Perdido en su laberinto, Javier Milei convierte a la Casa Rosada en un búnker de guerra

La decisión de Javier Milei de prohibir el ingreso de la prensa a la Casa Rosada , conocida en la mañana de este jueves, confirma el diagnóstico de un gobierno perdido en su propio laberinto que, entrado en pánico, convierte al palacio de Balcarce 50 en búnker de guerra, con el periodismo como principal enemigo designado.

A través de Javier Lanari , quien oficia de vocero ante el silencio de Manuel Adorni , el Gobierno explicó los motivos de la decisión. "Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional...", posteó el funcionario en Twitter.

Bastó un posteo dentro de la profusa obra tuitera presidencial para que quedara expuesto hasta qué punto el Presidente está desorientado. A las 15:43 de este miércoles, decidió aferrarse a un informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) para gritar, con las mayúsculas de rigor, su verdad al mundo: la economía va viento en popa y lo único que la tira para abajo son las expectativas negativas fomentadas por las "basuras mediáticas" que constituyen el 95% del periodismo argentino.

Confiado en que lo que le resultó alguna vez –gritar, actuar furia, victimizarse y, sobre todo, designar chivos expiatorios– es una receta eternamente eficaz, desde hace días no deja de achacarle al periodismo la suma de todos sus males.

Ese tuit debocado resulta revelador por doble vía: por un lado, el Índice líder de la UTDT no dice todo lo que Milei supone; por el otro, exactamente 17 minutos después de esa publicación, el propio INDEC, intervenido y todo, volvió a exponer el estado comatoso de la economía real con la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), anticipo de los datos de PBI.

Pronóstico de mal tiempo para la economía de Javier Milei

El Índice líder, diseñado para anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, arrojó en marzo un avance del 0,83% respecto del de febrero. Sin embargo, en términos interanuales expresa una caída de 2,91%, agravada por el ítem más negativo: el Índice de Confianza del Consumidor. Esa es la culpa que el Presidente le atribuye a la prensa que cuestiona sus políticas, a la que ya no quiere husmeando en su búnker de Balcarce 50.

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"De las diez series que componen el Índice líder, seis presentan variaciones positivas significativas: precio Despachos de cemento, los Índices Bursátiles en términos reales, los Índices de Producción de minerales no metálicos y siderurgia y el precio FOB de la soja", dice el trabajo. Fuera de la actividad cementera y la siderurgia, que rebotan desde el décimo círculo del infierno, no hay nada que no se sepa: zafan las actividades financieras, la minería y la soja.

En tanto, en base a datos más viejos, los de febrero, el EMAE confirmó el drama que se percibe en todos lados salvo en los despachos de Milei en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos. La actividad de ese mes retrocedió 2,6% respecto de enero y 2,1% en el último año.

El detalle no sorprende: el crecimiento de las actividades primarias y extractivas impide que el promedio sea todavía peor, y la industria sufre una carnicería que el INDEC cifró en una caída del 8,7% interanual.

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Los analistas esperan que el EMAE de marzo traiga una mejora, siempre en base a lo que aporten las actividades primarias y, sobre todo, porque la base de comparación de igual mes de 2025 es muy baja.

Sin embargo, volviendo al Índice líder de la Di Tella, "la probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos meses se ubica en 85%".

Las gallinas vuelan muy bajito, igual que la economía de Milei, que, según el indicador que tanto lo alentó, se encaminaría a una recesión este mismo año.

Captura de pantalla 2026-04-22 a la(s) 6.57.42p.m. Fuente: Centro de Investigación en Finanzas, UTDT.

Es la economía, Javier Milei

El problema del Gobierno es que la realidad no se adecúa a sus dogmas, ni en lo productivo ni en lo inflacionario.

El pensamiento de Milei, el del ajuste perpetuo y la licuación intencional de los ingresos populares, atrasa unos 90 años: ni se dio por enterado de que hubo algo como una Gran Depresión desde 1929 y de que, en esos contextos, la ortodoxia agrava el problema al eternizar los ciclos bajistas. En su insuficiencia, ese ideario ajusta cada vez más abajo para recrear un superávit fiscal que, si Toto Caputo no convirtiera gastos devengados en falta de pago y deuda flotante, sería en verdad un déficit.

