Presupuesto porteño: Larreta y Pilar Ramírez calientan la previa con cruces por la urbanización de villas

La Libertad Avanza (LLA) volvió a arremeter contra las políticas de urbanización de villas en la ciudad de Buenos Aires y desató un fuerte cruce con el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta . La discusión sobre el éxito de los programas para financiar obras en barrios populares se da a pocas semanas de que comience el debate por el presupuesto en la Legislatura porteña .

El contrapunto comenzó en redes sociales luego de que Pilar Ramírez , presidenta del bloque libertario en el parlamento local, tildara de fracaso los planes de urbanización y asegurara que, durante 50 años, se estuvo "tirando la plata de los porteños". La respuesta del legislador de Confianza y Desarrollo y precandidato a alcalde en 2027 llegó apenas unas horas más tarde y apuntó en duros términos contra LLA.

"Los que necesitan un enemigo y apuntan contra los barrios populares dicen pavadas sin ningún sustento. Pero hay una pregunta que nunca contestan: ¿qué proponen? ¿Topadora? ¿Subirlo a un camión y mandarlos a otra provincia? ¿Dejar todo igual otros setenta años?", sostuvo Rodríguez Larreta y sentenció: "El silencio ahí no es casual: lo que piensan no lo pueden decir en voz alta".

Setenta años sin hacer absolutamente nada en los barrios populares de CABA. Setenta. Podríamos haber seguido la tradición de mirar para otro lado, que era lo que todos esperaban. Decidimos encarar el problema y avanzar. Urbanizar mejora todos los indicadores. Los del barrio y… https://t.co/eONEod02kl

En lugar de buscar bajar el tono a la discusión, la titular de LLA en la ciudad redobló la apuesta y aseguró que hay sectores que buscan "seguir administrando la pobreza". "Nosotros queremos discutir propiedad, inversión privada y menos Estado. Ustedes quieren seguir administrando la pobreza", afirmó en las redes sociales. Considera que hasta ahora se ha gastado "una fortuna para que las villas sigan siendo villas" y que se pretende mostrar el resultado como un "éxito planificado".

Ante las críticas de la legisladora, Rodríguez Larreta ratificó su defensa a los programas de urbanización y desafió a la dirigente libertaria a que explique cuál es la alternativa que impulsarían de llegar al Ejecutivo. "Son una máquina de vender humo", lanzó y aseguró que, en lugar de "repetir eslóganes" deberían enfocarse en el "hambre" y el endeudamiento que enfrentan las familias a nivel nacional. El exjefe de Gobierno volvía, así, sobre un tema que gana terreno en la agenda de la oposición y presiona al gobierno de Javier Milei rumbo a las elecciones de 2027.

Polémica en la ciudad de Buenos Aires

A la discusión por el desarrollo de las políticas de vivienda se sumaron también dos exfuncionarias de Rodríguez Larreta. La exministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, argumentó que los planes de urbanización generaron mejoras concretas en la calidad de vida de quienes viven en los barrios con una baja del delito, creación de escuelas y obras para prevenir inundaciones.

"Reducir este trabajo a 'gastamos 500 millones y sigue siendo una villa' es no tener idea de lo que implica hacer gestión", aseguró en referencia a las críticas por la inversión detrás del proyecto de integración del Barrio 31 de Retiro.

Acá Larreta nos muestra el problema: hicieron del fracaso una política de Estado.



Gastaron una fortuna para que las villas sigan siendo villas y ahora nos explican que fue un éxito planificado.



Nosotros queremos discutir propiedad, inversión privada y menos Estado. Ustedes… https://t.co/pSAY5gZQNV — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) September 17, 2026

En tanto, Guadalupe Tagliaferri, quien lideró la cartera de Desarrollo Humano durante la primera gestión de Rodríguez Larreta y hoy ejerce como legisladora porteña en el bloque Confianza y Desarrollo, marcó contradicciones en el discurso de Ramírez, quien la semana pasada compartió un video en sus redes sociales cuestionando el "abandono" de las comunas 4, 8 y 9.

"Integrar un barrio no es sólo levantar la basura, es que nadie viva en una casa precaria", dijo en relación a las críticas de la dirigente de LLA por la existencia de "basurales a cielo abierto" en el sur de la ciudad.

Dos modelos enfrentados

La discusión entre ambos dirigentes se da a pocas semanas de que se empiece a discutir en la Legislatura porteña el proyecto de presupuesto 2027 en el que se expondrá el plan de inversión del gobierno macrista para el próximo año. El debate venidero volverá a dejar en evidencia las tensiones entre los bloques para definir qué áreas reciben mayores partidas y dónde se realizan recortes. De fondo, estará la discusión respecto de cuáles son las prioridades de la administración local y qué foco se buscará imprimirle a las políticas de vivienda.

El exalcalde había hecho de la urbanización de los barrios populares una prioridad. Durante sus ocho años de gestión, avanzó con los procesos de integración sociourbana de ocho villas, entre ellas el barrio 31 en Retiro, el barrio Rodrigo Bueno en Costanera Sur y el barrio Fraga en Chacarita.

Jorge Macri confirmó a principios de año que no continuaría con los programas de urbanización de villas en la ciudad

Esa política encontró un freno en la administración de su sucesor, Jorge Macri, quien, en enero, confirmó la suspensión de los proyectos para construir viviendas en los asentamientos de la ciudad y aseguró que se enfocaría en facilitar el acceso a la vivienda para las "más de 800.000 personas que eternamente pagaron alquiler". El viraje en la política habitacional porteña es un factor que pesó en el distanciamiento entre Rodríguez Larreta y el alcalde porteño.

Ahora, LLA busca ir más allá. En marzo, el legislador Nicolás Pakgokz, cercano a Ramírez, presentó un proyecto en la Legislatura para avanzar con el cierre del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo que se encarga de llevar adelante la política habitacional del distrito y ejecutar los planes de integración sociourbana. El proyecto señalaba que la mayor parte del presupuesto del IVC se destina a financiar su propia estructura y gastos operativos y solo una proporción minoritaria se utiliza para conceder créditos para el acceso a la vivienda.

La propuesta de LLA aún no consiguió avances significativos en la Legislatura. Fue girada a la comisión de Vivienda, pero aún no hay proyecciones de que vaya a tratarse en el recinto en el corto plazo. Como contrapartida al cierre del IVC, LLA promueve que se fortalezcan las líneas de crédito en el terruño de los Macri. Buscan minimizar así el rol del Estado y apuntalar las tareas de entidades financieras como el Banco Ciudad.