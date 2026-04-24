La Plata: la UNLP impulsa una cátedra sobre la filósofa que inspiró al papa Francisco

La Plata: la UNLP impulsa una cátedra sobre Amelia Podetti, la filósofa que inspiró al papa Francisco

La Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) avanzará en la creación de la Cátedra Libre Amelia Podetti con una jornada en La Plata que reunirá referentes de la política, la cultura y la academia. El encuentro abordará la influencia de la filósofa en el papa Francisco y su concepto de periferias, en un cruce entre pensamiento situado, política y debates contemporáneos.

El lanzamiento se realizará el viernes 22 de mayo a las 17 en el Instituto Superior del Profesorado “J. N. Terrero” de La Plata, con la jornada “ Amelia Podetti : pensar la Argentina desde la historia, la cultura y el destino de los pueblos”.

La actividad reunirá a figuras del ámbito académico, político y cultural, entre ellas la diputada Kelly Olmos , el rector de la Universidad de San Isidro, Enrique del Percio , y el director mundial de red educativa pontificia Scholas Occurrentes , Enrique Palmeyro .

El eje del encuentro será el pensamiento de Podetti, considerada una de las filósofas más originales del siglo XX en la Argentina. Su concepto de “periferia” como lugar de revelación histórica y su crítica a la modernidad técnico-instrumental siguen siendo referencias para interpretar los desafíos actuales.

Jorge Bergoglio y la idea de las periferias

Ese enfoque trascendió el ámbito académico. Jorge Bergoglio retomó en distintas intervenciones la idea de las periferias como espacios centrales de producción de sentido, una categoría que remite a los desarrollos teóricos de Podetti.

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La jornada estará organizada en tres paneles temáticos que abordarán la vigencia de su obra en el pensamiento situado, la cultura y la construcción de comunidad, con participación de especialistas de la UNLP, la UBA y otras instituciones.

La actividad es abierta, gratuita y se extenderá hasta las 21.30.