a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones) dejaron de ser un respaldo seguro para el oficialismo, incluso a la hora de reunir cuórum.

Los principales referentes de Provincias Unidas son los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), con seis votos; Carlos Sadir (Jujuy), con dos; Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), con uno cada uno. Completan el bloque dos exintegrantes del PRO, José Núñez y Sergio Capozzi ; la exlibertaria Lourdes Arrieta ; tres radicales díscolos, Mariela Coletta , Martín Lousteau y Pablo Juliano , y dos socialistas santafesinos, Pablo Farías y Esteban Paulón .

La bancada está asociada a Encuentro Federal, integrado por Miguel Pichetto y Nicolás Massot . Juntos reúnen 20 votos, que resultaron decisivos para incorporar al Presupuesto fondos para las universidades y organismos como el INTA, el INTI, el Senasa y el Conicet.

Los movimientos de los diputados de Catamarca y Misiones complican a Martín Menem . Como explicó Letra P , Jalil no controla a su trío de diputados . Passalacqua tiene cuatro votos y su ruptura con el líder provincial Carlos Rovira sumó otro frente de incertidumbre para el oficialismo. El riojano tampoco tiene garantizado el respaldo de los tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo .

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Además, el oficialismo perdió en una de las votaciones el apoyo de Mariano Campero, rival de Jaldo en Tucumán. Con ese panorama, los 18 votos de PU ganan peso en cada discusión y este jueves se hicieron sentir.

Llaryora es el más decidido a diferenciarse de Javier Milei, dispuesto a desafiarlo con una candidatura libertaria en Córdoba. Sus seis diputados no acompañaron la aprobación general del Presupuesto y promovieron modificaciones durante el tratamiento en particular.

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Su potencial rival en la elección provincial es Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada libertaria. A medida que se acerquen los comicios, Llaryora buscará profundizar sus diferencias con la Casa Rosada en el recinto. Con Pullaro, el Gobierno tiene más posibilidades de una alianza, pero Scaglia mantiene la posición de sus pares de bloque.

Bornoroni está molesto con la diputada. Asegura que le había confirmado que aportarían al cuórum en la sesión de la semana pasada, cuando finalmente los integrantes de PU permanecieron de pie frente a sus bancas y frustraron la convocatoria.

Sadir fue más benévolo: sus diputados aprobaron el Presupuesto, aunque acompañaron los reclamos por las universidades y el INTA. Torres optó por la neutralidad y dejó a su diputado, Jorge Ávila, en Chubut. Más llamativos fueron los votos de Núñez y Capozzi contra los capítulos rechazados, dado que ambos suelen mantener diálogo con Patricia Bullrich.

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Los cargos y la ley que entran en la negociación

La incidencia de Provincias Unidas obliga a La Libertad Avanza a revisar su estrategia para las sesiones extraordinarias. Menem evalúa cómo acercar posiciones con la bancada: un acuerdo con el PRO que prescinda de los gobernadores díscolos podría dejarlo sin cuórum.

Una de las urgencias es resolver la vacante en el Consejo de la Magistratura, que Llaryora negocia con Mauricio Macri. Las conversaciones con Mauricio Macri no avanzan como se esperaba. El PRO y PU tienen, además, otros dos focos de conflicto que requieren una definición del oficialismo.

El primero es de menor alcance, pero puede servirle a Menem como moneda de cambio: la vicepresidencia tercera de Diputados. El cargo está vacante desde hace un año porque los interbloques Unidos y Fuerzas del Cambio, encabezados por la UCR y el PRO, respectivamente, empataron en cantidad de integrantes. Fuerzas del Cambio tiene ahora dos miembros más y podría reclamar el lugar en la sesión preparatoria del miércoles.

La negociación más difícil pasa por la reforma de la ley de biocombustibles. El proyecto aprobado en el Senado está trabado en Diputados porque el PRO reclama mejoras para las pymes de biodiésel que el Gobierno no acepta.

Córdoba, Santa Fe y Jujuy presionan por la reforma, que mejorará los márgenes de ganancia de las grandes empresas de biodiésel y de todas las compañías de bioetanol.

Los mandatarios de esas provincias esperan que Santilli incorpore el proyecto al temario de extraordinarias antes de definir cuánto colaborarán con Milei. Por lo pronto, mantienen diferencias con el articulado de la iniciativa sobre Malvinas que el Presidente quiere aprobar en Diputados el miércoles. Para avanzar, el oficialismo tendrá que negociar con Provincias Unidas.