Operación Dante Gebel: incursión en Argentina y construcción de una candidatura outsider

El viernes, Dante Gebel deja la Argentina sin confirmar su candidatura presidencial para 2027 y sin dar más señales que las estrictamente calculadas. Detrás queda una semana en que se reunió con la CGT , con Martín Llaryora y con empresarios, y en la que pasó por medios nacionales para instalar su nombre más allá del mundo evangélico.

Gebel aterrizó el lunes desde Los Ángeles con una agenda cerrada y vuelve a Estados Unidos después de una semana que su entorno aprovechó al máximo. El calendario de sus giras internacionales lo mantendrá lejos del país hasta noviembre, lo que convertía esta ventana en la única oportunidad concreta de avanzar en la instalación de su imagen como un outsider de la política y en la construcción de Consolidación Argentina, el espacio que impulsa la candidatura del pastor, que ahora dice no ser pastor.

El eje de la visita pasó por dos reuniones que no tuvieron foto ni registro público pero que concentraron la densidad política de la semana. La primera fue en la sede de la UOCRA, donde se sentó con parte de la conducción de la CGT. La segunda, con el gobernador Llaryora, en un encuentro de treinta minutos en un hotel porteño. Como contó Yanina Passero en Letra P , no estaba en la agenda de ninguno de los dos y terminó con una promesa concreta: Gebel sugirió el desembarco de su fundación en Córdoba y Llaryora dijo que sí.

La lógica del gobernador cordobés para sentarse con Gebel tiene historia propia. Un partido nacional como el que Gebel podría aportar le resulta útil a un cordobesismo que, por decisión propia, no participa de la estructura formal del PJ. El peronismo cordobés construyó poder sumando espacios opositores: José Manuel de la Sota lo hizo con la Ucedé en 1999, Juan Schiaretti con una docena de partidos en 2025 y Llaryora con su compañera de fórmula radical, la intendenta Myrian Prunotto.

Rosca con la CGT

En tanto, el grueso de la conducción de la CGT mira hacia Axel Kicillof de cara a 2027, pero hay una franja de la central que ve con entusiasmo la figura de Gebel. En la reunión de la UOCRA estuvieron Jorge Sola, Cristian Jerónimo, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Pablo Flores y Nahuel Chancel, más la ex diputada Graciela Camaño, según trascendió.

dante gebel ferrari

En privado, Gebel les bajó un mensaje a los dirigentes sindicales para que no lo "ubiquen" en el peronismo ni lo intenten involucrar en ningún escenario de internas. "Si bajo a la cancha es con mi propio equipo y sin negociar la cabeza", dijo. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, fue quien tendió los puentes: acercó a Néstor Segovia y tiene vínculo directo con Jerónimo, que participó de actividades de Consolidación Argentina.

El raid mediático del pastor

Mientras las reuniones sin foto ordenaban el mapa político, Gebel desplegó el otro frente de la operación: el mediático. Pasó por el programa de Luis Novaresio en A24, por Radio Mitre con Eduardo Feinmann y por Gelatina, el stream de Pedro Rosemblat. La lógica fue intentar contrarrestar uno de sus flancos débiles: el bajo nivel de conocimiento. Gebel llena estadios en el mundo evangélico pero es un nombre opaco para buena parte del electorado argentino. Sin embargo, en su entrevista con Novaresio, surgió una novedad: Gebel, que hasta acá se promocionó como pastor dijo que, en realidad, no es pastor. "Me defino comunicador", apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/2047320728006021629&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO A24 | DANTE GEBEL EN ENTREVISTA CON LUIS NOVARESIO



"No soy pastor, me defino comunicador".



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En los tres medios desplegó el mismo libreto. Se presentó como "comunicador de valores", no como pastor ("cuando me dicen 'pastor' es para bajarme el precio", dijo), marcó distancia de Javier Milei y de Cristina Fernández de Kirchner por igual, aseguró que no conoce a Sergio Massa y descartó cualquier vínculo con el peronismo: "No tengo nada que ver con el peronismo. No trabajaría dentro del peronismo". Esa construcción de equidistante y ajeno a la casta política ya tuvo un primer tropezón en las redes. Este jueves, circuló un video de 2020 que se viralizó esta semana y lo muestra diciendo "yo fui, soy y moriré siendo el pastor de los jóvenes." Apenas pisó el barro de la política, le sacaron el archivo.

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El hombre que opera como arquitecto de todo parece ser Brey. El sindicalista de Aeronavegantes es el principal armador del proyecto desde su nacimiento y esta semana revalidó ese rol. Su vínculo con Gebel no es solo político: pasa por Daniel Darling, CEO de la River Church y padrino del gremialista, quien hace años insiste en que el pastor (o comunicador de valores) tiene que dar el salto a la política.

Movimientos hacia Consolidación Argentina

El armado que Brey impulsa ya muestra señales de derrame federal. En la provincia de Buenos Aires, dos concejales ex La Libertad Avanza se pasaron a Consolidación Argentina: Patricia Heltner en Mar Chiquita, que dijo sentirse "decepcionada, defraudada y estafada" por el partido de los Milei, y Luis Vivas en Villa Gesell. En Río Negro, Ariel Rivero -candidato a gobernador por LLA en 2023- se acerca al espacio a través de Eugenio Casielles que lo metió al armado libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2047344752228737430?s=20&partner=&hide_thread=false ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA Gebel y Llaryora mantuvieron un encuentro ¿casual? en Buenos Aires



Conveniencias mutuas y gestiones por la River Church



El off the record



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En el peronismo hay quienes miran ese movimiento con escepticismo. La lectura que circula en algunos sectores del espacio es que Gebel no mueve la aguja y que, cuando meta las patas en el barro, la grieta lo va a tragar. No es una posición unánime, pero es una señal de que el candidato que todavía no se llama candidato ya genera reacciones en el espacio que debería ser su aliado natural.



"Me apuran para que me defina si soy o no candidato. Yo me voy a tomar el tiempo que me tenga que tomar; me falta que el equipo se termine de consolidar. Teniendo un buen equipo, yo me animo, y después no hay rivales chicos".





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La definición formal llegará después del Mundial de fútbol. Para entonces, el espacio debería tener listo el plan de gobierno que Gebel les pidió a sus armadores como condición para dar el paso. Si acepta, lo más probable es que encabece un acto en el estadio de River, donde ya lo hizo en otras oportunidades.