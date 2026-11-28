El diputado provincial Martín Arjol se sumó a los cuestionamientos que apuntan a la decisión del intendente de Posadas , Leonardo “Lalo” Stelatto , por intimar a la Policía de Misiones para que retire las cámaras de seguridad instaladas en postes de alumbrado público . Según sostuvo, el planteo responde a “cuestiones políticas” y perjudica directamente a los vecinos.

En declaraciones sobre el conflicto institucional, el legislador consideró que la decisión del jefe comunal está vinculada con su enfrentamiento con el gobernador Hugo Passalacqua . “Tiene que ver con lo político”, afirmó. Además, el radical cuestionó que el municipio reclamara formalidades administrativas que, según indicó, nunca habían representado un inconveniente.

“El intendente reclama cosas que nunca reclamó, formalidades que nunca se pidieron”, sostuvo Arjol. “La provincia instala las cámaras y, si bien no hay un convenio firmado, hay una relación constante de diálogo en materia de seguridad. Ahora, el intendente un día se levanta y reclama la formalidad de todas esas cámaras”, expresó el diputado provincial.

Para el legislador, el planteo municipal excede una discusión administrativa . “Es una cuestión puramente burocrática, una cuestión política que termina afectando al vecino porque las cámaras no afecta al intendente ni al gobierno provincial, y le brindan seguridad al vecino”, manifestó.

También acusó al jefe comunal de utilizar el reclamo como una herramienta de presión sobre la administración provincial. “El intendente busca apretar al gobierno”, lanzó. En ese sentido, remarcó que “en Posadas la seguridad es un tema, y lo que hay que hacer es impulsar para que haya más cámaras”, afirmó. “Cuando se armó el centro de monitoreo, el municipio no fue extraño a ese proceso, no era que la SIDE estaba poniendo las cámaras”, agregó.

El diputado provincial fue contundente y calificó como una locura la posibilidad de retirar los equipos. “Las cámaras brindan un servicio de seguridad, no está bien que las bajen”, expresó. También rechazó cualquier eventual exigencia de pago por su utilización. “Es una locura cobrarles, no es una empresa privada, es el Estado prestando seguridad”, agregó.

El conflicto por las cámaras en Misiones

La controversia se había originado a partir de la decisión de la administración de Stelatto de exigir el cumplimiento de una ordenanza sobre dispositivos de videovigilancia utilizados por el sistema de prevención y monitoreo del 911. El ejecutivo municipal había advertido que evaluaba la revocación de los permisos de uso del espacio público por los reiterados incumplimientos de los requerimientos formulados.

Desde la conducción policial cuestionaron la intervención municipal y sostuvieron que una disposición local no podía condicionar el cumplimiento de las funciones de seguridad pública. El planteo también abrió una discusión sobre la jerarquía normativa y los límites de las atribuciones de los gobiernos municipales frente a las responsabilidades provinciales.

Lalo Stelatto, intendente de Posadas.

La Jefatura de Policía fundamentó su postura en la legislación provincial que regula la instalación de videocámaras y sistemas de captación de imágenes. El artículo 13 establece obligaciones para los propietarios de bienes afectados por esas instalaciones, quienes deben facilitar su colocación y mantenimiento, con las autorizaciones judiciales y las indemnizaciones que correspondieran.

Los cuestionamientos a la decisión municipal también apuntaron a que las cámaras habían sido adquiridas con fondos públicos, instaladas y mantenidas por personal especializado de la Dirección de Operaciones 911. Los dispositivos utilizan, además, postes pertenecientes a Energía de Misiones (EMSA), otro de los elementos que había formado parte de la discusión administrativa.

La pelea política entre Stelatto y Passalacqua

Más allá de las formalidades administrativas, el diputado vinculó directamente el episodio con las diferencias políticas entre el intendente y el gobernador Hugo Passalacqua. Según su interpretación, el conflicto escaló por el enfrentamiento entre ambos dirigentes y encontró en las cámaras de seguridad un nuevo escenario de disputa.

“Como el intendente está enojado con el gobernador, está buscando dónde tensar la cuerda, pero en el medio hay un tema sensible como la seguridad”, afirmó Arjol. De esa manera, insistió en que las diferencias entre las administraciones no debían afectar un servicio que consideraba fundamental para la población.

Lalo Stelatto y Hugo Passalacqua

El enfrentamiento tampoco es el primero entre ambas estructuras gubernamentales. Según informó el portal C6Digital, la Jefatura de Policía había reclamado formalmente a la Municipalidad una deuda cercana a los $2.300 millones. El monto corresponde a procedimientos, actuaciones y pericias de Policía Científica vinculadas con el Juzgado de Faltas, además de compromisos derivados de convenios por multas de tránsito.

La fuerza provincial también señaló que el personal municipal de Tránsito requiere con frecuencia la intervención del 911 para operativos y acontecimientos que superan su capacidad de respuesta. A su vez, aclaró que los servicios policiales adicionales se cumplen fuera del horario habitual de los efectivos y requierenuna remuneración específica.