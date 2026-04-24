CONFLICTO POR LA SOBERANÍA

El supuesto apoyo de Trump a la causa Malvinas provoca la reacción del Reino Unido: "Las islas son británicas"

Según la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos tomaría represalias con sus aliados de la OTAN que no lo apoyaron en su guerra contra Irán.

Por Letra P | Periodismo Político
Donald Trump y Keir Starmer, en conflicto por Malvinas.

Donald Trump y Keir Starmer, en conflicto por Malvinas.

El correo electrónico del Pentágono que filtró este viernes la agencia de noticias Reuters, que sugiere que Estados Unidos está dispuesto a sancionar a sus aliados de la OTAN que no lo respaldaron en su ataque a Irán e incluye revisar su postura histórica por las Islas Malvinas, provocó la reacción inmediata del Reino Unido.

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“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, declaró el portavoz de la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer.

A su vez, la canciller Yvette Cooper publicó en su cuenta de Twitter que “las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, pero la autodeterminación corresponde a los isleños”.

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El documento que dio a conocer la agencia fue replicado por medios como The Sun, The Telegraph, Daily Mail, The Independent y The Guardian y menciona otras posibles medidas del gobierno de Donald Trump, como la eventual marginación de aliados “difíciles” de posiciones clave dentro de la OTAN, e incluso la evaluación de sanciones más amplias.

Javier Milei, sobre Malvinas

El presidente Javier Milei, que como contó Marcelo Falak en Letra P, el último 2 de abril encabezó un acto sobrio y sin alma, se había referido a las Islas Malvinas este jueves en el programa de streaming Neura. “No depende sólo de nosotros, pero este Gobierno está haciendo las cosas como nunca se han hecho”, dijo el mandatario.

“Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente”, agregó Milei.

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