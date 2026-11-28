El intendente de San Francisco Damián Bernarte fijó tres verticales en el Presupuesto 2027, año en el que buscará su reelección: austeridad, con una proyección por debajo de la inflación interanual (33%); responsabilidad fiscal y alivio tributario con impacto directo en el bolsillo de los vecinos del este de Córdoba .

De esta forma, sigue los pasos del gobernador Martín Llaryora . Bernate considera clave el presente complejo de la ciudadanía. La pauta anual combina contención social en salud, seguridad y educación, y medidas de fomento al sector productivo. Los intendentes peronistas también jugarán un rol clave en la estrategia de contrastes que busca el cordobesismo con el gobierno de Javier Milei .

El secretario de Economía Juan Carlos Sola no solo dio algunos detalles de la iniciativa que se debatirá durante los próximos días en el Concejo Deliberante, sino que hizo fuertes cuestionamientos a la política económica nacional.

“Con este presupuesto buscamos equilibrio fiscal, no como la Nación que habla de superávit, pero no cumple lo que tiene que cumplir”, dijo al abrir la presentación. Luego, el funcionario reclamó una distribución más justa y federal de los partidas nacionales.

El proyecto contempla un incremento del 27,53%, ubicándose por debajo de la inflación interanual del 33% y de los incrementos presupuestarios de otras ciudades similares.

En este aspecto, Sola recordó que Milei hace un año atrás había proyectado una inflación anual del 10%, ya desactualizada. “Nosotros tomamos nuestras previsiones, si hubiésemos tenido en cuenta esa cifra se hubiera complicada la situación”, apuntó. Luego trató de irresponsable al equipo económico liderado por Toto Caputo.

El texto propone destinar mayores recursos a seguridad y prevención urbana, salud pública, abordaje integral de las adicciones y ayuda social.

Juan Carlos Sola encabezó la presentación de los lineamientos del Presupuesto 2027 de la ciudad de San Francisco

Por ejemplo, en materia de seguridad se buscará profundizar el trabajo que viene realizando la Municipalidad mediante el fortalecimiento de la Guardia Urbana Local, el Centro de Monitoreo y el sistema de videovigilancia, con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

En salud pública, frente a la discontinuidad de determinados programas nacionales y las crecientes demandas de atención, el objetivo es fortalecer las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y la atención sanitaria.

Se contempla destinar mayores recursos al abordaje integral de las adicciones, desde la prevención hasta la atención y el acompañamiento de las personas y sus familias. También se prevé fortalecer las partidas destinadas a la ayuda social y continuar acompañando al entramado institucional, social y educativo de la ciudad.

En qué consiste el alivio tributario que propone Damián Bernarte

El diseño presupuestario contempla un nuevo beneficio para la tasa que incide sobre los inmuebles, consistente en un descuento de hasta el 25%, según la categoría. Entre los ya vigentes, se propone mantener aquellos que permiten acceder a descuentos acumulados de hasta un 55% en el pago anual de contado.

El proyecto también marca la continuidad de las políticas de beneficios y exenciones destinadas a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas e instituciones, entre otros sectores.

Asimismo, se propone una reducción del 10% en la tasa básica del servicio de agua potable, tomando como referencia el importe de la última cuota de 2026.

Damián Bernarte sigue los pasos de Martín Llaryora en San Francisco al momento de arma el presupuesto.

También se implementará una nueva modalidad de facturación para los grandes consumidores mediante un cargo fijo y un cargo variable en función del consumo real registrado a través de los medidores. La propuesta también contempla la continuidad de todos los beneficios para las industrias radicadas en el Parque Industrial, así como de las exenciones destinadas a promover la radicación de nuevas empresas e incentivar las inversiones en San Francisco.

La disminución de la sobretasa polémica

En otro apartado, se propone una reducción del 50% en el Fondo para Obras y Servicios Públicos (FOSP) para las empresas y comercios locales. Se trata de un pedido de muchos años por parte del Centro Empresarial y de Servicios (CES).

Este fondo es una sobretasa, polémica debido a su extensión el tiempo, que se cobra en las facturas de servicios públicos en San Francisco. Fue creada originalmente para afrontar el déficit financiero del municipio durante la primera intendencia de Llaryora (2007-2011) en San Francisco.

#Córdoba El radicalismo provincial eligió a San Francisco, como epicentro de campaña en el final de este 2026



Con acusaciones hacia la gestión de Damián Bernarte, que el entorno del intendente cordobesista consideran que "están flojas de papeles"



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Se aplica en boletas de comercio e industria, que ahora pasará del 10% al 5%. También en tasas inmobiliarias, cementerio, agua y cloacas. Inicialmente incluyó el gas natural, pero desde 2018 se eliminó de ese servicio específico. Para el vecino común implica un 15% más en las boletas.

Continuidad de obras en marcha

El secretario de Economía explicó que queda garantizada la continuidad de las obras, el cumplimiento de los compromisos asumidos y las inversiones necesarias para mantener y mejorar la infraestructura de San Francisco. Entre ellas, infraestructura cloacal, redes de agua y gas, el mantenimiento de calles y el alumbrado público.

“Estamos en un escenario de crecientes responsabilidades para los gobiernos locales”, destacó Sola, quien este viernes presentará el proyecto en su totalidad a los concejales del oficialismo y la oposición.