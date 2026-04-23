LA OPOSICIÓN

Congreso: los jefes del peronismo acordaron unir estrategias contra Javier Milei y coordinan cumbre partidaria

Se reunieron el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez. Habrá una agenda espejo, que incluye la reforma política. Apuran reunión en el PJ.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Germán Martínez y José Mayans, jefes del peronismo en el Congreso.&nbsp;

Germán Martínez y José Mayans, jefes del peronismo en el Congreso. 

El peronismo comenzó a cerrar filas en el Congreso para enfrentar a Javier Milei. El jefe del bloque justicialista del Senado, José Mayans, y su par en Diputados, Germán Martínez, se reunieron para coordinar una estrategia legislativa, con foco en la reforma política. Los legisladores evaluaron anticipar una reunión del Consejo partidario, en la que fijarán condiciones para la unidad.

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Mauricio Cantando

Mayans y Martínez son vicepresidentes del PJ, que preside Cristina Fernández de Kirchner. El formoseño quedó a cargo del partido desde que la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Mantienen contacto telefónico casi diario. De esos diálogos surgió la idea de llamar a una reunión del Consejo del PJ que sería la semana próxima. “Hay que mantener y vigorizar la actividad partidaria”, contó a Letra P el vocero de uno de los jefes peronistas.

La reunión fue en el Senado e incluyó una foto conjunta, un gesto que no sucedía hace tiempo. Mayans preside un bloque de 21 miembros y maneja a su vez un interbloque, denominado Populares, que llega a 25. Son aliados una dupla de Santiago del Estero (Gerardo Zamora y Esther Moreno); y los peronistas Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja).

Martínez está a cargo de la bancada Unión por la Patria, que tiene 93 integrantes, dos menos que La Libertad Avanza (LLA). Desde el 10 de diciembre, el peronismo no ganó votaciones en ninguna cámara, a excepción del capítulo 11 del Presupuesto, que se cayó en Diputados.

La agenda del peronismo

La cumbre entre Mayans y Martínez se realizó en el peor momento de Milei en el Congreso desde diciembre. Esta semana no hubo convocatoria a sesión, porque los aliados habituales (partidos provinciales y PRO) no garantizan apoyo.

En ese clima, los jefes peronistas evaluaron una agenda común y estrategias que sirvan para debilitar al Gobierno. Martínez recordó que el próximo miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará su informe de gestión.

La oposición interrogará por las denuncias sobre un supuesto enriquecimiento ilícito. Como explicó Letra P, en el peronismo no quieren monopolizar la sesión con las denuncias judiciales al ministro coordinador. Tratarán de que responda sobre la crisis económica y los despidos.

Martínez también armó una abultada agenda legislativa en curso, con proyectos como la asistencia a las familias endeudadas, que comenzó a tratarse en comisión la semana pasada.

En lo que tal vez fue el primer acto coordinado entre ambos del año, Mayans y su bloque presentaron un proyecto para que haya una tarifa diferenciada en el norte del país.

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Las PASO, el gran desafío

La reforma política enviada por Milei fue otro tema del diálogo entre Mayans y Martínez. El proyecto ingresó por el Senado y tiene algunas sorpresas, como la incorporación de Ficha limpia (la imposibilidad de que personas condenadas sean candidatas), la restricción de aportes a la campaña electoral y la chance de votar a un partido en todas las categorías.

Como se esperaba, Milei incorporó la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un tema que dividió al peronismo el año pasado, cuando esa contienda electoral fue suspendida.

Esa vez, legisladores cercanos a gobernadores peronistas y a Sergio Massa votaron con LLA. Este año no hay expresiones en ese sentido: ni Mayans ni Martínez tuvieron mensajes de sus dirigidos en contra de las PASO. Tratarán de que sus bloques voten unidos en contra de su eliminación.

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