Javier Milei cae en imagen y analistas alertan: con bolsillos flacos, la reelección se desinfla

Distintos análisis que circulan entre el Círculo Rojo coinciden en que la economía estancada, la pérdida de empleo registrado y el aumento del rechazo social complican el escenario político para Javier Milei . La falta de derrame de sectores dinámicos y el deterioro de la legitimidad condicionan la capacidad del Gobierno para sostener reformas y mejorar sus expectativas electorales.

Algo de eso se plasmó en la Argentina Week , el mes pasado, y en informes de Wall Street que prefieren esperar a que pasen las elecciones para definir si invertirán o no en el país. Toto Caputo recogió esa inquietud cuando le dijo a Luis Majul que las presidenciales serán "un paseo".

Un informe de la consultora LCG plantea que el escenario actual se explica por la interdependencia entre tres variables: expectativas económicas, legitimidad social y articulación política.

Según el documento, estos tres factores se retroalimentaron durante 2024, pero comenzaron a deteriorarse en 2025. “La economía se estancó desde febrero de 2025, la inflación dejó de bajar y la legitimidad comenzó a erosionarse con menor empleo y un optimismo deshilachado”, señala el reporte.

LCG sostiene que, tras una breve recuperación posterior a las elecciones, el segundo trimestre de 2026 encuentra a estas variables nuevamente debilitadas, con interrogantes que condicionan el escenario futuro, con las elecciones presidenciales en 2027.

Una economía dual que no genera empleo

El análisis de LCG describe una “dinámica económica dual”, en la que los sectores que generan divisas —como hidrocarburos, minería y agro— crecen, pero no logran traccionar al resto de la economía.

“El sesgo anti-empleo de este mix puede erosionar todavía más la legitimidad”, advierte la consultora. En ese sentido, señala que la falta de derrame hacia sectores intensivos en mano de obra limita el impacto macroeconómico.

Los datos ilustran esta disparidad. En los últimos 12 meses se crearon 7500 empleos registrados en Neuquén, Río Negro y San Juan, mientras que en el resto del país se perdieron 100.000 puestos formales, según LCG.

Caída del empleo: los números de la gestión

El deterioro del mercado laboral fue presentado por el economista Christian Buteler, quien detalló la evolución del empleo registrado durante la actual gestión.

De acuerdo con sus datos, “se perdieron 187.766 empleos registrados”, con caídas en casi todos los segmentos. Asalariados privados: -194.116; Asalariados públicos: -71.883; Casas particulares: -29.069; Autónomos: -4.982; Monotributo: +112.284.

El incremento en monotributistas no compensa la caída del empleo asalariado, según la serie difundida por el economista.

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El director de la consultora C-P, Federico Pastrana, señaló en el informe de Empleo e Ingresos que "en marzo los salarios negociados en los convenios mostraron una nueva caída real. La paritaria de Comercio influencia el promedio hacia abajo (el promedio de paritarias es 1,4%, sin contar Comercio, 2,2%). Aún con una aceleración nominal y una generalización de la adopción de sumas fijas, los salarios siguen quedando por debajo de la inflación, lo cual se refleja en todos los indicadores salariales (IS INDEC, SIPA y Convenios)".

En tanto, la consultora EcoGo señaló en su monitor semanal que "la coyuntura laboral actual revela una fragmentación profunda donde el crecimiento de la actividad ya no garantiza, por sí solo, la creación de puestos de trabajo registrado. El caso de la intermediación financiera es el ejemplo más paradigmático de esta divergencia: mientras el sector experimenta una expansión en términos de volumen de negocio (con una variación del 25% desde noviembre del 2023 ), su nómina de personal continúa contrayéndose de forma sostenida (- 5,3 miles de empleados desde noviembre del 20 23), alcanzando niveles que no se veían desde hace más de una década".

Ajuste y desaprobación en alza

El deterioro de los indicadores macroeconómicos llega a los reportes destinados al sector financiero. Un informe de la firma Adcap advirtió sobre el impacto social de la política económica en la opinión pública. “El aumento en la desaprobación de las políticas económicas de Milei ya aparece en las encuestas”, señala el equipo de Research. Y continúa: “Si el Gobierno no logra reactivar la actividad, la desinflación por sí sola podría no ser suficiente para mejorar su posición”.

El documento indica que, si bien se implementaron medidas como la reducción de encajes, el ajuste monetario avanza más lento de lo esperado porque “el Gobierno aún no ha ganado la batalla contra la inflación”. En ese contexto, no se prevé una baja significativa de las tasas en el corto plazo.

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En este sentido, EcoGo planteó también que "en marzo, la caída en los gastos alcanzó a 5,8% interanual en términos reales y acumula en lo que va del año una caída de 5%. El ajuste sigue recayendo en prestaciones sociales, subsidios económicos , transferencias a provincias y gastos de capital. Sin embargo, el propio informe del FMI advierte que el margen para profundizar estos recortes es limitado, ya que la debilidad de la demanda interna comienza a retroalimentar la caída de la recaudación, planteando un riesgo de círculo vicioso para la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el corto plazo".

Legitimidad en retroceso y tensiones políticas

LCG vincula directamente el deterioro económico con la caída de la legitimidad social. El informe sostiene que, sin una recuperación del empleo y la actividad en sectores intensivos en mano de obra, la mejora inflacionaria no alcanza.

“La única opción de recuperar una centralidad virtuosa sería con una recuperación de la actividad y el empleo”, señala la consultora.

Además, advierte que el actual esquema cambiario genera estabilidad por un lado, pero presión sobre empresas por otro, lo que también impacta en el tejido productivo, con efectos contradictorios.

En la misma línea, el director ejecutivo de Cippec y ex diputado del PRO, Luciano Laspina, planteó la necesidad de acuerdos básicos en la última gala del think tank, con el lema "crecer o crecer".

Impacto en el escenario electoral y la dinámica política

El deterioro social tiene consecuencias políticas concretas. Según LCG, la caída de la imagen del Gobierno y el malestar económico afectan la disposición de los sectores “dialoguistas” a acompañar iniciativas oficiales.

Fila del hambre Capital Humano (7).jpg La eliminación de los subsidios sociales impulsó el regreso de la protesta a las calles. NA - Juan Vargas

“Las iniciativas reformistas en el Congreso pueden ahogarse”, indica el informe, que también advierte sobre una mayor incertidumbre de cara a las elecciones de 2027.

En este contexto, la consultora plantea interrogantes sobre la reacción social frente a un estancamiento prolongado: “¿Cuánto sancionará la sociedad a la actual gestión por la caída del empleo y las ventas?”

Más incertidumbre económica y financiera

El informe concluyó que la incertidumbre política retroalimenta la dinámica económica negativa. Por caso, el riesgo país en niveles aún elevados para generar el apetito de inversores extranjeros, un menor impulso inversor y dificultades para avanzar con reformas estructurales, planteó la consultora.

“La pregunta clave se relaciona con la capacidad de derrame de los pocos sectores productivos vigorosos hacia el resto”, sostuvo LCG.

Si ese proceso no se materializa, el escenario más probable, según el documento, es el de una economía estancada, con mayores tensiones sociales y políticas.