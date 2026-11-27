Después de más de un año de parálisis, el gobernador Axel Kicillof comenzó a destrabar el proceso de designaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires. Este jueves ingresó al Senado bonaerense una primera tanda de 224 pliegos con postulantes para cubrir cargos vacantes en distintos departamentos judiciales. La decisión abre una nueva etapa en una negociación política que mantenía frenados cientos de nombramientos y que se convirtió en uno de los principales reclamos del Poder Judicial.

El envío no será el último. Desde el Ejecutivo anticiparon que en los próximos días continuarán ingresando expedientes a la Cámara alta para avanzar con la cobertura de los cargos que permanecen sin titular en juzgados, tribunales, cámaras y dependencias del Ministerio Público.

La reactivación llega en un escenario de fuerte deterioro de la estructura judicial bonaerense. Los reclamos por la falta de magistrados y funcionarios se acumularon durante meses, mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba con los concursos y aprobaba ternas que luego quedaban a la espera de una decisión del Gobernador.

La dimensión del problema quedó reflejada en distintos relevamientos oficiales sobre la situación de los organismos judiciales bonaerenses. Un informe de la Suprema Corte de Justicia, con fecha de corte al 21 de septiembre de 2026 , contabilizó 238 cargos de jueces vacantes en toda la provincia. La cifra representa aproximadamente el 17% de la planta de magistrados prevista para el funcionamiento de los distintos órganos judiciales.

El fuero Penal concentra la mayor cantidad de puestos sin cubrir, con 86 vacantes. Le siguen el fuero Laboral, con 42; Civil y Comercial, con 38; Penal Juvenil, con 24; Familia, con 22; Justicia de Paz, con 17, y Contencioso Administrativo, con nueve, tal como publicó Letra P .

JUSTICIA BONAERENSE EN DEUDA La provincia tiene 238 cargos de jueces vacantes, el 17% de su planta de magistrados



El fuero penal concentra la mayor cantidad de puestos sin cubrir y la Suprema Corte funciona con apenas tres de sus siete integrantes



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El problema también alcanza al Ministerio Público. Un relevamiento de la Procuración bonaerense identificó 233 vacantes sobre un total de 1.272 cargos correspondientes a fiscales, defensores penales y civiles y asesores de incapaces.

Se trata de dos relevamientos de distintas dependencias y categorías institucionales. En conjunto, muestran que la falta de designaciones no se limita a los juzgados: también afecta a las fiscalías y defensorías que deben intervenir en los procesos judiciales.

En el Departamento Judicial La Plata, por ejemplo, el relevamiento del Ministerio Público identificó 15 cargos vacantes: nueve correspondientes a agentes fiscales, cuatro a defensores penales y dos a defensores civiles. A eso se suma la necesidad de cubrir magistraturas en los distintos fueros de la jurisdicción.

La capital bonaerense tiene una estructura judicial teórica de 129 cargos de jueces, de acuerdo con el relevamiento de la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte. Es uno de los departamentos judiciales con mayor cantidad de órganos y magistrados previstos en la provincia.

La Corte provincial funciona con solo tres integrantes de los siete establecidos por marco legal vigente.

La Suprema Corte, el caso más delicado

Uno de los puntos más sensibles de la crisis institucional está en la integración del máximo tribunal bonaerense. La Suprema Corte de Justicia tiene cuatro vacantes sobre sus siete lugares y funciona desde el 1 de junio de 2024 con apenas tres integrantes titulares: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres.

La situación fue expuesta públicamente por el propio Torres, actual presidente del cuerpo, quien reclamó por la falta de nombramientos y advirtió sobre las dificultades que genera el funcionamiento de una Corte incompleta.

El máximo tribunal tiene la responsabilidad de garantizar la interpretación final de las normas provinciales y resolver causas de enorme trascendencia institucional. Sin embargo, su integración permanece reducida desde hace más de dos años.

Por el momento, el envío de ternas al Senado no trajo novedades concretas sobre los nombres que podrían ocupar las cuatro sillas vacantes de la Suprema Corte. Fuentes del Ejecutivo bonaerense ratificaron a Letra P que la cobertura de lugares en el máximo tribunal "no se usará como prenda de negociación para alguna de las otras leyes que deben tratarse a fin de año". Ese paquete aludido incluye temas como el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva, el financiamiento, las reelecciones indefinidas y la continuidad de las PASO bonaerenses.

Meses sin designaciones

La última tanda de nombramientos judiciales aprobada por el Senado bonaerense fue en 2025. Desde entonces, el proceso quedó prácticamente paralizado por las diferencias políticas en torno a la distribución de los cargos y la falta de consensos entre el oficialismo y la oposición.

Durante ese período, el Consejo de la Magistratura continuó con los concursos, las evaluaciones y las entrevistas. De ese trabajo surgieron más de 300 ternas aprobadas, pero su traslado a la Legislatura dependía de la decisión del Poder Ejecutivo.

Las negociaciones involucraron al axelismo, el kirchnerismo, el massismo y los distintos bloques opositores. La distribución de los cargos judiciales, las mayorías necesarias para aprobar los pliegos y los equilibrios políticos en el Senado fueron algunos de los factores que demoraron las definiciones.

Ahora, con el ingreso de la primera tanda de expedientes, el Ejecutivo busca recuperar el tiempo perdido y poner nuevamente en marcha el mecanismo constitucional de designación de magistrados.

Qué falta para que se concreten los nombramientos

Los pliegos deberán atravesar ahora la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, presidida por el camporista Emmanuel González Santalla.

Esa comisión tendrá a su cargo solicitar los antecedentes de los postulantes, organizar las entrevistas correspondientes y emitir los despachos que permitan llevar las propuestas al recinto.

La aprobación definitiva dependerá de los acuerdos políticos necesarios para reunir las mayorías en la Cámara alta. Por eso, el envío de los expedientes representa un primer paso, pero no garantiza que las designaciones se concreten de manera inmediata.

La expectativa en los tribunales bonaerenses está puesta en que el movimiento del Ejecutivo tenga continuidad durante las próximas semanas y que las nuevas tandas permitan avanzar con la cobertura de los cargos más urgentes.

Con 238 cargos de jueces vacantes y otras 233 vacantes en el Ministerio Público, el desafío de Kicillof será transformar el envío de ternas en nombramientos efectivos. La reactivación del proceso representa un primer avance después de 17 meses de parálisis, pero todavía quedan cientos de cargos por cubrir, además de completar la integración de la Suprema Corte bonaerense.