Las escoltas PRO de Passerini y De Loredo juegan su propia interna con bajo perfil

Mientras Passerini y sus alfiles recorren aquellas seccionales donde el cordobesismo recogió una buena adhesión, intentando incrementar la participación del electorado (calculada en un escaso 62% en esos barrios), el exintendente de La Carlota apunta a la “reconversión” de opiniones consideradas “refractarias” en primera instancia.

Exlegislador y exprecandidato a intendente por JxC, Pretto asegura conocer a la masa de votantes a quienes hasta hace dos meses interpelaba para convencerla sobre la necesidad de un cambio de signo en la gestión municipal. En especial, aquellos que vieven en zonas donde, por características socioeconómicas, prevén un masivo respaldo a De Loredo.

En charlas "mano a mano", remarca los potenciales beneficios de la continuidad de la gestión Llaryora, basada en la gestión propiamente dicha, la realización de obra pública de impacto y la recuperación de espacios públicos. "Todo se hace más fácil porque nos conocen y porque podemos demostrar lo que hacemos", dice el aspirante a la viceintendencia.

En diálogo con Letra P, el dirigente que iniciara en la UceDe remarca también que en el trabajo territorial se constata un homogéneo apoyo a la candidatura de Passerini, desbaratando los rumores sobre retaceos y especulaciones.

En ese marco, Pretto asegura conocer también los engranajes de una alianza cordobesista que ya integrara en las décadas precedentes, antes de la conformación del PRO en Córdoba. Por ello, confía en su continuidad en un proyecto de "partido cordobés" que lo ilusiona más allá de las palabras.

"Me tratan mejor y con más respeto que en Juntos por el Cambio. Estamos un paso adelante. Hay menos prejuicios, la construcción es real. Algunos me dicen que debo pedir perdón, pero son ellos los que me deberían pedir perdón por no darme bola por tanto tiempo. No pueden hablar de traición si ni siquiera me tenían en cuenta", dispara.

Apoyo nacional

Soher el Sukaria, su par en la fórmula cambiemista, es una de las aludidas por las palabras del exlegislador provincial. La mención resucita una interna partidaria de vieja data que se profundizó con la confección de las listas provinciales de 2019, que dinamitó a la alianza local, pero también una relación sólida entre socios fundadores de la fuerza en la provincia.

Sin desatender los discursos que fustigan el paso de Pretto al oficialismo provincial, la diputada concentra sus acciones en mostrarse como el complemento necesario de un De Loredo que, en videos y carteles proselitistas, se muestra solo y sin otras referencias.

Su entorno remarca que el perfil bajo de la dirigente amarilla encaja con el rictus, a veces avasallante, del jefe del bloque Evolución en la Cámara de Diputados. "La competitividad de la fórmula está dada por la complementariedad entre ambos protagonistas. Ella tiene claro su aporte y se adaptó a lo que se definió en campaña", explican.

Con ese marco, El Sukaria enfoca su energía en acciones que considera "estratégicas" para la campaña: recorridas por las seccionales y la profundización de vínculos institucionales que ha desarrollado por más de una década tanto a nivel empresarial como, por ejemplo, en las colectividades con sede en la ciudad.

También organiza y canaliza los apoyos y sugerencias que llegan de las principales figuras nacionales del partido amarillo, a quienes tributa un sólido aval, por encima de las internas. En especial, al ala halcón, hoy por hoy afianzada en las encuestas previas a las PASO para definición de candidaturas nacionales.

"Se ha convertido en los ojos de Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la campaña. Es el contacto directo, muchas veces, de ellos con Rodrigo, quien le consulta mucho, porque ella siempre está", rubrican en su entorno. Vaya como ejemplo la reciente cena de recaudación de fondos para la campaña, de la que participó el expresidente.

Desde tal lugar, El Sukaria se proyecta como referencia ineludible para la renovación de la dirigencia en el circuito mimado del PRO. También, como sólido mojón para la presencia amarilla en una alianza siempre cruzada por recelos con la UCR, el socio mayoritario.

"Es socia de la campaña y comparte su desarrollo. Acá no hay una situación forzada, como la que se dio con el salto de Javier. Ella habla con Rodrigo sobre la ciudad, con una visión compartida, desde 2017", sentencian en el equipo de la diputada.