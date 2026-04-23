CASTA PROPIA

Este es Carlos Frugoni, el funcionario de Javier Milei con propiedades en Estados Unidos sin declarar

En 2025, el Gobierno lo nombró de apuro en un cargo clave de Infraestructura. Pasado macrista y cercano a Toto Caputo. Es el encargado de auditar concesiones.

Letra P | Antonio Rossi
Por Antonio Rossi
Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para obras públicas y transporte

Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para obras públicas y transporte

Carlos María Frugoni, funcionario del Gobierno con propiedades y sociedades no declaradas en Estados Unidos, fue designado en enero por Javier Milei al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. En el organigrama del Ministerio de Economía, se ubica por encima de las secretarías de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann, y de Obras Públicas, que encabeza Bernardo Heredia.

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Frugoni está identificado con el grupo conocido como los Newman Boys, integrado, entre otros, por el ministro de Economía, Toto Caputo: el expresidente Mauricio Macri y el empresario Nicky Caputo. A lo largo de las últimas dos décadas ocupó distintos cargos ejecutivos y fue presidente de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

Cercanía con Mauricio Macri

Durante el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño, Frugoni quedó involucrado en la adjudicación del tramo principal de las obras del Paseo del Bajo a la empresa IECSA, entonces controlada por Ángelo Calcaterra, primo de Macri. El proceso licitatorio incluyó modificaciones en los plazos y en los criterios de evaluación de las ofertas.

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La familia de Toto Caputo, presente

En 2024 volvió a quedar bajo observación pública tras aprobar la cesión de un predio de 5000 metros cuadrados lindero al circuito KDT de Palermo por un canon mensual de $3,7 millones a la empresa Mechp, vinculada a uno de los hijos de Nicky Caputo.

El terreno, perteneciente a AUSA, fue concesionado por 25 años para un emprendimiento comercial y deportivo. Mechp fue la única oferente y es una firma habitual en licitaciones y contrataciones de la administración porteña vinculadas al tránsito y al ordenamiento vehicular. Además, participa en la explotación de playas de estacionamiento y en el sistema de parquímetros de la Ciudad.

A fines de agosto del año pasado, Frugoni había sido designado por el presidente Milei primer titular de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt).

Ese organismo -que había sido concebido para absorber funciones de Vialidad Nacional, la CNRT, la Junta de Seguridad del Transporte y la Comisión del Tránsito y la Seguridad Vial- tuvo una existencia breve: el DNU 461/25 que lo creó no obtuvo aval legislativo y fue derogado por el Congreso.

Tras la disolución de la agencia, Frugoni quedó al frente de la CNRT durante cuatro meses, hasta que el Ministerio de Economía resolvió ponerlo al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura en enero de este año.

Hasta ese momento, el rol de coordinador de Infraestructura y Obras Públicas lo había ejercido Martín Maccarone, el “funcionario fantasma” que nunca fue designado oficialmente en el cargo que ocupó durante más de un año.

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