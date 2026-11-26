El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, apura un paquete de proyectos judiciales, entre ellos, la creación de 80 juzgados laborales en la Ciudad de Buenos Aires, para que se apruebe antes de fin de año.

En el tramo final del año, Jorge Macri apura en la Legislatura porteña un paquete de medidas para fortalecer la justicia de la Ciudad de Buenos Aires . La ampliación del fuero laboral, la aprobación de sus reglas de funcionamiento y el régimen penal juvenil forman parte de la agenda que el oficialismo pretende resolver antes de fin de año.

La Comisión de Justicia y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control fueron convocadas para el próximo martes. La intención del oficialismo es conseguir los dictámenes que permitan llevar los proyectos al recinto el 10 de diciembre, en la segunda de las dos sesiones ordinarias previstas para el último mes del año.

El cronograma responde a los plazos que establece el reglamento de la Legislatura, que exige cinco días hábiles entre la emisión de los despachos de comisión y su tratamiento en el recinto. La primera sesión, convocada para el 3 de diciembre, quedaría fuera de ese plazo.

El paquete judicial completa parte de la agenda que el gobierno porteño desplegó durante el año y que tuvo una primera expresión en la ratificación del convenio de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo y en la designación de los primeros jueces del fuero laboral , una votación que contó con el respaldo de casi todo el arco político porteño.

En junio, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura tres proyectos para definir la estructura y las reglas de funcionamiento del nuevo fuero laboral. El más ambicioso contempla llevar a 80 la cantidad de juzgados de primera instancia y conformar diez salas de Cámara, integradas por 30 jueces de alzada.

La ampliación de la estructura tuvo como punto de partida los diez juzgados cuyos magistrados ya fueron designados, al igual que los seis primeros integrantes de la Cámara de Apelaciones y funcionarios del Ministerio Público.

El segundo proyecto establece un Código Procesal Laboral propio. La iniciativa incorpora herramientas para reducir los tiempos de los procesos judiciales, con expedientes digitales, audiencias virtuales, mayor oralidad y mecanismos de concentración de la prueba.

LA JUSTICIA QUE VIENE La Legislatura porteña aprobó la designación de los primeros jueces, fiscales y asesores tutelares que integrarán la Justicia del Trabajo de la Ciudad, un nuevo paso para poner en funcionamiento el fuero laboral



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El tercer expediente propone la creación del Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad, un organismo similar al SECLO que funciona en la órbita nacional. Su intervención será un paso previo al inicio de las demandas judiciales.

Con la aprobación de esos tres proyectos, el gobierno de Macri busca completar el marco normativo para la puesta en funcionamiento del nuevo fuero, mientras avanza la negociación con la Nación por los recursos necesarios para instrumentar el traspaso.

El acuerdo político detrás de la Justicia laboral

La primera camada de magistrados del fuero laboral porteño fue designada con un amplio acuerdo político. Los pliegos consiguieron 49 votos afirmativos, dos negativos y una abstención, en una votación que reunió al PRO, La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

Como contó Letra P, en la conformación de la nueva estructura judicial confluyeron distintas referencias políticas, sectores del sindicalismo, abogados provenientes de estudios especializados en la representación empresarial y funcionarios de carrera del Poder Judicial.

EN LA LEGISLATURA El oficialismo porteño y La Libertad Avanza pelean para definir la letra chica del Régimen Penal Juvenil



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El entendimiento para cubrir los primeros cargos fue más amplio que el alcanzado en agosto, cuando la Legislatura ratificó el convenio de transferencia de competencias laborales firmado entre la Nación y la Ciudad con 36 votos afirmativos y la abstención del peronismo.

La discusión por la ampliación del fuero abrirá una nueva instancia de negociación entre los sectores que participaron de aquel acuerdo. La estructura proyectada por el Ejecutivo contempla otros 70 juzgados de primera instancia, además de la ampliación de la Cámara de Apelaciones.

En paralelo, la administración porteña deberá avanzar con la Nación en la definición de las condiciones para la transferencia de los recursos, el personal y la infraestructura del fuero laboral.

Régimen penal juvenil, entre el PRO y LLA

El otro capítulo de la agenda judicial de fin de año es la adecuación de la legislación porteña al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

La discusión tiene como protagonistas al PRO y a La Libertad Avanza, que elaboraron proyectos propios para definir cómo se aplicará el nuevo régimen en la Ciudad de Buenos Aires.

El debate legislativo comenzó en octubre, en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. En aquella oportunidad, como anticipó este medio, la titular del bloque libertario, Pilar Ramírez, y su par del peronismo, Claudia Neira, protagonizaron un cruce por la participación de la Comisión de Niñez en el tratamiento de las iniciativas.

La discusión corre en paralelo al proceso de transferencia de la Justicia nacional de menores a la órbita porteña. El convenio firmado entre ambas administraciones consiguió la aprobación del Senado y este jueves estaba previsto que fuera sancionado por la Cámara de Diputados.

Con las últimas dos sesiones ordinarias del año en el horizonte, el oficialismo porteño buscará compatibilizar las propuestas del PRO y LLA para incorporar el régimen penal juvenil al paquete de medidas judiciales que pretende sancionar el 10 de diciembre.