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Es la política, Javier Milei

La falta oficial de respuestas no se limita a lo económico, sino que se extiende a lo político.

La sociedad Milei Hermanos se beneficia por la eficacia del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi para pisar la investigación del Libragate, una pistola humeante en la que abundan elementos para, al menos, citar a declaración indagatoria y eventualmente procesar al Presidente y a Karina Milei.

Algo similar puede decirse de la causa sobre los presuntos retornos, desvíos de dinero y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ventilados en los audios de Diego Spagnuolo y en la alusión al "3% para Karina".

Mientras, como si alguien desde el Círculo Rojo hubiese decidido lanzar una advertencia sobre un futuro posible para Milei Hermanos, la que sí avanza velozmente es la causa que investiga el aparente enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.

Justo cuando el ala karinista del Gobierno se ilusionaba con que ya había pasado lo peor, se supo este jueves que el hijo de una de las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito al funcionario y le prestaron para ello 200.000 dólares sin intereses, declaró haber pactado con el jefe de Gabinete un pago extra de 65.000 dólares. De palabra y sin declarar a la ARCA.

Lo de Adorni ya es insalvablemente impresentable, lo mismo que la porfía de la secretaria general de la Presidencia y de su hermano en no soltarle la mano. Ya no le sirven ni las fotos armadas con funcionarios que, aun sonriendo a su lado, protegen sus bolsillos con las manos, como si necesitaran aventar un peligro.

720 Selfie y scrum. Manuel Adorni y la plana mayor del Gobierno. Salven al vocero.

El clima económico, que experimentaría en el trimestre de la soja una mejoría probablemente imperceptible para el común de los mortales y que podría cortarse más adelante, se suma así a la acumulación de escándalos para resumirse en niveles de rechazo popular crecientes.

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Desventuras de un presidente antiliberal

La insistencia de Milei en sus recetas económicas y en la protección de gente severamente sospechada no parece que vaya a solucionar sus consecuencias con los insultos al periodismo.

Sebastián Lacunza contó en ElDiarioAr la historia de "dos reuniones turbulentas" en las que Milei le exigió a Fernán Saguier, director de La Nación, el despido de los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Florencia Donovan, Jorge Fernández Díaz y Joaquín Morales Solá.

Aunque el Gobierno no cesa en su acoso judicial, los magistrados no dejan de desestimar, por inexistencia de delito, las denuncias con las que se pretende taparles la boca a varios colegas.

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Casa Militar de @JMilei denunció penalmente a los “periodistas” mercenarios Luciana Geuna e Ignacio Salerno de TN, por hacer espionaje en la Casa Rosada con lentes con cámaras y pasar las grabaciones en su programa. pic.twitter.com/XhDN5AWnnf — El Decreto Media (@ElDecretoMedia) April 22, 2026

¿A quién convence a esta altura el Presidente con el sonsonete pavote de "NO$ALP-Ensobrados-Delincuentes-BasurasInmnundasAsquerosasYRepugnantes"?

En este contexto y en la lógica de un presidente volcánico y autoritario que insta a odiar más a quienes ejercen el periodismo, se entiende el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada.

La reforma política, ¿un cambio de agenda?

La desorientación manda, pero el Gobierno no abandona el intento de cambiar la agenda: en ese sentido se debe pensar el proyecto de reforma política.

La iniciativa plantea la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para ahorrarle al país –se supone– 200 millones de dólares. La verdad es otra: la Casa Rosada busca dañar a la oposición peronista, que necesita de esa instancia para dirimir una interna que no deja de sorprender por su brutalidad.

Juntar votos para ese objetivo parece una empresa compleja, sobre todo cuando un viejo donante de gobernabilidad, Miguel Ángel Pichetto, ya condenó la movida.

Por otro lado, propone cambios para favorecer que solamente aportes privados financien las campañas políticas –¡todo el poder a los lobbies!– y una insistencia con la ficha limpia, una bandera que parece haber perdido atractivo incluso para sus impulsores tras la doble condena e inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner. ¿La reviven para posar transparencia? Luiz Inácio Lula da Silva hizo lo mismo en 2010 y eso le impidió ser candidato en 2018.