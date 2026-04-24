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Máximo Kirchner, en Santa Fe durante la asunción de Axel Kicillof en el PJ bonaerense: "Vengo a escuchar"

El líder de La Cámpora desplegó una agenda territorial en el sur provincial, a cientos de kilómetros de la sede del partido que preside hasta este viernes.

Letra P | Bruno Correa
Por Bruno Correa
Máximo Kirchner en Santa Fe

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“Vengo a escuchar a los compañeros”, afirmó Kirchner durante su paso por la localidad de María Teresa, donde desplegó una agenda territorial junto al presidente comunal Gonzalo Goyechea y la diputada camporista Florencia Carignano.

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El dirigente puso el foco en la necesidad de reconstruir una propuesta política con eje en la mayoría social. “Tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría”, sostuvo.

Recorrida en Santa Fe y mensaje político

Durante la jornada, Kirchner visitó distintos espacios productivos y sociales de María Teresa, entre ellos la Fábrica de Oportunidades, una planta de adoquines y el Parque Solar Colaborativo. También recorrió la Residencia de Adultos Mayores y el Centro Integral Magnolias.

El diputado remarcó la importancia de construir síntesis a partir de distintas miradas. Señaló que el objetivo es “escuchar lo que cada uno tiene para aportar” y advirtió sobre el impacto del rumbo económico impulsado por Javier Milei, al que calificó como negativo para amplios sectores.

En ese marco, también se refirió a la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. Planteó que es necesario diseñar estrategias para evitar que el peso recaiga sobre los sectores más vulnerables y propuso una distribución más equitativa de las cargas.

Axel Kicillof y la interna del PJ

En paralelo, Axel Kicillof formalizaba su asunción al frente del PJ bonaerense en una reunión del Consejo partidario en La Plata, sin acto masivo ni movilización. El gobernador boanerense pretende consolidar su liderazgo en medio de la interna con sectores alineados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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La designación del gobernador se produjo tras un acuerdo entre distintos espacios del peronismo, en un intento por sostener la unidad partidaria. Sin embargo, persisten tensiones sobre el armado político y las proyecciones hacia 2027.

Varios kilómetros al norte, la gira de Máximo Kirchner por Santa Fe busca tender puentes con dirigentes territoriales y reforzar la construcción política en el interior, con foco en intendentes y presidentes comunales. La consigna que atraviesa su recorrida apunta a ampliar la base y reactivar la militancia organizada. La oportunidad del periplo disparó lecturas políticas inevitables.

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La ausencia del líder de La Cámpora fue relativizada por el entorno de Kicillof. "No sé si viene o no viene. Si no viene es una decisión política, pero no le veo gravedad. Tampoco sé si estaba invitado, porque es una reunión del Consejo", afirmó Carlos Bianco, uno de los dirigentes más cercanos al gobernador, consultado por la prensa antes de ingresar a la sede que el PJ bonaerense tiene en La Plata.

El argumento formal esgrimido por el ministro kicillofista se replicó en las explicaciones del camporismo en Buenos Aires. "Máximo es congresal. Por eso no está obligado a venir. Es más, creo que no fue invitado por eso", señaló una fuente de la organización kirchnerista, pese al caracter de presidente saliente del PJ bonaerense del hijo de la expresidenta.

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