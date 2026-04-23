Maximiliano Pullaro sube a Central y Newell's a la movida del año en Rosario con $820 millones para obras

En el marco de los Juegos Suramericanos que se realizarán en Santa Fe , Maximiliano Pullaro encontró una veta para congraciarse con los clubes más grandes de Rosario . La Casa Gris desembolsará más de US$3,3 millones en 13 clubes de las ciudades más grandes de la provincia, con Central y Newell’s a la cabeza.

Los aportes que realizará el gobierno santafesino son para obras de infraestructura, ya que se trata de clubes cuyas instalaciones serán sedes o servirán a los Juegos Suramericanos , que se disputarán del 12 al 26 de septiembre. Son siete instituciones de Rosario y seis de Santa Fe que albergarán no sólo disciplinas deportivas, sino también entrenamientos de las delegaciones de los 15 países participantes.

Lógicamente, Rosario Central y Newell’s se llevan las luces a pesar de no ser los clubes más beneficiados. El club del Parque Independencia pondrá a disposición su estadio para el fútbol masculino y su estadio cubierto como una de las locaciones indoor. En principio, la Lepra recibirá $370 millones para renovar el techo, los vestuarios, las butacas y los baños del cubierto, aunque analizan también la construcción de dos canchas de césped sintético.

Por su parte, a pesar de no ser sede oficial, Central también se llevará un aporte de $450 millones. La idea es que con ese monto se construya un gimnasio cubierto en un predio que el Canalla posee en la zona del Cruce Alberdi , en Rosario , donde proyecta un polo deportivo y de captación de fútbol infantil. Ese gimnasio se utilizará como centro de entrenamiento para las delegaciones. No está definido aún que el club de Arroyito no sea sede: está abierta la posibilidad de que preste alguna de sus canchas -no su estadio- para el fútbol masculino.

En el caso de Newell’s , es el primer gesto claro de apoyo de la Casa Gris al gobierno de Ignacio Boero , que ganó las elecciones a finales del año pasado. Ese armado estuvo bendecido por Pablo Javkin y por Pullaro vía su ministro de Educación, José Goity , muy activo en la política interna del club. Sin embargo, la comisión directiva arrancó con el pie izquierdo en lo futbolístico y eso repercutió en una temprana crisis en el ámbito directivo. Incluso existieron críticas internas por operativos policiales en partidos de la Lepra que terminaron en caos incluso con el buen vínculo entre Boero y Pullaro.

BoeroPullaro Maximiliano Pullaro e Ignacio Boero.

En el caso de Central, la cuestión pasa más por el plano personal. El Canalla decidió no prestar su estadio para los Suramericanos en pos de cuidar el césped de cara a los compromisos internacionales del primer equipo -por eso la contraoferta de utilizar la cancha de Arroyo Seco, que suele utilizar la reserva-. Sin embargo, varios dirigentes tienen un vínculo de antaño con Carolina Cristinziano, vicepresidenta del club y pareja del presidente Gonzalo Belloso. Cristinziano y Pullaro, por ejemplo, se conocieron en los pasillos de la carrera de Ciencia Política, cuando estudiaban juntos.

Los otros clubes beneficiados por Maximiliano Pullaro

Detrás de los flashes, hay otros clubes rosarinos que se llevan jugosas sumas para obras en sus instalaciones. En Rosario, el más beneficiado será Provincial, que recibirá casi mil millones tanto para su estadio cubierto como para su gimnasio. Le sigue el Jockey Club, que percibirá $840 millones para acondicionar su pista de equitación. Gimnasia y Esgrima de Rosario quedó tercero en el ranking, con casi $750 millones, para su cancha de pelota vasca; seguido por los $500 millones para la cancha del Rosario Golf Club y los $200 millones para el Club Atlético del Rosario, donde se jugará al cricket.

PullaroSuramericanos Maximiliano Pullaro, en la presentación de los Juegos Suramericanos.

En Santa Fe, el más beneficiado fue Yacht Club, con $329 millones, ya que servirá como sede de actividades náuticas, al igual que Regatas -$107 millones-, El Quillá -casi $100 millones- y Náutico Sur -$66.5 millones-. Los desembolsos más chicos se los llevarán los clubes Azopardo, que percibirá $20 millones, y Belgrano, que se quedará con $30 millones.

El plan resurgir Rosario

Detrás de la inversión necesaria para los Juegos Suramericanos, asoma la apuesta de Pullaro en su plan de cambiarle la cara a la provincia y, especialmente, a Rosario tras los años en los que fue una habitué de la sección policiales de los diarios. Es lo que el gobernador llama "segunda etapa" para la ciudad. La primera fue bajar los alarmantes niveles de violencia. Ahora, va por grandes obras que, además de mejorar la conectividad y la movilidad, mejoren la imagen que la tercera urbe del país le ofrece a la Argentina. Por eso, el slogan que ante cada gran evento se repite desde el oficialismo: "Volvió Rosario".

En ese plan se inscriben varios proyectos que tienen que ver con los Suramericanos -como la construcción del Centro Acuático Provincial o la Arena Rural, que luego servirá para atraer espectáculos a la ciudad- y otros que no. Allí, por ejemplo, figura la construcción del Parque de la Cabecera, justo debajo del Puente Rosario-Victoria, en donde se planea un desarrollo de 35 hectáreas con viviendas, oficinas, comercios, escuelas y el viejo proyecto socialista del Puerto de la Música; la repavimentación de la pista del Aeropuerto; y la boulevarización de la Av. Jorge Newbery.