-En diciembre, cuando se decidió que yo fuera el candidato para suceder a Martín, a todos les preocupaba el nivel de desconocimiento sobre mí, aunque estaban gratamente sorprendidos porque no tenía imagen negativa y sí alta imagen positiva. A la fecha, todo lo que tenía de desconocimiento ha pasado a imagen positiva. Muchas de las cosas que hago me parece que son obligación, no tengo que andar difundiéndolas todos los días. No soy un youtuber, no soy un tiktoker.